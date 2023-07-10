Виктор Пелевин и раздавленная женщина

Кадр из фильма «Легенда о самбо»

Уникальность «Горький феста» в том, что в конкурсе на равных соревнуются короткометражные и полнометражные картины. Из короткометражных самой ожидаемой, наверное, были «Письма из Непала» - экранизация раннего рассказа Виктора Пелевина. Тот сочинил остроумный, элегантно выстроенный, очень кинематографичный текст о женщине Любочке, мучительно осознающей простой факт: ее раздавил грузовик. Теперь она мертва и вступила в стадию своеобразных мытарств, но, привыкнув к жизни, принимает за нее смерть. На экране «Письма из Непала» превратились в историю о хмурой особе, шатающейся между гигантских пустых чанов, где некогда было вино; она все пытается что-то похоронить в памяти, а в финале выясняется, что в прошлом году у нее умерла дочь. «Принимаем тебя в мертвецы!» - сообщают ей те, кого она считала коллегами. Беда не в том, что «Письма из Непала» бесконечно далеко ушли от текста Пелевина, а в том, что не пришли ни к чему хоть вполовину столь же блестящему.

Из короткометражных самой ожидаемой, наверное, были «Письма из Непала» - экранизация раннего рассказа Виктора Пелевина.

Совсем из другой оперы фильм (полнометражный) «Легенда о самбо» - история о том, как на основе дзюдо и джиу-джитсу создавался отдельный советский вид борьбы. Изначально называвшийся, согласно фильму, «самоболь» - сокращение от «самостоятельное причинение боли» (это потом появилось название «самбо», расшифровывающееся как «самооборона без оружия»). Было это в СССР, в 20-е и 30-е годы, а основателями нового вида боевого искусства стали Виктор Спиридонов и Василий Ощепков. «Легенда о самбо» - история их дружбы и соперничества (а в какой-то момент они превратятся во врагов, - длиться это безобразие будет недолго, но последствия для Ощепкова станут роковыми). «Легенду о самбо» уже успели окрестить «комиксом в стиле конструктивизма» (наверное, потому, что ключевые сцены соревнований по борьбе, в которых сражаются команды фашистов и наших, разворачиваются в мельниковском ДК имени Русакова). Комикс или не комикс, но выглядит этот фильм вполне себе увлекательным, и актерские работы Дмитрия Павленко и Вольфганга Черни получились отменными.

Но гораздо более интересным представляется «Наследие» Романа Михайлова, математика, прозаика и кинорежиссера, снимающего кино с пулеметной скоростью (за год у него выходит четвертый фильм). Скромное, малобюджетное, недлинное (64 минуты) «Наследие» - история о 19-летнем парне Руслане, живущем в убогом поселке городского типа, в тридцати километрах от города. Он носит продукты умирающему местному колдуну, и он единственный, кому «не стремно» с ним общаться. В былые времена колдун активно помогал жителям лечиться от разных хворей, а сейчас у него одно желание: чтобы после смерти по нему отслужили часовую панихиду. Проблема в том, что он — старообрядец, «беспоповец», и православные священники наотрез отказываются проводить обряд. Более того, когда колдун умирает, на похороны приходят только Руслан со своим друганом: все остальные жители поселка под разными предлогами отказываются провожать «нехристя» в последний путь, совершенно позабыв все добро, которое он им сделал. Но у Руслана есть свое решение: он намерен провести панихиду сам. «Ты же не можешь!» - говорит ему любимая девушка, дочка священника. «Они могут, но не делают, а я не могу и сделаю» - твердо отвечает парень.

«Наследие» цепляет не только изумительными актерскими работами (молодежь во главе с превосходным Олегом Чугуновым там как на подбор), но и общей атмосферой, рассеянно-магической, иногда почти сновидческой. Это точно кино не для всех: уже «Сказка для старых», дебютный фильм Михайлова, разделила зрителей на два лагеря, тех, кто был от нее в восторге и тех, кто кривился. Неизвестно, как оценит эту картину жюри, а вы сможете ее оценить 13 июля, когда она выйдет в онлайн-кинотеатрах.