Военная спецоперация на Украине 11 июля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июля 2023 года.

Российские войска за сутки отразили на Донецком направлении несколько атак ВСУ, в результате которых Киев потерял до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, пять единиц военной техники и склад боеприпасов.

Минобороны РФ заявило, что с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 4 845 иностранных наемников украинских войск, уточнив, что в подавляющей части они прибыли из США, Канады, а также европейских стран.

Отмечалось, что всего с 24 февраля 2022 года в ряды ВСУ прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. Большинство было из Польши (свыше 2,6 тысяч человек), США и Канады (900 и более), а также Грузии (более 800 человек).

Российские системы ПВО за сутки перехватили пять выпушенных ВСУ управляемых ракет ЗРК С-200, а также восемь беспилотников.

Минобороны РФ проинформировало об отражении атак ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики и Работино Запорожской области.