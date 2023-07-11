Юра Борисов отказался быть Петухом: В сети появились фото главных героев ремейка «Бременских музыкантов» — некоторых артистов заменили

В конце прошлого года стало известно, что «Союзмультфильм» со студией Никиты Михалкова «Тритэ» занимается съемками ремейка советских «Бременских музыкантов». Только теперь это будет полнометражный фильм, а не мультик.

Новый мюзикл, как предполагалось, соберет множество звезд современного кино и сериалов. В частности, ожидалось, что роль Петуха возьмет на себя Юра Борисов («Ольга», «Капитан Волконогов бежал», «Бык»), один из самых востребованных сейчас русских артистов, «новый Сергей Бодров». Но этого не случилось. То ли брутального реутовского артиста затроллили, то ли съемочные графики не удалось согласовать, то ли актер решил летом отдохнуть. Словом, вместо него в проекте снимается Аскар Нигамедзянов — молодой артист, с которым Юра работал в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».

В том же самом сериале «МДЖ» главную роль с Нигаметзяновым играла и Валентина Ляпина — в «Бременских музыкантах» девушка сыграет привередливую Принцессу.

А роль Трубадура доверили звезде франшизы «Майор Гром» Тихону Жизневскому. Чуть косматый и развязный, в льняной рубашке он выглядит натуральным крестьянином.

Сильно похудевшая Мария Аронова сыграет харизматичную Атаманшу, упитанный Сергей Бурунов — Короля, а гениального Сыщика — Константин Хабенский.

Роль Осла, как и писала «КП», исполнит Дмитрий Дюжев — его этот образ, в отличие от Юры Борисова, никак не смутил.

Звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева в глубоком пластическом гриме (а точнее, маске) сыграет Кошку. А культурист Роман Курцын, который любит раздеваться в каждом проекте, — Пса.

Режиссером ремейка стал Алексей Нужный («Я худею», «Огонь», «Обратная связь»). Когда проект выйдет на большие экраны, пока не сообщается