В ЛНР молодой лейбл «Брайт Стар» вручил сертификаты за подбитую военную технику

Артисты молодого музыкального лейбла «Брайт Стар»: Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Роман Архипов — отправились 7-8 июля на прифронтовые территории, чтобы поздравить с Днем семьи, любви и верности военных, принимающих участие в СВО, и привезти в госпитали гуманитарную помощь.

Артисты «Брайт Стар», в отличие от других, решили также внести свой посильный вклад в поддержку военных по примеру старших товарищей (Николая Баскова, Григория Лепса). Они не только приехали на новые территории, но и присоединились к инициативе Владимира Киселева, передав деньги на премии бойцам, подбившим в зоне Спецоперации вражескую тяжелую технику.

Первый концерт был дан 7 июля в городе Стаханов, на территории госпиталя, где поправляют свое здоровье раненые бойцы и местные жители. Здесь этих артистов очень ждали, ведь их выступления должны были состояться в Стаханове еще в ноябре, но в день и час запланированного концерта город накрыли взрывы ракет вражеских HIMARS. От здания ДК, где должен был проходить концерт, почти ничего не осталось. Артисты выжили лишь потому, что их автобус заблудился на прифронтовой дороге и опоздал на час. Поэтому приезд в Стаханов стал делом чести для всех, кто пел на сцене в этот день. Кстати, к московским исполнителям присоединился заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, который в трудную минуту, не колеблясь, стал на защиту своей родины.

По традиции артисты приехали с подарками. Самому лечебному учреждению подарили компьютер для ведения документации. Привезли необходимое постельное белье. Для пациентов приятным подарком стали радиоприемники и бумбоксы, ведь интернет на территории нестабилен, и песни любимых артистов теперь можно слушать без ограничений.

Следующим городом поездки стал многострадальный Северодонецк. Журналисты называют его «маленький Мариуполь». Здесь пострадало очень много зданий. И сами жители города с болью в сердце понимают мариупольцев, потому что сами столкнулись с подобным беспределом ВСУ. В 2014 году Северодонецк почти единогласно выступил против Украины, и украинская власть об этом не забыла. Избитый артиллерией город пока еще полностью не восстановлен.

Северодонецк находится близко к линии фронта, и поэтому концерт проводить не стали, чтобы не подвергать жителей риску. Привезенные подарки ко Дню семьи для северодончан передали Главе города Николаю Моргунову. Привезли игрушки и канцтовары для детишек, радиоаппаратуру, подушки, одеяла, постельные комплекты и средства гигиены.

Артисты дали обещание горожанам непременно вернуться с концертом, сразу, как только продвинется линия фронта.

Дальше артисты поехали в Старобельск, где они смогли организовать концерт. В небольшом зале местной больницы был полный аншлаг. Главный врач Вячеслав Быков сказал много теплых слов в адрес исполнителей и за песни, которые стали отдушиной, и за привезенную гуманитарную помощь.

Находясь в локации близкой к зоне боевых действий, ЮрКисс и ВладиМир от себя и артиста лейбла «Брайт стар» Мидаса решили передать свои именные сертификаты за подбитую вражескую технику представителям одного из подразделений «Ахмат». Как только будут получены подтверждения уничтожения подвижной техники иностранных производств, награды обязательно найдут героев.

8 июля артисты выезжали из ЛНР через Белгородскую область. Первая остановка была в городе Валуйки. Этот районный центр находится в 15 километрах от границы с Украиной, и он несколько раз подвергался обстрелу. Последний раз это было 5 июля. Комбинированная атака осуществлялась беспилотниками и реактивной артиллерией. Была повреждена частная застройка, уничтожено 5 автомобилей, одна местная жительница была доставлена в больницу с осколочными ранениями грудной клетки. А примерно месяц назад при подобном обстреле пострадало еще много транспорта, и людей, нуждающихся в помощи, было не на чем перевозить. Артисты, узнав про такую проблему, оперативно приобрели микроавтобус и подарили местной организации ветеранов боевых действий, которая занимается помощью населению.

Населенный пункт Валуйки можно назвать центром местного казачества. Здесь зарегистрирована казачья сотня и общественная организация «Патриоты отечества». Ответным подарком для артистов, которые кроме автомобиля привезли еще подарки многодетным семьям и кадетам-сиротам, стало неожиданные принятие ЮрКисса, ВладиМира и Романа Архипова в казаки с присвоением звания есаул. Теперь у наших исполнителей есть не только документы, подтверждающие этот факт, но еще мундир и казачья кубанка.

Перед концертом в Валуйках представитель местного казачества представил всем собравшимся лидера казачьего круга. Им оказался Сергей Баландин, который, уйдя добровольцем с начала СВО, неоднократно был награждён, его мужество отметил Президент, вручив медаль «За отвагу». На его счету немало подвигов, в том числе, 120 ликвидированных нацистов и 6 взятых в плен. Сергею было принято решение вручить сертификат на 700.000 рублей, приравняв его отважные подвиги к подбитой иностранной технике.

Финальной точкой выступления исполнителей стал госпиталь города Белгорода, где проходят лечение наши бойцы. Прямо на улице между корпусами была организована концертная площадка, на которой артисты пели вместе со всеми собравшимися. Под аплодисменты и раздачу автографов состоялась передача подарков бойцам и медперсоналу.