Станет ли Швеция членом НАТО: «Султан» Эрдоган выдвинул новые условия альянсу

Рукопожатие президента Турции Реджепа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона перед началом саммита НАТО в Вильнюсе. Фото: REUTERS

То, что Швецию примут в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, было очевидно: ну не может такое событие, заранее расписанное как «историческое», окончиться конфузом. В воскресенье президент США Джо Байден поставил точку в спекуляциях о скором членстве в блок Украины: «Я не думаю, что она готова… Я не думаю, что в НАТО есть единодушие по поводу того, стоит ли вводить Украину в семью НАТО сейчас, в разгар войны». После этого и гадать не надо было: примут Швецию. Потому что «семье» нужен был мощный оптимистический аккорд, подтверждающий светлые перспективы военного блока Запада. И он прозвучал.

Правда, не обошлось без интриги. За день до саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал эффектный ход: Анкара даст согласие на прием в НАТО Швеции после того, как альянс «расчистит путь» для ее приема в Евросоюз. Четырнадцать месяцев Эрдоган «мариновал» Стокгольм в предбаннике альянса, успешно вытягивая из него одну уступку за другой, включая признания террористами своих заклятых врагов из Рабочей партии Курдистана и снятия запрета на экспорт оружия в Турцию. Но это чепуха по сравнению с тем, сколько ЕС «маринует» Турцию в своем предбаннике - 36 лет! И вот поистине великодушный жест «султана» - принимайте шведов, не возражаю. А в ответ от тех же шведов он добился заверений в том, что они теперь костьми лягут, чтобы ввести наконец-то Анкару в ЕС…

Ну, ну… Правда ведь напоминает известную ситуацию: «Дорогая, завтра я на тебе женюсь!»? Даже интересно, куда Турция скорее вступит - в ЕС или БРИКС, к которому уже год назад выразила желание присоединиться. И что за это захочет получить?

Бескорыстие вообще не черта политиков. Но если речь об Эрдогане, он - эталонный политик, умело и бойко разменивающий интересы и выгоды, как это и принято на восточном базаре. Он заверил Зеленского, что Украина «достойна быть в НАТО». И тут же, ничуть не поперхнувшись, расписал, с каким нетерпением в скором времени он ждет в гости президента России, с которым есть что обсудить. Накануне нынешнего саммита альянса Эрдоган не лез в карман за словом, чтобы обозначить мощь и значение военного блока Запада в мире. А еще в сентябре прошлого года заявлял, что Турция нацелена стать членом ШОС, которая достигла успеха в вопросах безопасности, экономики и торговли, и вообще признавал: «Уже очевидна решающая роль азиатского континента в мировой экономике». Так и хочется спросить, так с кем вы, товарищ Реджеп Тайипович?

Президент Турции - эталонный политик, умело и бойко разменивающий интересы и выгоды, как это и принято на восточном базаре. Фото: REUTERS

Но вопрос тут очевиден: он - с Турцией и ее интересами, как он их видит и понимает. «Никто не должен ожидать от меня ни компромисса, ни понимания», — приводит слова Эрдогана накануне объявления о его согласии на прием в блок шведов издание Politico. И понимай, как хочешь: так был компромисс или нет? Ведь очевидно, что турецкий лидер не в одночасье поменял свою позицию, но до последнего пытался выторговать для себя максимум за согласие на прием шведов. И ведь выторговал, включая новые уступки от Стокгольма и Брюсселя.

Но главным адресатом «султанского великодушия» в обмен на уступки были, как подчеркивают западные эксперты, сами турки. «У Эрдогана нет настоящей новой победы, особенно с учетом завышения его требований непосредственно перед саммитом, — пишет Politico. - Но он может продать эти требования и добиться результата дома, подчеркнув, что он получил, а не то, чего не хватает».

Однако столь неожиданные и противоречивые шаги президента Турции все-таки вряд ли предназначены лишь для домашней публики. Внешние игроки их тщательно анализируют. И следуя известной политической логике «султана» - размен и еще размен, — можно предположить, что следующие ходы будут в пользу тех, кого он сейчас вроде бы «обидел». «Что вы, что вы, — скажет он тем же натовцам, в очередной раз подтверждая стремление Турции в БРИКС и ШОС. - Мы же с вами уже обо всем договорились, а теперь я буду договариваться с другими…»