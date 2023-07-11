Аномальные холода в Москве, смерчи и мощные ливни на юге: что происходит с погодой в России

Сочи. Горожане во время прогулки по набережной во время дождя. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Макушка лета не задалась. Во всяком случае, с точки зрения погоды. В Сочи и Абхазии вместо курортной погоды - мощнейшие ливни. По расчётам центра «Фобос», Сочи будет заливать и в среду, и в четверг. Надежда на заметное улучшение погоды появится к выходным.

Во вторник, 11 июля над Чёрным морем в районе Туапсе закрутились сразу три смерча! Отдыхающим в Абхазии местное МЧС рекомендовало не гулять у берега и не ездить в горы - опять же из-за опасности смерчей.

В Москве, а также во всех центральных и северо-западных регионах Европейской части России, другая проблема. Холодно! Во вторник к середине дня воздух в столице едва прогрелся до +16 градусов.

В Москве середина июля обернулась неожиданным похолоданием. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В аномальных для июля холодах виновато арктическое вторжение, объясняют в центре «Фобос». Причём очень масштабное. В середине лета подобные волны холода накрывают среднюю полосу не чаще 7 раз за столетие, если верить метеорологической статистике. Циклон, который поливал Московскую область дождями в выходные, ушёл не северо-запад. А на его место прорвался ледяной воздух со стороны Северного Ледовитого океана (этот процесс и называется арктическим вторжением).

В среду, 12 июля, в столице тоже около +16…+17 градусов. Пик похолодания придётся на четверг, считают синоптики Гидрометцентра России - днём будет не выше +14…+16 градусов. Такая температура соответствует климатическим нормам середины сентября! А по сравнению с июльскими нормами она на 4 - 5 градусов ниже. Осеннего настроения добавит серое небо, дождь и ветер с порывами до 12 м/сек.

Эвакуация людей на затопленной улице после ливней в микрорайоне Мирный, Сочи. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

По информации МЧС, всего было подтоплено около 150 жилых домов. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Впрочем, нам ещё повезло. Главный удар арктического вторжения ощутили северяне. В Мурманской и Архангельской областях и в Карелии по ночам ударили заморозки, и даже в Ленинградской области воздух остыл до +3. В Москве, к счастью, ничего подобного не предвидится, по ночам не ниже +10 градусов.

К выходным вернётся летняя погода, обещают в Гидрометцентре России. В субботу, 15 июля, потеплеет до +21…+23 градусов, в воскресенье до +25. И солнце порадует.

А на следующей неделе, прямо с понедельника, — опять июльский зной, +29 градусов.