«О, как же хорошо на даче!..» - количество зарегистрированных садовых участков в России за последние три года выросло на 30%

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Душа ликует как от чачи! О, как же хорошо на даче!

Ну да, кусают комары и мозг не варит от жары, зато вокруг тебя - природа!

Без газа и водопровода. Блестит речушка вдалеке - и ты с ведром идёшь к реке с улыбкой, да. А как иначе?

О, как же хорошо на даче!

Ну да, уже почти семь лет, пардон, не чищен туалет (всё как-то не доходят руки).

Зато кругом такие звуки! Поют вдоль свежей борозды скворцы (а, может быть, дрозды). Ну или соловьи - тем паче.

О, как же хорошо на даче!

Ну да, согласен, как струна, весь день натянута спина, да и в коленях тоже боли, на пальцах белые мозоли. Всё это так, зато, народ, какой на даче кислород!.. Немножко лишь самоотдачи...

О, как же хорошо на даче!

Собрав на грядках закусон, соседи слушают шансон - с татуировками на теле (и оба, кажется, сидели).

Ну да, опасен и зловещ, под кожей поселился клещ. Зато ты дрель купил - «Хитачи»!

О, как же хорошо на даче!

Напялил кепку набекрень - и копошись в земле весь день, приёмник слушай, верь прогнозам, пропахни гарью и навозом, пожуй любимой черемши, укус пчелиный почеши и, крикни, рдея от удачи:

- О, как же хорошо на даче!..

А дома что? А там голяк. Ну телевизор, ну коньяк. Кондей морозит неустанно. Во тьме поблёскивает ванна. В шкафу на кухне есть крупа. Лежат орешки у компа. Подушка чистая на пледе. На юг уехали соседи. Стиралка. Холодильник. Газ. Ну интернет. Ну унитаз.

Короче, я сижу и плачу, настолько обожаю дачу. Но плачу в роще у сосны тайком от тёщи и жены.