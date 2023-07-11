Шойгу проинспектировал производителей вооружений в Татарстане

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с рабочей поездкой Татарстан. Он навестил ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса России, от которых во многом зависит наша безопасность.

Сначала министр заехал на Казанский авиационный завод им. С.Горбунова, где собирают и ремонтируют стратегические ракетоносцы Ту-160.

Министру доложили на заводе, что уже в этом году армия получит два новых и модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160, еще два будут находится в работе.

Еще на предприятии оснащают под новые точные боеприпасы дальние бомбардировщики Ту-22М3. Ту-22М3 это как раз та самая рабочая лошадка, что способна за один вылет доставить по указанному адресу сразу 24 тонны крылатых ракет или фугасных бомб.

В столице Татарстана Сергей Шойгу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым посетили Казанский вертолетный завод, где им доложили о производстве легких вертолетов «Ансат» и различных модификаций военно- транспортного вертолета Ми-8.

Оттуда министр отправился на АО «Казанский оптико-механический завод», где идет сборка наблюдательной оптики: приборов ночного видения, многофункциональных лазерных дальномеров, тепловизионных приборов. Без этих приборов наши снайперы, разведчики, артиллеристы и летчики будут чувствовать себя слепыми.

Главе военного ведомства показали, модернизированный вертолет Ми-24 с повышенной дальностью обнаружения и опознавания целей, повышенными точностными характеристиками применения средств поражения. Вертолет стал «дальнозорким» и одновременно неуязвимым для противовоздушной обороны противника именно благодаря современной оптике.

Побывал Шойгу с Миннихановым в АО «Ремдизель», где происходит капитальный ремонт, модернизация, установка и монтаж вооружения и военной техники, а также Автозавод «КАМАЗ», выпускающий известные на весь мир грузовики. На «Ремдизеле» Шойгу осмотрел «КАМАЗы» с бронированной кабиной, специальный медицинский автомобиль «Линза», а также линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТЛБ.

«Посмотрели производства. Я хотел бы поблагодарить «КАМАЗ» и тех, кто работает здесь, в Набережных Челнах, - работаете достаточно эффективно, энергично. Сейчас все идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы», - попросил Шойгу коллектив «Ремдизеля».

На совещании Сергей Шойгу поручил главному автобронетанковому управлению Минобороны РФ рассмотреть вопрос о формировании с «КАМАЗом» рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне СВО. Также министр продемонстрировал заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТЛБ.

Как известно, они могут нести на своей броне практически любое вооружение.

«Надо делать более современную машину. Мы сейчас занимаемся тем, что достаточно активно восстанавливаем старый парк еще советских времен, делаем это эффективно и быстро», - заявил министр.