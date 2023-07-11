Каким техническими достижениями может гордиться Россия

Вместимость супертрамвая 205 человек, сидячих мест - 52. Длина - 27 метров. На 95% сделан из отечественных компонентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Бурматов, первый зампред Комитета Госдумы по экологии:

- Гордиться надо достижениями нашего ВПК. Он подарил нам ряд супертехнологий. За ним двигаются все гражданские технологии. Знаю, какие великолепные вещи делают на Урале. И вообще в российской оборонке - гиперзвук, где в мире нам нет равных, лазеры, космические технологии.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Можем гордиться производством искусственных сапфиров - без них не сделаешь айфон, подложки для процессоров. Горжусь работой «Росатома» по использованию отработанного ядерного топлива - это сотни миллиардов долларов в ценах будущей энергетики. Малая атомная энергетика, плавучие атомные станции - это прорывные технологии XXI века.

Евгений Тимаков, главврач медцентра «Лидер медицины»:

- Не только вакцинами от коронавирусной инфекции можем гордиться. У нас отработаны технологии и производство и других неживых вакцин. Ну а «Спутник V» - это вообще одна из самых удачных вакцин в мире, отвечающих за иммунитет.

Александр Железняков, член Российской академии космонавтики:

- Мы достроили свой сегмент МКС и принимали активное участие в создании этого грандиозного объекта, доставляем и грузы, и экипажи. Хорошо, что появился у нас носитель «Ангара», новый «Союз-2» - это все-таки глубокая модернизация королёвской легендарной «семерки». Интересно, как совершенствуются навигационные и метеоспутники.

Алексей Федоров, глава научной группы «Квантовые информтехнологии» Российского квантового центра и университета МИСиС:

- У России результаты мирового уровня в квантовых технологиях. У нас разработаны прототипы квантовых компьютеров, использующие оригинальные научные идеи. Так, ионный квантовый компьютер оперирует более сложными квантовыми состояниями. Работа с ними может дать выигрыш для решения практических задач, например, из области финансовой оптимизации, моделирования молекул для фармакологии и дизайна материалов. Российские ученые придумали квантовые алгоритмы, которые помогут в решении задач автопрома, оптимизации в телекоммуникациях, дизайне новых лекарств.

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