Эпоха постоянных катаклизмов: в Китае открыли бомбоубежища для спасения от жары, в ЮАР впервые за много лет прошел снегопад

Северный Китай буквально плавится от рекордной жары Фото: REUTERS

Изменения климата стали чуть ли не главной темой всех мировых СМИ. В последние недели своенравие погоды чувствуется особенно сильно, причем по всей планете.

КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ

Одним из наиболее пострадавших регионов оказалась Поднебесная, а именно, Северный Китай, который буквально плавится от рекордной жары, усугубленной засухой. Как пишет «Chiang Rai Times»,по данным Национального климатического центра, в Пекине более девяти дней подряд температура воздуха превышала 35 градусов, что является рекордным показателем с 1961 года.

Еще в прошлый четверг метеорологи выпустили предупреждение о сильной засухе на севере Китая, которая угрожает урожаю и грозит «увести в штопор» и без того перегруженную энергетическую инфраструктуру, ведь изнывающие от жары люди включают на полную кондиционеры, жгущие гигаватты электричества.

При этом волны зноя с севера приходят на фоне сильнейших наводнений на юге Китая, которые за последние недели привели к тому, что тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Для борьбы со стихией за последнюю неделю такие города, как Ханчжоу на восточном побережье Китая, Ухань в центре страны и Шицзячжуан недалеко от Пекина решили использовать бомбоубежища, доставшиеся им с эпохи холодной войны. Теперь во времена «горячей войны» с жарой бункеры дают возможность горожанам укрыться от зноя.

Впрочем, эта практика не нова, и в настоящее время во многих убежищах уже имеются места для отдыха, а также предлагаются вода, напитки, лекарства и, в некоторых случаях, даже такие предметы роскоши, как Wi-Fi, телевизоры и оборудование для настольного тенниса.

Одним из наиболее пострадавших регионов оказалась Поднебесная Фото: REUTERS

В последние годы волны жары в Китае стали более частыми и сильными. Считается, что основной причиной этого является изменение климата в сочетании с местными погодными условиями и ростом городов.

СПОЛЗШИЙ САМУРАЙ

А вот у восточного соседа Китая – Японии – стихия приобрела форму разрушительных ливней. В результате, как сообщает «Гардиан», шесть человек погибли и еще трое пропали без вести после «самого сильного за всю историю» дождя, вызвавшего наводнения и оползни на юго-западе страны.

Местное метеорологическое агентство предупредило жителей одного из четырех главных островов Японии Кюсю о необходимости сохранять бдительность в случае возникновения новых оползней, обычно происходящих в горных районах после ливней.

По словам представителей метеорологов Сатоси Сугимото, «это самый сильный дождь, который когда-либо наблюдался в этом регионе, ситуация такова, что жизнь людей находится под угрозой, и необходимо обеспечить их безопасность».

В последние годы Япония страдает от необычайно сильных ливней и мощных тайфунов, которые приводят к смерти десятков человек. Например, в 2021 году оползень на курорте горячих источников Атами унес жизни 27 человек, а в 2018 году на западе Страны восходящего солнца во время сезона дождей в результате разгула стихии погибло более 200 человек.

В последние годы Япония страдает от необычайно сильных ливней Фото: REUTERS

ИНДИЙСКИЕ ТАНЦЫ ПОД ДОЖДЕМ

Несладко пришлось и Индии, ведь в стране из-за сильнейших дождей за последние 20 лет также погибло множество людей. Как сообщает «Си-эн-эн», дожди вызвали внезапные наводнения и оползни, в результате которых погибли по меньшей мере 22 человека, в основном в северном штате Химачал-Прадеш.

Индийская метеорологическая служба сообщила, что в воскресенье в Нью-Дели выпало 153 миллиметра дождя, что сделало этот июльский день самым дождливым с 1982 года. Власти оповестили о самом высоком уровне угрозы в северных штатов Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб и Харьяна. Предупреждения об оползнях были также выпущены для Уттаракханда и Химачал-Прадеша.

Ослабление ударов стихии ждать не приходится, ведь сейчас в Индии находится в разгаре сезон дождей, который может длиться с апреля по сентябрь. В прошлом месяце почти полмиллиона человек на северо-востоке страны пострадали от сильного наводнения после мощных ливней, а на западе циклон «Бипарджой» (переводится с бенгали как «горе») превратил дороги в реки и привел к затоплению целых деревень.

Несладко пришлось и Индии Фото: REUTERS

Парадоксально, но этим же летом страну также потрясла аномальная жара, что свидетельствует о том, что жители самой густонаселенной страны мира являются одними из наиболее уязвимых к последствиям климатического кризиса.

АФРИКАНСКИЙ СНЕГ

А теперь переместимся на тысячи километров на другой континент и другое полушарие – в ЮАР. В понедельник жители крупнейшего города страны Йоханнесбурга были ошеломлены первым за последние десять лет снегопадом.

В Йоханнесбурге последний раз снег видели в августе 2012 году, а перед этим – в 2007. В социальных сетях жители города назвали снегопад «чистым волшебством» и «прекрасным началом недели». Некоторые дети вообще ни разу в жизни не видели это погодное явление.

Профессор физической географии Университета Витватерсранда Дженнифер Фитчетт сообщила южноафриканской газете «Таймс», что снегопад был вызван резким повышением влажности, низкой температурой и холодным ветром и вряд ли продлится долго

«Такое случается раз в 10 лет или около того. Мы не являемся регионом, где выпадает много снега, и отчасти это объясняется тем, что зимой у нас сухо. В зимние месяцы у нас очень мало осадков, поэтому в воздухе не так много влаги», - отметил Фитчетт.