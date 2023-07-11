Собянин передал Росгвардии сотню новеньких «Москвичей»

Фото: Росгвардия

Мэр Москвы Сергей Собянин переедал сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии сертификаты на сотню новеньких автомобилей «Москвич-3». Автомобили легендарной отечественной марки «Москвич» принял в торжественной обстановке директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Обращаясь к участникам мероприятия Виктор Золотов заявил, что «важным залогом сохранения позитивной динамики на фронте является поддержание повседневной стабильности в государстве, основанной на региональной безопасности, которая во многом достигается за счет слаженной работы местных властей и правоохранительных структур».

И обратил внимание подчиненных, что безусловным флагманом в такой поддержке выступает столица нашей Родины: «Эти современные транспортные средства станут достойным подарком службе вневедомственной охраны, которая в прошлом году отметила свой семидесятилетий юбилей. А «подарок» этот весьма символичен, ведь именно «Москвич-408» стал первым массовым легковым автомобилем групп задержания этих подразделений».

По завершению торжественного мероприятия экипажи вневедомственной охраны Росгвардии на новых служебных автомобилях заступили на маршруты патрулирования улиц столицы. Все эти маршруты проходят мимо объектов социальной сферы: детских садов, школ, больниц и органов государственной власти.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

450 - экипажей вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии круглосуточно патрулируют улицы столицы.

184 000 - объекта находится под охраной ведомства.

92 000 - сигналов «тревога» отработали группы задержания в этом году.

21 000 - человек было задержано в этом году за совершение правонарушений и преступлений.

0 - краж допущено с охраняемых объектов.