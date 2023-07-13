Екатерина Соловьева: «Самым важным для меня было показать талантливых fashion-иллюстраторов всему миру»

Как развиваться в качестве живописца, digital-иллюстратора в fashion-направлении, создавать работы в концепциях современного искусства и заниматься организацией крупнейших выставок digital-иллюстраторов, рассказала Соловьева Екатерина, художник, куратор и организатор мероприятий в сфере цифрового искусства. Екатерина организовывала и участвовала в крупных выставках по всему миру, а ее работы сегодня находятся в частных коллекциях в России, Америке и странах Ближнего Востока.

— Екатерина, вы совмещаете в себе роли художника в digital-направлении и живописи, а также организатора и куратора крупных выставок. Расскажите, как вы начинали?

— В моей карьере все началось с живописи на больших холстах, этим я занимаюсь очень давно. До кураторской и организационной деятельности работала исключительно как художник. Мое творчество было направлено на раскрытие женских образов в стиле современного искусства. Мне всегда было интересно работать над необычными цветовыми решениями, над яркими и привлекающими внимание образами. Также я получила соответствующее образование, окончив программу по современному искусству в аукционном доме “PHILLIPS” в качестве художника и куратора.

Важным и интересным этапом в моей карьере были персональные выставки в московских галереях. Впервые мои работы в рамках персональной выставки были представлены в галерее “Omelchenko Gallery” в 2018 году. “Omelchenko Gallery” - это известная галерея современного искусства в центре Москвы, в которой часто можно увидеть молодых, перспективных и известных художников. Моя выставка называлась “Story of my/his/her life”, в ней я представила большое разнообразие абстрактных образов, но центральным в работах данной выставки все-таки был женский образ. Уникальна она еще и большим количеством вымышленных мотивов человеческой фантазии. Также персональные выставки у меня были в “Nikolskaya Gallery”, “Pop Up Museum”, “IZO Art gallery” в 2019 году. Конечно, я участвовала также в различных групповых выставках. Начиная с 2015 года, я была представлена в более чем 20 выставках в Москве, Лондоне, Дубае и Майами. Сегодня мои работы находятся в частных коллекциях России, Америки, Странах Ближнего Востока. Еще я являюсь создателем и идейным вдохновителем цифровой галереи современного искусства “The Ostrich Gallery”.

— А как вы пришли к организационной деятельности?

— Перед решением заняться организацией выставок был еще один важный период - я решила сменить направление в сторону современных цифровых решений и перешла в digital art. Это был очень интересный период моей жизни, потому что я попробовала себя в новом направлении и сильно развила свои навыки не только как художника, но также как иллюстратора. Начала работать с крупными брендами одежды, с известными журналами, например, с “Flacon Magazine”, с международным журналом “Nargis” по направлению моды. Также я являюсь постоянным иллюстратором культурно-просветительного digital-журнала “Балет”.

Организационной и кураторской деятельностью я начала заниматься на рубеже 2021 и 2022 года. Организовала несколько крупных выставок в Москве, в которых приняли участие известные иллюстраторы в стиле “fashion” не только со всей России, но и из Европы и США.

— Расскажите, насколько масштабные и крупные были выставки, организованные вами?

— В общей сложности я курировала и организовывала мероприятия по fashion-иллюстрации пять раз. На каждой такой выставке принимало участие около 40 художников, в среднем каждый из участников представлял по 5 работ, поэтому около 200 композиций было представлено на каждой выставке. Но при этом необходимо учитывать, что мы говорим про fashion-иллюстрацию, достаточно узкую специализацию в России, поэтому такой результат, по моему мнению, является очень хорошим. Также я могу твердо заявить, что в Москве это были первые выставки по данному направлению, поэтому нам удалось существенно повлиять на популяризацию данной сферы в нашем творческом и коммерческом пространстве.

— Кого из известных иллюстраторов, принимавших участие в ваших выставках, вы могли бы выделить?

— В самой первой моей выставке, которая называлась “Fashion illustration takes the spotlight”, были представлены работы таких известных современных иллюстраторов, как Алена Лавдовская, основатель студии “Fashion Illustration Studio”, специализирующейся на контенте для бизнеса в сферах “fashion” и “retail”, Анастасия Кузьмина, известный fashion-иллюстратор, работающий с крупными российскими и зарубежными дизайнерами и проектами, а также Максим Сергеев, художник и преподаватель, работающий с такими брендами, как “Tiffany & Co”, “Louis Vuitton”, “Dolce&Gabbana”, “Prada”. Во второй выставке “Fashion illustration takes the spotlight II” приняли участие Екатерина Настас, Каталина Лехнович. А на выставке “Metafashion”, которая проходила в самом центре Лондона, были представлены работы таких всемирно известных fashion-иллюстраторов, как Ксения Котова и Anna Tsvell.

— Какую самую главную ценность вы бы могли выделить в вашей организационной деятельности?

— В качестве одного из важнейших итогов развития fashion-направления посредством организации и кураторства выставок стало формирование целого комьюнити fashion-иллюстраторов, которого не существовало ранее. Раньше не было ни официальных, ни даже неофициальных, каждый иллюстратор и художник развивался в этом направлении самостоятельно. Когда пришла идея организовать первую выставку, было желание лишь посмотреть, как это может развиться, есть ли у этого перспективы. Было удивительно и приятно, что на первую же выставку пришло много людей, мы поняли, что, оказывается, есть множество специалистов и художников в этом направлении, которым интересно выставляться, встречаться, общаться, делиться опытом, а также много тех, кому интересно приобщиться к fashion-направлению. Приезжали не только люди из Москвы, но и из других городов России, данное направление оказалось очень востребованным. Примечательно, что не обошли стороной труд иллюстраторов и наши мероприятия различные fashion-издания, которые проводят крупные выставки, например, в Гостином Дворе: представители приходили на наши выставки, знакомились с новыми художниками, интересовались работами и вопросами сотрудничества.

— Екатерина, расскажите, как сложилось ваше сотрудничество с галереями?

— Самое первое, на что мы ориентировались при выборе площадок, - это концепция самого арт-пространства. В “Nikolskaya Gallery” и “Pop Up Museum” пространство прекрасно подходило вашему замыслу. Более того, эти галереи являются достаточно известными на международном уровне и активно принимают участие в крупных мировых выставках в Дубае, Майами и популярных мероприятиях, таких как “Art Week”, например.

Наше сотрудничество удачно сложилось также благодаря профессиональному бэкграунду. Во время проведения первой своей персональной выставки в “Nikolskaya Gallery” я познакомилась и подружилась с соосновательницей галереи Никольской Ириной. Ирина Никольская поддержала мою идею по организации выставок в направлении “fashion”, в этом вопросе у нас получилось эффективное партнерство: я полностью руководила организацией fashion-выставок, находила художников, привлекала их к участию, а Ирина полностью способствовала реализации этой идеи.

— Какие трудности вы встретили на этапах организации?

— Когда я начала заниматься fashion-иллюстрацией и полностью окунулась в эту сферу, то поняла, насколько много таких специалистов не только в мире, но и в России, только по данному направлению у нас в стране уделяется мало внимания. Более того, многие талантливые авторы в России просто не заявляют о себе и не могут выйти на новый уровень, поэтому самым важным для меня было показать талантливых fashion-иллюстраторов всему миру.

Конечно, впервые заниматься организацией такого масштабного и необычного для культурного пространства мероприятия было достаточно волнительно. Было неизвестно, насколько выбранный формат окажется интересен публике и организациям, будет ли какой-то отклик. Было трудно коммуницировать и привлекать известных иллюстраторов, потому что на тот момент мое имя не было известным в этой сфере, тем более в вопросах организационной деятельности я была совершенно новым человеком на рынке. Когда уже все получилось, выставки стали популярными, вопросы поиска иллюстраторов приобрели совершенно другой характер: уже не я искала художников, а они сами меня находили, появлялось множество талантливых людей, желающих принять участие в наших выставках.

— Расскажите о своих профессиональных планах.

— За годы моей работы у меня сложился определенный стиль, по которому меня сегодня узнают. Но сейчас я хочу немного изменить его, скорректировать и усовершенствовать. Среди моих целей также есть более активный выход на международный рынок. Сейчас я продолжаю работать с различными брендами одежды, хочу развиваться в этом направлении и сотрудничать с крупными и яркими представителями fashion-индустрии.