На синюю дорожку VK Fest выйдут Настя Ивлеева, Тимати, Игорь Николаев, Алсу, JONY, Филипп Киркоров и ещё 70 знаменитостей

VK Fest объявил звёздных гостей синей дорожки

VK Fest объявил звёздных гостей синей дорожки. Вместе с ведущими Романом Каграмановым, Аллой Михеевой, Анастасией Ивлеевой и Ильёй Соболевым по ней пройдут и исполнят свои номера Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Клава Кока, JONY, Влад A4, Тимати, Филипп Киркоров. Кроме музыкантов и блогеров на дорожку выйдут актёры, спортсмены и другие знаменитости.

Концепция синей дорожки в этом году — слияние природы, современного искусства и технологий. Тема выбрана не случайно — сердцем фестиваля станет окружённая деревьями и цветами площадь Искусств Парка Горького, рядом с которой находится центр современного искусства. Световые решения и технологичные спецэффекты подчеркнут концепцию шоу, а номера артистов свяжут все составляющие.

Выступающие музыканты и приглашённые звёзды пройдут по синей дорожке в Парке Горького 15 и 16 июля. Зрители увидят Mary Gu, MOT, Seville (Artik & Asti), Konfuz, IOWA, XOLIDAYBOY, ВАЛЮ КАРНАВАЛ, JONY и Клаву Коку. Репортаж с дорожки можно будет посмотреть в официальном сообществе VK Fest.

Звёзды и ведущие устроят шоу для зрителей и исполнят свои треки в необычном формате. Гости смогут спеть с Игорем Николаевым и услышать его исполнение фонк-версии «Комарово» в декорациях Atomic Heart, а Влад A4 удивит своим образом в «Лаборатории VK Fest».

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«В прошлом году мы впервые запустили формат синей дорожки в рамках VK Fest, и результат превзошёл все наши ожидания. Образы и номера артистов разошлись по заголовкам СМИ, новости выходили буквально через несколько минут после звёздных перформансов. В этот раз мы усилили программу дорожки — как с точки зрения контента, так и декораций. Это будет стильная, технологичная зона, созданная лучшими специалистами индустрии в России. Номера артистов точно удивят публику: Алсу споёт с джаз-бендом, а SALUKI выступит в сопровождении спецэффектов. Гости смогут услышать хиты в исполнении хора и увидеть более 70 знаменитостей, многие из которых представят новые номера со спецэффектами».

В лайнап московского VK Fest вошли более 70 артистов, среди которых ANNA ASTI, Баста, Macan, HammAli & Navai, Клава Кока, L’One, Zivert, GAYAZOV$ BROTHER$ и многие другие. Пользователи ВКонтакте в течение двух фестивальных дней смогут увидеть фильм обо всех пяти площадках VK Fest. Он объединит в себе лучшие моменты праздника во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи, а также трансляцию выступлений на столичных Синей и Белой сценах. Билеты на VK Fest ещё доступны на официальном сайте события: vkfest.ru.