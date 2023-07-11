Марки автомобилей указывают на сексуальный темперамент их владельцев

Каков автомобиль – таков и владелец. Фото: Shutterstock

«Не в свои сани не садись», гласит старинная русская пословица. Британские ученые добавили ей современного смысла — сексуального.

Опрос, который провел Illicit Encounters - один из крупнейших сайтов знакомств, сводящих мужчин и женщин с «серьезными намерениями», показал: представительницам прекрасной половины человечества небезразлично, какая машина у потенциального спутника жизни. Потому что марка автомобиля, как они считают, как правило, свидетельствует о том, насколько хорош в алькове владелец.

Несколько тысяч женщин, участвовавших в опросе, поделились интимными подробностями – в том числе и о продолжительности полового акта. Тут и выяснилось, на владельцев каких марок машин можно рассчитывать - в том смысле, что не разочаруют в ответственный момент. «В минуты нашего свидания», - как говорил Тютчев.

Самые выносливые в постели, по наблюдениям женщин, владеют VOLVO - их половые акты длятся в среднем по 17 минут. Обстоятельные, ответственные парни - как и их автомобили. Лично у меня было два таких – по молодости. С годами потянуло на другие марки. Что не удивительно. Какая сейчас – стесняюсь даже признаться. Судя по рейтингу, она не самая многообещающая для женщин.

На втором месте те, кто ездят на Toyota – 14 минут. Замыкают тройку приверженцы Renault – 13 минут.

Продолжительность полового акта: рейтинг составлен на основе данных, переданных женщинами - участницами социологического опроса.

Не стоит обольщаться владельцами скоростных моделей – они столь же стремительны в сексе, как и их «стальные кони» на шоссе: Porche – 8 минут, а BMW – и вовсе 3 минуты.

Результаты опроса приводит британская газета Thе Sun - не самый серьезный и надежный источник. Поэтому, наверное, не стоит срочно продавать BMW и покупать VOLVO. Да и глупо это – обман все равно вскроется.

Интересно, какое место могли бы занять китайские авто? В будущем такой бы рейтинг нам не повредил. Российским социологам не грех призадуматься. Дополнительные доводы помогли бы при выборе машины.