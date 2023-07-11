Контратака России, ответ на поставки кассетных снарядов Киеву и огромные потери ВСУ: Сергей Шойгу сделал важные заявления

Министр обороны Сергей Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления: более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.

Министр обороны Сергей Шойгу в своем телеинтервью признал, что вооруженные формирования Украины перед саммитом НАТО в Вильнюсе вели «довольно активные боевые действия», и сейчас пытаются на всех направлениях прорвать нашу оборону, но несут в атаках большие потери. По словам министра с начала контрнаступления ВСУ (с 4 июля 2023 года) потеряли «более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения».

ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА

«С начала наступления уничтожен 21 украинский самолет, 5 вертолетов, 1 244 танка и другой бронетехники, в том числе 17 немецких «Леопардов», 5 французских колесных танков AMX и 12 американских БМП «Брэдли», 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и минометов, включая 43 американских артиллерийских системы М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции», - перечислил министр.

Отметил, что в небе ВСУ также не добились успеха. По словам министра российская ПВО только с 4 июня сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона.

- В целом, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, - подчеркнул Шойгу и предупредил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину боевые действия затянуться, а наша армия будет вынуждена «использовать аналогичные средства поражения против ВСУ».

«У России на вооружении имеются кассетные боеприпасы на все случаи жизни, они гораздо эффективнее, чем американские, но понимая, какую угрозу несут кассетные боеприпасы для мирного населения, мы воздерживались и воздерживаемся от их применения в спецоперации», - пояснил он.

РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕМ БЫСТРО

А еще предупредил, что решения в армии сейчас принимаются очень быстро: «Верховный Главнокомандующий дважды в сутки заслушивает доклады командования Объединенной группировки, отдельных командующих и командиров, а также доклады детально по каждому направлению».

Также со слов главы военного ведомства стало известно, что наши воины от обороны «перешли в контратаку на Краснолиманском направлении, продвинувшись на 1,5 км в глубину и 2 км по фронту», при этом американская разведка отмечает «высокую эффективность» обороны, стойкость и отвагу российских военнослужащих.

Шойгу также обратил внимание на героизм наших добровольцев и трудящихся оборонных заводов.

СНАРЯДОВ ХВАТИТ НА ВСЕХ

Трудовые коллективы за этот год увеличили производство армейского вооружения в пять раз!

Глава военного ведомства назвал цифры, которые говорят о серьезной перестройке военно-промышленного комплекса: «производство семейства армейских беспилотников «Орлан» увеличили в 53 раза, автомашин «КамАЗ» в 17,6, «Уралвагонзавод» нарастил выпуск Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и ремонт БМП-3 в 2,1 раза, Арзамаский машиностроительный поднял выпуск БТР-82 в 4 раза, а "Тигр-М" в 2 раза.

Поставки боевых ударных вертолетов "Ка-52" выросли в 2 раза, а "Ми-28" в 3 раза. Автомобильный завод "Урал" дал прирост своей продукции в 8 раз. А рост выпуска всех видов боеприпасов по всем предприятиям страны - десятикратный.

Напомним, на прошедшем сегодня брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что наши воины только за минувшие сутки уничтожили более 500 украинских военнослужащих, десятки бронемашин, склады с вооружением противника, сбили два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины, три крылатые ракеты «Storm Shadow», реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» и 10 украинских беспилотников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

455 - самолетов.

241 - вертолет.

4966 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10649 - танков и других боевых бронированных машин.

1137 боевых машин реактивных систем залпового огня.

5413 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11592 - единицы специальной военной автомобильной техники.