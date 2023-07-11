Эксперт по языку тела: британская королевская семья выглядит разобщенной

Карл III предпочел не видеть на своем празднике львиную долю семьи Фото: REUTERS

Жизнь британской королевской семьи подчинена строгим традициям и ритуалам, поэтому каждое публичное появление ее членов разглядывается «под микроскопом» в поисках неких сигналов. Июньская церемония выноса знамени «Trooping the Colour» не стала исключением. Эксперт по «языку тела» Джуди Джеймс проанализировала для Daily Express кадры с мероприятия и пришла к неутешительным для британцев выводам. По ее словам, Виндзоры выглядят как никогда разрозненно и скованно, а их расстановка на балконе свидетельствует о внутренних конфликтах.

В этом году на балкон Букингемского дворца во время церемонии были допущены только работающие члены королевской семьи. «Композиция этой «похудевшей» королевской группы на балконе выглядит как зияющая улыбка с несколькими отсутствующими зубами, — заявила Джеймс. По ее словам, вместо сплоченной группы это выглядит как пять фракций в явном конфликте: принцесса Анна и ее супруг сэр Тимоти Лоуренс неловко стоят на одном конце, принц Уэльский Уильям и Кейт Миддлтон в окружении детей позируют в составе сияющей, но слегка оцепленной своей семейной группы; король Карл III и королева-консорт Камилла тянут на себя всю благосклонность толпы посередине; герцог Эдинбургский Эдвард и герцогиня Софи изо всех сил стараются наладить дружеские связи с Глоустерами на другом конце. «Похоже, полностью отсутствует какая-либо атмосфера «Единой семейной группы» — утверждает эксперт, обращая внимание на то, что никаких препятствий, чтобы встать кучнее не было.

Во время правления королевы Елизаветы II толпа была намного больше, так как все члены королевской семьи — как работающие, так и неработающие — присоединялись к ней на балконе. Джеймс отметила, что раньше члены семьи выглядели «воодушевленными и взволнованными», а нынешние пробелы только напоминают об ушедших и изгнанных: «Династия рассеяна, в результате чего группа оставшихся выглядит беспокойными и выжившими после выбраковки».

Стоит отметить, что Trooping the Colour — одно из важнейших мероприятий в ежегодном королевском графике. Традиционно в июне в Лондоне проходит церемония выноса знамени и военный парад. Эти события приурочены к дню рождения британского монарха. Традиция сколь давняя, столь же и странная, ведь Карл III родился 14 ноября, однако еще с XVIII века королей официально чествуют летом. Получается, что Карл III предпочел не видеть на своем празднике львиную долю семьи.