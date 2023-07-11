«Люди – главная ценность и драйвер развития бизнеса». Дмитрий Шардин о том, как работать с людьми, чтобы это было комфортно

Без этого удержать ключевых специалистов – задача крайне сложная. О методах мотивации персонала и способах поддержки рассказывает Дмитрий Шардин – генеральный директор компании «Финарди».

– Дмитрий, на протяжении многих лет эксперты в управлении персоналом пишут и говорят о важности нематериальных факторов в удержании работника. На ваш взгляд, что такое забота о сотрудниках и как она должна проявляться в коллективе?

– Забота о сотрудниках играет огромную роль в управлении коллективом. Человеку должно быть комфортно находиться на рабочем месте, он не должен пребывать в стрессе. Когда сотрудники понимают, что руководство их ценит, то мотивация для достижения поставленных задач значительно увеличивается. Компания - работодатель держит руку на пульсе и старается обеспечивать максимально комфортные условия для работы. Именно поэтому в нашем дружном коллективе, который за 9 лет существования компании вырос до 100 человек, каждый может рассчитывать на поддержку и коллег, и руководства. Думаю, можно говорить о том, что нам удалось создать атмосферу взаимовыручки и понимания проблем каждого: наши сотрудники не боятся проявлять инициативу.

– А как в вашей компании создается такая атмосфера?

– Компания поддерживает практику открытого диалога внутри коллектива. Каждый сотрудник компании может открыто озвучить свою точку зрения и высказать мнение о решении вопросов как профессиональных, так и связанных с организацией комфортного трудового быта. Людям важно знать о текущих делах компании, перспективах и возможных изменениях. Мы также нацелены на обсуждение тем, актуальных для всего коллектива, много внимания уделяем психологической поддержке сотрудников, особенно новичков. Все мы понимаем, что, когда человек пребывает в устойчивом эмоциональном состоянии, он и эффективнее работает, и становится счастливее. Из таких нюансов как раз и складывается комфортная и спокойная обстановка, в которой человек может стремительно шагать по карьерной лестнице. У кредитно-ипотечного брокера основной ресурс – люди, поэтому их надо сохранять любой ценой.

– Бытует мнение, что управленцы высшего звена «оторваны от народа», и им трудно понять, что волнует рядового сотрудника - например, менеджера, кассира?

– С такой точкой зрения я знаком. На мой взгляд, многое зависит от того, как управленец высшего звена пришел к своему посту. Если это человек, который в студенческие годы унаследовал компанию от родителей и сразу занял пост заместителя генерального директора, ни дня не проработав простым менеджером или оператором, то вполне может быть, что ему непонятно, чем живет «народ».

У нас в компании все иначе. Я сам в банковской сфере работаю уже 18 лет, начинал с позиции простого кредитного менеджера, затем работал кредитным аналитиком. И только потом я стал финансовым консультантом по инвестициям, управляющим офиса в одном из топовых банков. Поднимаясь по карьерной лестнице и работая в многочисленных банковских направлениях, я научился правильно и эффективно общаться с людьми, налаживать связи и партнерские отношения. Знания того, как устроена банковская «кухня», помогли в дальнейшем в построении бизнеса, а опыт на рядовой позиции кредитного менеджера позволил понимать и учитывать интересы сотрудников всех уровней: уборщиц, кассиров, менеджеров, директоров.

– А как вы пришли к идее создания собственной компании кредитно-ипотечного брокера?

– Однажды судьба свела меня с нынешним партнёром, с которым мы решили создать брокерскую компанию и помогать людям в решении их финансовых вопросов. Ведь кредитный брокеридж – многомиллиардный бизнес в Европе и на Западе, например в США. Там никто лично не ходит в банк для получения кредита или ипотеки. В России же эта отрасль до сих пор, к сожалению, слабо развита и поэтому мало популярна. Имея опыт в финансовой сфере и наработанные годами связи, мы наладили партнерские отношения с банками. Клиентские отзывы о нас свидетельствуют, что мы движемся в правильном направлении.

– Что правильнее, с точки зрения бизнеса: набирать кадры или растить внутри компании?

– Естественно, для бизнеса гораздо практичнее - вырастить ключевые кадры внутри компании. Если руководитель видит, что у сотрудника есть потенциал и он способен принести больше пользы и реализоваться на другой должности, то ему ее предлагают. Конечно, в таком случае увеличивается ответственность и нагрузка, но и зарплата тоже. Компания, которая ценит своих сотрудников и не разбрасывается кадрами. При этом мы регулярно организовываем различные обучения и курсы повышения квалификации для сотрудников, чтобы они были в курсе тенденций и всех новшеств в нашей сфере. Благодаря такому подходу карьерный рост в коллективе происходит гораздо быстрее и приятнее для человека.

– Есть ли особенности в мерах удержания ценных сотрудников, в отличие от рядового персонала?

– У нас все сотрудники ценные! Мы стремимся, чтобы работой были довольны и уборщицы, и персонал колл-центра, и заместители генерального директора.

Если вы имеете в виду ключевых специалистов, то для их удержания нужен целый комплекс мероприятий. Тут нет универсальных советов. Но на примере нашей компании могу сказать, что главную роль играет руководитель. Поэтому, в первую очередь, мы занимаемся прокачкой soft-skills менеджеров всех звеньев. В ход идут и тренинги, и поддержка любой инициативы, и мастер-классы от приглашенных экспертов, и целый спектр различных мер, которые помогают менеджерам повышать управленческие навыки. Все это направлено на то, чтобы руководитель максимально эффективно, уважительно и заботливо управлял коллективом.

– Какие сейчас глобальные задачи стоят перед вашей командой? Сохранить свои позиции или, возможно, масштабироваться?

– У нас уже есть два офиса в Москве, и мы планируем дальше развиваться, и не только в Москве, но и в других городах России. Кроме того мы хотим реализовать направление по работе с юридическими лицами. Сейчас очень важно поддерживать инициативы клиентов по открытию своих ИП или ООО для развития малого бизнеса, ведь на самом деле он является локомотивом всей экономики страны. Для этого необходимо дополнительное обучение всей команды сотрудников и переформатирование наших бизнес-процессов, но мы уверены, что вскоре сможем занять и эту нишу.