VK Fest в Сириусе собрал 17 тысяч гостей и стал самым масштабным фестивалем на юге России

В субботу, 8 июля, Сириус (Сочи) принял VK Fest — фестиваль отметился солдаутом. На open-air выступили российские музыкальные звёзды и блогеры. В образовательной части фестиваля прошли лекции и творческие мастер-классы.

На VK Fest в Сириусе зрители выкупили все билеты. На Медальной площади Олимпийского парка собрались 17 тысяч гостей. Фестиваль стал местом встречи артистов, блогеров, популяризаторов науки и поклонников музыки. Свои хиты и новинки представили Юля Паршута, Султан Лагучев, Звонкий, Клава Кока, Коста Лакоста, Мари Краймбрери, Леонид Агутин и DJ SMASH. Ведущим мероприятия VK Fest в Сириусе стал Дмитрий Масленников.

Гости фестиваля посетили программу Знания.Лектория, организованного совместно с Российским обществом«Знание». Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился опытом своего пути к золотым медалям. Шеф-повар Евгений Козубов, ресторатор и основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов провели дискуссию на тему «Фастфуд или высокая кухня: о вкусах спорят». Вёл лекторий спортивный комментатор Денис Казанский.

Гости VK Fest в Сириусе также учились расписывать греческую вазу и профессионально прыгать на батутах, вступали в интеллектуальную битву с нейросетью, посещали Эрмитаж с помощью виртуальной реальности, управляли мини-копиями спортивных автомобилей, а самые маленькие участники фестиваля рисовали картины в разных техниках изобразительного искусства и проводили время в творческом пространстве.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«Мы благодарим всех гостей в Сириусе за дружелюбный и тёплый приём. Это уникальная территория, где собираются самые талантливые и прогрессивные люди. Наш фестиваль тоже сделал вклад в атмосферу этого места — гости могли пообщаться с путешественником и писателем Фёдором Конюховым, который рассказал о путешествиях как о смысле жизни, или узнать об успехах российского спорта от гимнастки Самиры Мустафаевой и двукратного чемпиона России по футболу Дмитрия Сенникова. Впереди нас ждёт финальная часть — фестиваль в Москве. VK Fest продолжается!»

VK Fest собрал десятки тысяч людей и сотни артистов в трёх городах страны. Ранее он покорил Дальний Восток, стал главным развлекательным событием Сибири в этом году и порадовал Санкт-Петербург самой масштабной программой в своей истории. 15 и 16 июля грандиозное шоу ждёт жителей и гостей Москвы. Билеты в ограниченном количестве доступны на vkfest.ru.