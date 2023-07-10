Будущее человечества нашли на обратной стороне Луны: вечный двигатель и новая война

Человечество начинает лунную гонку, и она уже немного напоминает то, как Европа покоряла Новый свет Фото: REUTERS

Исследователи обнаружили на обратной стороне Луны загадочное образование из радиоактивных камней. Если ваше воображение нарисовало что-то вроде Стоунхенджа, да еще и светящееся от радиации, то все-таки нет. Эта каменная глыба, или россыпь глыб, лежит неглубоко под поверхностью, и общий размер аномальной зоны составляет около 50 км.

Пока что ученые предположили, что наконец-то удалось обнаружить настоящий вулкан, который извергался около 3,5 миллиардов лет назад. Они рассуждали так. Плотные радиоактивные камни напоминают гранит (хотя, конечно, никто еще не щупал аномалию, и точно сказать нельзя). На Земле гранит окружает жерла вулканов. Скорее всего, так было и на Луне. Поскольку активность Луны давно закончена, вулкан древний. Как видим, натяжек довольно много.

Главная натяжка: для образования гранита нужна вода. Допустим, давным-давно вода на Луне была. Но гранит нашли только тут. То есть: было озеро, в центре которого возвышался вулкан, так, что ли? И все это на Луне? Картинка, конечно, просто потрясающая.

Вулканы на Луне ищут давно. Когда Галилей взглянул на Луну в телескоп и увидел кратеры, у него и мысли иной не было, что это вулканы. Ведь так похожи на Везувий! И вулканами их считали до 1960-х годов, когда наконец поняли, что все без исключения лунные воронки оставлены метеоритами. Неужели вулканизма на Луне не было? Советский астроном Николай Козырев, правда, наблюдал выделение из недр каких-то газов, но явление протекало вяло. Теперь ясно, что да как: древние лунные вулканы попросту завалило обломками пород, которые надробили метеориты, и залило лавой, которая выступала из недр. Видимо, мы обнаружили все-таки остаток такого вулкана.

Интересно, что на обратной стороне (а на лицевой ничего такого нет). Стороны Луны вообще сильно различаются. Даже простым глазом на диске Луны видны темные пятна. Это лавовые поля (по традиции их именуют «морями»). Но на обратной стороне «морей» практически нет. Решили, что Земля своим притяжением как бы растягивает видимую часть, поверхность трескается, и лава выступает из недр. А теперь получается, что только на обратной стороне были вулканы, и эти факты как-то связаны (но пока неясно, как).

И, конечно, совсем непонятно, почему вода (если она была) сосредотачивалась именно тут. Вы наверняка читали, что вода есть на Южном полюсе Луны. Но там – сущие капли по сравнению с тем озером, которое породило гранитную скалу.

Обратная сторона Луны вообще подбрасывает много вопросов. Недавно китайцы (недаром они запустили луноход именно на обратную сторону) обнаружили там минерал, который предпочли немедленно засекретить. То, что просочилось в таблоиды, потрясает: якобы этот камень может производить электричество, причем без особых на него воздействий. Пишут, что по нему не надо стучать, его не надо освещать, а просто – подсоединить проводки. Вечный двигатель (скорее, конечно, вечная батарейка).

Человечество начинает лунную гонку, и она уже немного напоминает то, как Европа покоряла Новый свет. Тогда блестящие цивилизации Мексики и Южной Америки были безжалостно разрушены, а сами колонизаторы вступили в схватку друг с другом, и богатства нового континента принесли в Старый свет не благоденствие, но войны и страдания. Недавно в НАСА заявили, что лунная вода должна достаться не конкретной стране, а «всему человечеству» - что, к сожалению, в трактовке НАСА означает «Соединенным Штатам». Главное, чтобы лунной водой не завладел Китай, подчеркивают в НАСА. Китай, в свою очередь, прячет найденные на обратной стороне минералы; даже если их свойства не столь потрясающи, как описывают таблоиды, это несколько странно.

Именно обратная сторона станет главной ареной нового сражения человечества за новые зоны обитания. Причин тут несколько:

- богатые ресурсы;

- слабо исследованные зоны – можно легко прятать найденное;

- полная изоляция от Земли – даже масштабные проекты можно осуществлять в тайне;

- сложно связываться с Землей (только через спутник на высокой лунной орбите) – защита «от простака», от держав вроде Индии и Израиля, которые также присматриваются у Луне, но вряд ли смогут составить конкуренцию США и Китаю на обратной стороне.

Конкуренция за ресурсы обратной стороны стартует около 2025 года и продлится минимум десятилетия. Россия тоже готовится включиться в нее, но наша лунная программа намечена примерно на 2030 год. Впрочем, кто знает, как оно там обернется. Американские проекты в основном хороши в компьютерной симуляции и на 3D принтере, а по факту возглавляет гонку сейчас Китай, с которым у нас по космосу идет неплохое сотрудничество.