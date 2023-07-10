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Политика10 июля 2023 18:05

Михалков передал воинам строки ведущие к Победе

Народный артист РСФСР Никита Михалков провел творческую встречу с военнослужащими мотострелковой бригады в Москве
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Никита Сергеевич вручил каждому воину впервые опубликованный сборник фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым

Никита Сергеевич вручил каждому воину впервые опубликованный сборник фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым

Народный артист РСФСР Никита Михалков провел встречу с военнослужащими, поступившими на военную службу по контракту в 27-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Севастопольскую Краснознаменную бригаду имени 60-летия образования СССР.

Никита Сергеевич вручил каждому воину впервые опубликованный сборник фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым.

- В книгу под названием «Военные стихи» вошли произведения, написанные Сергеем Владимировичем Михалковым в тылу и в действующей армии во время войны.

Книга специально исполнена в мягком переплете в карманном формате (размер 16 см на 10,5 см) для удобства ношения как в рюкзаке, так и в полевой форме одежды, чтобы стихи, написанные более 80 лет назад были всегда под рукой», - рассказали в Минобороны России.

«Было очень правильно, чтобы эти стихи оказались у ребят там, где они больше всего нужны. Это стихи, которые невозможно написать дома, сидя на диване. Они написаны в военное время. Каждое стихотворение - целый кусок жизни, жизни человека любящего свою Родину. Это бесценный опыт, полученный моим отцом на фронте. Которым мы вместе с Юлией Субботиной захотели поделиться с нашими защитниками», - подчеркнул Никита Михалков.

Напомним, что Сергей Михалков - автор трех Гимнов нашей страны, автор незабываемых слов, навеки выбитых на граните Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены - «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен...». Книга оформлена рисунками Евгения Рачева - художника редакции фронтовой газеты «Боевая тревога». Он пошел на фронт рядовым и дослужился до офицерского звания. Серегей Михалков служил военкором газет «Во славу Родины» и «Сталинский Сокол». Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной звезды.

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