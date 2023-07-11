Анекдоты: Во всем можно найти плюсы. Например, доллар по сто намного удобнее считать в уме

Учительница спрашивает у Вовочки:

- Вовочка, кто приходит к тебе на Новый год?

- Дедушка Мороз!

- А кто еще с ним?

Молчит.

- Ну, такая женщина, с косой...

- Смерть?!

* * *

Мать говорит сыну-подростку:

- Сынок, повернись ко мне передом, а к ноутбуку задом…

* * *

Комментатор:

- Наша команда забила великолепнейший, необычайно красивый гол... на который соперники ответили тремя случайными голами.

* * *

Мальчишки глазеют на новобрачных, выходящих из церкви.

- Давай напугаем их, - предлагает один.

- Я сам! - заявляет другой, подходит к новоиспеченному супругу и говорит: - Отличный выбор, папа!

* * *

Мальчик-мазохист тайком от учителей ставит себе двойки.

* * *

Уважаемые женщины, будьте бдительны. В летние месяцы в нашем городе появляется много аферистов. Делая вид, что соблазняют вас, они на самом деле лишь хотят помыться горячей водой!

* * *

- Где будешь отдыхать летом?

- В основном на работе. Иногда домой буду приходить.

* * *

- Здравствуйте, это собрание клуба впечатлительных людей?

- О боже, как прекрасно отворилась дверь!

* * *

Миграционная служба, поймав таджика-гастарбайтера:

- Если вы находитесь в России нелегально, мы вышлем вас на родину. Вы нелегал?

Гастарбайтер - подумав:

- Уи, месье…

* * *

- Дорогая, что у нас на ужин?

- Перец.

- Фаршированный?

- Молотый.