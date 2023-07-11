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В мире11 июля 2023 14:43

Эксперт по языку тела: британская королевская семья выглядит разобщенной

Карл III предпочел не видеть на своем празднике львиную долю семьи
Александр КУДЕЛЯ
Карл III предпочел не видеть на своем празднике львиную долю семьи

Карл III предпочел не видеть на своем празднике львиную долю семьи

Фото: REUTERS

Жизнь британской королевской семьи подчинена строгим традициям и ритуалам, поэтому каждое публичное появление ее членов разглядывается «под микроскопом» в поисках неких сигналов. Июньская церемония выноса знамени «Trooping the Colour» не стала исключением. Эксперт по «языку тела» Джуди Джеймс проанализировала для Daily Express кадры с мероприятия и пришла к неутешительным для британцев выводам. По ее словам, Виндзоры выглядят как никогда разрозненно и скованно, а их расстановка на балконе свидетельствует о внутренних конфликтах.

В этом году на балкон Букингемского дворца во время церемонии были допущены только работающие члены королевской семьи. «Композиция этой «похудевшей» королевской группы на балконе выглядит как зияющая улыбка с несколькими отсутствующими зубами, — заявила Джеймс. По ее словам, вместо сплоченной группы это выглядит как пять фракций в явном конфликте: принцесса Анна и ее супруг сэр Тимоти Лоуренс неловко стоят на одном конце, принц Уэльский Уильям и Кейт Миддлтон в окружении детей позируют в составе сияющей, но слегка оцепленной своей семейной группы; король Карл III и королева-консорт Камилла тянут на себя всю благосклонность толпы посередине; герцог Эдинбургский Эдвард и герцогиня Софи изо всех сил стараются наладить дружеские связи с Глоустерами на другом конце. «Похоже, полностью отсутствует какая-либо атмосфера «Единой семейной группы» — утверждает эксперт, обращая внимание на то, что никаких препятствий, чтобы встать кучнее не было.

Во время правления королевы Елизаветы II толпа была намного больше, так как все члены королевской семьи — как работающие, так и неработающие — присоединялись к ней на балконе. Джеймс отметила, что раньше члены семьи выглядели «воодушевленными и взволнованными», а нынешние пробелы только напоминают об ушедших и изгнанных: «Династия рассеяна, в результате чего группа оставшихся выглядит беспокойными и выжившими после выбраковки».

Стоит отметить, что Trooping the Colour — одно из важнейших мероприятий в ежегодном королевском графике. Традиционно в июне в Лондоне проходит церемония выноса знамени и военный парад. Эти события приурочены к дню рождения британского монарха. Традиция сколь давняя, столь же и странная, ведь Карл III родился 14 ноября, однако еще с XVIII века королей официально чествуют летом. Получается, что Карл III предпочел не видеть на своем празднике львиную долю семьи.

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