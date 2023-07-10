Проект на миллионы просмотров: принципы работы Дарьи Тиуновой

Мировой рынок искусственного интеллекта сейчас оценивается в 136 миллиардов долларов. Нейросети захватили мир, особенно сильно их влияние сказалось на медиасфере и в частности на работе СМИ. В нынешнем информационном потоке, отмечает секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, аудитория может попросту не различить контент, созданный “среднестатистическим” журналистом и нейросетью — такого уровня достиг в написании текстов и компиляции видеоизображений искусственный интеллект.

Поэтому, в медиаотрасли растёт спрос на настоящих профессионалов, способных чувствовать аудиторию. Редакции готовы бороться за тех, кто понимает, что нужно зрителю, и диктовать тренды, за тех, кто может находить новый взгляд на привычные вещи и ракурсы. Как стать именно таким профессионалом, которого не заменит ни одна нейросеть, узнали у продюсера программы телеканала НТВ, экономического обозревателя телеканала «Россия 1», Дарьи Тиуновой. За её плечами — большой стаж на федеральном телевидении, подготовка эксклюзивных материалов, работа в одном из самых популярных тревел-шоу России “Поедем, поедим!” и ряд крупных наград. Среди недавних — победа шоу в конкурсе “Лучшие социальные проекты России”, и грамота лично продюсеру от Союза Журналистов России за высокие профессиональные достижения и вклад в развитие российской тревел-журналистики.

Учиться в Останкино

Телевидение было рядом с Дарьей Тиуновой всегда. Ещё ребёнком её брал на свои эфиры отец, заслуженный артист Беларуси. Позже она как солистка танцевального коллектива давала интервью и танцевала для телепрограмм. После школы Тиунова поступила в университет на режиссёра, но ощущала себя не на своём месте. Всё изменила поездка в Лондон на языковые курсы.

«Страна меня совсем не зацепила, но обучение не прошло бесследно: добавило уверенности в том, что я хочу путешествовать и творить, что мне всегда нужно будет знакомиться с новыми людьми, культурами, странами», — вспоминает Дарья Тиунова.

Ключом к постоянному движению стала журналистика. По возвращении Дарья прошла курсы повышения квалификации на Белтелерадиокомпании, а вскоре поступила в Москву в институт телевидения и радиовещания «Останкино». В белорусском вузе перешла на заочное — в результате успешно окончила оба учебных учреждения.

«Больше всего горжусь тем, что не побоялась прогуляться по стенам Останкино и найти себе стажировку. Это была моя инициатива и личная победа, — отмечает Тиунова. — Я постучалась в двери канала МУЗ-ТВ, потому что сама выросла в творческой атмосфере, и это всё было мне близко».

Сейчас ту стажировку на МУЗ-ТВ Дарья Тиунова считает большим шагом в сторону мечты: всего за три месяца она научилась готовить телесюжеты, брать интервью, работать в кадре, ей удалось поработать с десятками звезд российского шоу-бизнеса. Этот опыт подтвердил: телевидение любит амбициозных и трудолюбивых.

«Важно обладать эмоциональным интеллектом, ведь телевидение — это искусство коммуникации с аудиторией. Современный телевизионщик должен быть креативным, соблюдать дедлайны и уметь работать в команде, обладать гибкостью и адаптивностью. И всегда помогает некоторая доля везения», — говорит Тиунова.

Эти качества и навыки помогли ей стать «звездным» телевизионщиком.

Только рейтинговые проекты

Работать на рейтинговом федеральном канале НТВ Дарью Тиунову пригласили сразу после стажировки. Первая должность — продюсер-корреспондент на программе «Спасатели».

Тиуновой удавалось добывать практически любую информацию, находить героев спустя пять, десять, сорок лет после нужного события и раз за разом снимать эксклюзивные сюжеты. Так, благодаря Дарье Тиуновой уникальной стала программа, посвящённая крупнейшей катастрофе на теплоходе «Александр Суворов» в 1983 году. Тиунова нашла фотографа, который в ночь аварии работал на судне, и мужчину, который пятилетним ребёнком был на том теплоходе, и записала пронзительные интервью, которые послужили основой программы.

Следующим шагом в карьере стало продюсерское участие в новом шоу на НТВ «Мужское достоинство». Дарью отобрали среди десятков других кандидатов, и не прогадали. Она первой предложила сделать репортаж с новоиспечённым чемпионом мира по боксу Сергеем Ковалёвым. Проект получился ярким. После него Дарья решила пробовать силы в самом рейтинговом на то время новостном канале Life News, и вновь обошла всех конкурентов в отборе. Сначала – на должность корреспондента, но её быстро повысили сначала до обозревателя, а после до продюсера. В Life News работа была заточена на оперативность и сенсационность — по данным “Медиалогии”, в 2014 году телеканал стал самым цитируемым в России. Здесь Тиунова отвечала за эксклюзив, находила яркие сюжеты и добивалась важных интервью, которые привлекали всё больше зрителей и поддерживали интерес к телеканалу.

«Это был самый экстремальный период работы, в бешеном ритме», — вспоминает Тиунова.

На канале она работала вплоть до его закрытия, а после получила должность корреспондента программы «Утро России» на телеканале «Россия 1». Её качественную работу вскоре отметили повышением — Дарья Тиунова стала экономическим обозревателем.

Экономический обозреватель по-прежнему мечтала о путешествиях. В 2020 году Дарья получила должность продюсера программы «Поедем, поедим!» на телеканале НТВ.

Путешествия как работа

Экономический обозреватель по-прежнему мечтала о путешествиях. В 2020 году параллельно работе на «России 1» Дарья получила должность продюсера программы «Поедем, поедим!» на телеканале НТВ. Работодатели высоко оценили её опыт работы на телевидении, умение общаться с людьми, знание английского языка и оригинальный подход к работе.

«На отборе нужно было сделать полноценную продюсерскую разработку целого выпуска — моя работа оказалась лучшей. Дальше нас проверяли на пробной командировке. Этот этап многие не выдерживают из-за графика, джетлагов и форс-мажоров. Моя же командировка прошла на ура», — рассказывает Дарья Тиунова.

“Поедем, поедим!” на протяжении всех лет эфира входило в тройку популярных кулинарных программ выходного дня и оставалось одним из самых популярных тревел-шоу на российских экранах. Поэтому новая работа стала для Тиуновой самым масштабным опытом продюсирования. Как продюсер она контролирует не только творческую часть проекта. Техническая, административная, финансовая, рекламная и даже юридическая стороны — тоже её зоны ответственности. Всё это отражается в высоких рейтингах программы — каждую неделю выпуски смотрят порядка 1,5 млн человек.

За три года работы Дарья открыла зрителям такие редкие и дальние направления, как Танзания, Иордания, Венесуэла, Куба, Шри-Ланка, Индия. Чтобы телепутешествия стали возможны в непростой период пандемии, ей удалось наладить контакты с Министерствами туризма и культуры разных стран. Задача эта далеко не каждому по плечу: чтобы добиться результатов, нужно писать десятки запросов, искать личных встреч и заинтересовывать представителей страны в её продвижении. И лучше всего об успехе этой работы со стороны продюсера говорит список выпусков в необычных и уникальных направлениях. Но и после выхода программы в эфир, работа продюсера не заканчивается.

«Не меньше задач у продюсера и после выхода выпуска: нужно составить отчёты, запустить рекламу на доступных площадках и в целом продвигать программу, например, отправлять на конкурсы, фестивали и премии», — перечисляет Тиунова.

Жюри различных конкурсов стабильно высоко оценивает работу команды «Поедем, поедим!». Например, в прошлом году гастрономическая экспедиция НТВ стала лучшей в номинации «Телевидение» на Х международной премии в области журналистики «Золотое перо», обойдя свыше 800 конкурентов из разных стран.

Новые профессиональные вызовы

Передача «Поедем, поедим!» укрепила желание Дарьи развиваться в тревел-журналистике. Поэтому приглашение в 2022 году стать продюсером на пятисерийном проекте «Мифы о Кавказе» оказалось для неё актуальным. Проект реализовывал портал «Кавказ сегодня» на грант от Института развития интернета. И работать над ним авторы хотели именно с Дарьей Тиуновой.

«Проект должен был развеять негативные стереотипы о Северном Кавказе. Мне это было очень интересно! Так как ”Поедем, поедим!” многократно снимали в кавказских регионах, у меня были нужные контакты офисов по туризму и министерств туризма», — рассказывает Тиунова.

Работа над этим проектом существенно отличалась от съёмок «Поедем, поедим!». Если в проекте для НТВ Тиунова каждую страну или регион готовила последовательно, то в «Мифах о Кавказе» ей нужно было спродюсировать пять серий одновременно: разработать логику каждого выпуска, чётко составить маршрут передвижений, получить множество разрешений на съёмки и, конечно, подобрать героев.

«Это должны были быть люди, которые раскрыли бы каждый регион через свои личные истории: это были и танцевальные коллективы, и бойцы ММА, и представители духовной культуры, и те, кто развивает свой регион в туристической сфере… Работа над этим проектом оказалась безмерно интересным опытом!» — вспоминает продюсер.

Проект собрал 10 миллионов просмотров на основных интернет-площадках и получил награду XIII национальной премии «Серебряный лучник» — Юг, в которой за время её существования приняли участие более 7500 проектов. Также проект вышел в финал премии «Хрустальный компас», которую проводит Российское географическое общество, объединяя участников из 44 стран мира и всех регионов России. Дарья Тиунова считает для себя это особенно важным, поскольку сама с 2022 года состоит в РГО.

Цель — собственное шоу

Искусственный интеллект не может быть конкурентом для профессионалов телевидения и журналистики, уверена Дарья Тиунова.

«За качественной журналистикой всегда будет стоять человек. Журналисты не просто передают информацию, а интерпретируют события, проверяют факты и предоставляют аналитический подход к новостям. Это навыки межличностного общения, критического мышления и этики», — перечисляет Тиунова.

И, конечно, только настоящий журналист и продюсер способен оформить собственные взгляды и опыт в авторский проект, способный найти массового зрителя. Ведь это требует умения выбрать из массы идей верную, разработать детали, учесть все нюансы и преодолеть сложности, а главное, понимать свою аудиторию. Дарья Тиунова готовится открыть собственное шоу о путешествиях, где сможет реализовать весь предыдущий опыт создания рейтинговых программ, наработанные контакты и доскональное понимание того, как устроена сфера туризма. Но самым главным, как и в любом другом проекте Дарьи, останется знание своих зрителей и их предпочтений.

«Безусловно, я хочу создать проект, который будет людям важен. Шоу должно приносить пользу: либо вдохновение, либо мотивацию, затрагивать образовательный или финансовый аспект, — убеждена Дарья Тиунова. — Идей и сил у меня очень много, трудолюбия ещё больше. Осталось добавить капельку моего везения и сделать смелый поступок — создать своё собственное шоу, которое откроет зрителям новый мир»!