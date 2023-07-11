Володин предложил пересадить депутатов на «Лады» и «Москвичи»

«Москвич», конечно, пока собирается из китайских деталей, но когда-то и российский «Жигуль» начинался с итальянского Fiat. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все новое, как известно, - хорошо забытое старое. Нынешняя молодежь уже и не помнит, как в 90-е тогдашний вице-премьер Борис Немцов пытался пересадить чиновников с иномарок назад на «Волги». 26 лет назад попытка патриотический автомобилизации закончилась ничем. Но ведь можно попробовать еще? Именно это, судя по всему, и хочет сделать спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Если мы говорим о больших госзакупках для органов власти, бюджетных учреждений, надо все-таки ориентироваться на отечественный автопром, - заявил спикер во время доклада министра финансов Антона Силуанова.

- У нас есть «Москвич», у нас есть Lada, у нас есть Aurus, - перечислил Володин.

«Москвич», конечно, пока собирается из китайских деталей, но когда-то и российский «Жигуль» начинался с итальянского Fiat.

Вообще-то Володин, конечно же, прав. Пересаживать чиновников и депутатов все равно придется, причем довольно скоро. Если пройтись по парковке у Думы, можно увидеть приличное количество потускневших от регулярных моек темно-синих Ford Focus. Все они далеко не последнего поколения и явно с солидными пробегами.

А обновлять авторпарк особенно нечем. Дорогой Aurus по статусу, скорее всего, получат только топовые чиновники и думцы. Как в советское время на ЗИЛах и «Чайках» ездили крупные управленцы, а партийцы и служащие средней руки — уже на «Волгах».

Всякие «Форды» можно поменять на удлиненную «Весту». Ее как раз только что показали на питерскеом экономическом форуме. Но вот между Aurus и «Вестой» у нас космический вакуум, который не ясно, чем заполнять. Машин уровня BMW или Toyota Camry у нас нет. Как будет разрешено это экзистенциальное противоречие — не понятно.

Между тем, сам министр финансов Антон Силуанов, во время выступления которого и появилось предложение о пересаживании, идею поддержал. Он заверил, что в Минфине не против ездить на отечественных машинах.