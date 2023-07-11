Российские саперы не могут приступить к разминированию в Артемовске из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Фото: Александр КОЦ

Бьют националистов на всех направлениях

«Южная» группировка войск на Донецком направлении уничтожила склад боеприпасов 24-й мехабригады ВСУ, до роты , четыре бронемашины, два пикапа, САУ «Акация». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла противнику такой урон: до 150 националистов, пять бронемашин, два автомобиля, две гаубицы Д-20. «Западная» группировка войск на Купянском направлении вывела из строя более 65 боевиков, БМП и два автомобиля. На Херсонском направлении уничтожено более взвода и восемь автомобилей. Силы ПВО перехватили пять ракет ЗРК С-200 и 8 украинских беспилотников.

Почему не могут начать разминировать Артемовск

Денис Пушилин, глава ДНР, сообщил, что российские саперы не могут приступить к разминированию в Артемовске (Бахмуте) из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В эфире Россия-24 руководитель республики сообщил: «Артемовск продолжает обстреливаться достаточно хаотично. Пока гражданские службы не приступили к своей работе и запланированному разминированию. Противник пытается как можно дольше затягивать этот процесс». Сейчас перебросили туда одно подраздление, которое может этому затягиванию помешать.

Потери ВСУ на Луганском направлении огромны

Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, сообщил что ВСУ понесли крупные потери в личном составе и технике за минувшую неделю на Луганском направлении. Российские войска за семь минувших дней отразили около 72 атак со стороны националистов и пресекли действия 16 диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, российские военные на Луганском тактическом направлении ликвидировали 2,6 тысяч украинских и иностранных бойцов, уничтожили 92 автомобиля, 13 танков, а также подбили 54 боевые бронированные машины ВСУ. Говорила мама тебе, Ян, не ходи на Луганщину — зашибут.

Боевики гонят на минные поля пленных

Российский доброволец с позывным «Топаз», побывавший в украинском плену, сообщил, что наших военнопленных гонят перед наступающими киевскими подразделениями для «разминирования» на Запорожском направлении. «Топаз» попал в плен к подразделению «Скала» на Донецком направлении. Он рассказал что украинские садисты его постоянно унижали и избивали, заставляли копать оборонительные сооружения. Затем подразделение «Скала» переместилось на Запорожское направление. "Топаз" рассказал РИА новостям следующее: «Меня подняли часа в три ночи, и отправили с группой украинских солдат на задание. Нас взяли двоих в качестве разминирования. Чтобы мы впереди шли, и если вдруг взорвался кто-то, то взорвался бы я и идущий сзади за мной второй пленный». ВСУ идут по стопам своих «немецких коллег» из карательных частей, топавших здесь 80 лет назад.

Украинцы приспособили ЗРК С-200 для ударов по объектам в России

Виктор Афзалов, начальник Главного штаба ВКС, доложил командующему объединенной группировкой войск Валерию Герасимову, что одна из ракет С-200, запущенных Вооруженными ВСУ 9 июля, была направлена на Крымский мост. По данным генерал-полковника, российские системы ПВО уничтожили две ракеты С-200, еще две такие же ракеты были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений нет, подчеркнул Афзалов. Генерал армии Герасимов поручил уделить особое внимание выявлению и уничтожению позиций С-200. А с ними бороться легче, чем с С-300 — с одного места на другое быстро не перебросишь.

В Польше ловят «шпионов России» с украинскими паспортами

Пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши сообщила, что задержан гражданин с украинским паспортом, которого подозревают в шпионаже в пользу...РФ. Подозреваемого задержали еще 21 июня, но рассказать решили почему то спустя 20 дней. Он стал 15-м, которому польские власти предъявили обвинения в «участии в организованной преступной группе, связанной с ведением шпионской деятельности». Задержанный находился в Польше с 2019 года. По версии следствия, он наблюдал за «критически важной инфраструктурой в стране и за военными объектами». Также в июне в Польше задержали российского хоккеиста, которого также заподозрили в шпионаже на Россию. Да, польские спецслужбы тоже хотят кушать, и им надо как-то оправдывать свое безрадостное существование

Молодая украинская беженка убита в норвежском Бергене

Издание Nettavisen сообщает, что в отеле в норвежском Бергене была убита 30-летняя беженка с Украины. Преступление произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken. Там проживают украинские беженцы. Женщину обнаружили сотрудники отеля в одном из номеров. Ее доставили в больницу с тяжелыми ранениями. Она скончалась через полтора часа. Подозревается в убийстве уроженец Азербайджана, также 30 летний. У него и убитой есть общий ребенок. Подозреваемый свою вину отрицает. Его отправили на судебно-медицинские экспертизы. Дружбы народов не получилось.

Немцы собираются обеспечить Киев боеприпасами

Армин Паппергер, главы оборонного концерна Rheinmetall , сообщил, что его компания собирается нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить 60% потребности Вооруженных сил Украины в снарядах. Паппергер заявил, что концерн намерен нарастить производство снарядов с 100 тысяч до 600 тысяч в год в 2024-м. Он отметил, что сейчас увеличение производства боеприпасов остается приоритетной задачей, более важной, чем производство новой военной техники. И будет Киеву радость.

Итальянские саперы помогут украинским

Италия готов помочь незалежной с разминированием самостийной территории. Вице-премьер Антонио Таяни заявил: «Италия предоставит в распоряжение свое ноу-хау. Во время миссий в Афганистане, Ливане и других странах использовались мины, в том числе самодельные и от этого более сложные для разминирования». И итальянские саперы готовы поделиться опытом. Только не сказал, где именно они будут им делиться. Может, начнете с Одессы?

В самостийной запрещают электронные сигареты

Со вторника, 11 июля, в незалежной вступит в силу закон, который запрещает продавать, производить и импортировать сигареты, табак и жидкости для электронных сигарет с ароматическими добавками. Документ предусматривает исключение для производства такой продукции, допуская ее изготовление с целью дальнейшего экспорта. Сам не отравлюсь, так пусть другие дымят до посинения?