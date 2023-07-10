Михалков передал воинам строки ведущие к Победе

Никита Сергеевич вручил каждому воину впервые опубликованный сборник фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым

Народный артист РСФСР Никита Михалков провел встречу с военнослужащими, поступившими на военную службу по контракту в 27-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Севастопольскую Краснознаменную бригаду имени 60-летия образования СССР.

Никита Сергеевич вручил каждому воину впервые опубликованный сборник фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым.

- В книгу под названием «Военные стихи» вошли произведения, написанные Сергеем Владимировичем Михалковым в тылу и в действующей армии во время войны.

Книга специально исполнена в мягком переплете в карманном формате (размер 16 см на 10,5 см) для удобства ношения как в рюкзаке, так и в полевой форме одежды, чтобы стихи, написанные более 80 лет назад были всегда под рукой», - рассказали в Минобороны России.

«Было очень правильно, чтобы эти стихи оказались у ребят там, где они больше всего нужны. Это стихи, которые невозможно написать дома, сидя на диване. Они написаны в военное время. Каждое стихотворение - целый кусок жизни, жизни человека любящего свою Родину. Это бесценный опыт, полученный моим отцом на фронте. Которым мы вместе с Юлией Субботиной захотели поделиться с нашими защитниками», - подчеркнул Никита Михалков.

Напомним, что Сергей Михалков - автор трех Гимнов нашей страны, автор незабываемых слов, навеки выбитых на граните Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены - «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен...». Книга оформлена рисунками Евгения Рачева - художника редакции фронтовой газеты «Боевая тревога». Он пошел на фронт рядовым и дослужился до офицерского звания. Серегей Михалков служил военкором газет «Во славу Родины» и «Сталинский Сокол». Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной звезды.