«Работайте, братья!»: в Махачкале открыли памятник Магомеду Нурбагандову

Фото: Росгвардия

В сквере Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан состоялась торжественная церемония открытия памятника Герою России сотруднику вневедомственной охраны Росгвардии лейтенанту Магомеду Нурбагандову. Герой будет вечно числиться с списках военнослужащих этого подразделения.

«Ровно семь лет назад в наш дом стукнуло это горе, и с этого дня прошло семь лет. Но должен сказать, что для нашей семьи было огромной опорой то, что вы рядом всегда. Рядом с нами правительство, МВД, Росгвардия, народ», — сказал на мероприятии отец героя, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Нурбаганд Нурбагандов.

Церемония открытия монумента была приурочена к седьмой годовщине со дня подвига Нурбагандова, который произнес знаменитые слова «Работайте, братья!» перед тем, как его убили бандиты. Убили одного человека, а его слова стали девизом сотен тысяч российских силовиков.

«Пусть памятник, который мы открываем сегодня, станет не только символом мужества, твердости духа и преданности Родине, но и призывом к каждому из нас достойно выполнять свой служебный долг. Работаем, брат!» — сказал глава региона Сергей Меликов.

В завершение глава региона предложил почтить память павших сотрудников и военнослужащих минутой молчания. В мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Республике Дагестан Александр Орехов, командир махачкалинского соединения Росгвардии Дмитрий Чистяков и военнослужащие ведомства.

Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к памятнику.

В свое время Владимир Путин удостоил лейтенанта полиции Золотой звезды. И при встрече с родителями Героя России президент сказал: «Не каждый под угрозой расстрела останется верным присяге, долгу и народу. В безоружного человека могут стрелять только трусливые. А настоящие герои могут без страха смотреть смерти в глаза. Ваш сын – пример для всех нас, а его слова «Работайте, братья!» – приказ для всех сослуживцев».