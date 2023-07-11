Анекдоты: Во всем можно найти плюсы. Например, доллар по сто намного удобнее считать в уме

Учительница спрашивает у Вовочки:
- Вовочка, кто приходит к тебе на Новый год?
- Дедушка Мороз!
- А кто еще с ним?
Молчит.
- Ну, такая женщина, с косой...
- Смерть?!
* * *
Мать говорит сыну-подростку:
- Сынок, повернись ко мне передом, а к ноутбуку задом…
* * *
Комментатор:
- Наша команда забила великолепнейший, необычайно красивый гол... на который соперники ответили тремя случайными голами.
* * *
Мальчишки глазеют на новобрачных, выходящих из церкви.
- Давай напугаем их, - предлагает один.
- Я сам! - заявляет другой, подходит к новоиспеченному супругу и говорит: - Отличный выбор, папа!
* * *
Мальчик-мазохист тайком от учителей ставит себе двойки.
* * *
Уважаемые женщины, будьте бдительны. В летние месяцы в нашем городе появляется много аферистов. Делая вид, что соблазняют вас, они на самом деле лишь хотят помыться горячей водой!
* * *
- Где будешь отдыхать летом?
- В основном на работе. Иногда домой буду приходить.
* * *
- Здравствуйте, это собрание клуба впечатлительных людей?
- О боже, как прекрасно отворилась дверь!
* * *
Миграционная служба, поймав таджика-гастарбайтера:
- Если вы находитесь в России нелегально, мы вышлем вас на родину. Вы нелегал?
Гастарбайтер - подумав:
- Уи, месье…
* * *
- Дорогая, что у нас на ужин?
- Перец.
- Фаршированный?
- Молотый.