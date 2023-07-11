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Звезды11 июля 2023 16:20

От поэта до руководителя аппарата Императрицы - открылась выставка, посвященная Гавриилу Державину

Сегодня на Гоголевском бульваре в Москве открылась фотовыставка «Гавриил Державин. Поэт и просветитель», приуроченной к 280-летию со дня рождения поэта и первого Министра юстиции России
Татьяна ЗИМНЯЯ
Выходец из обедневшего дворянского рода, Гавриил Романович стал «одним из первых людей империи»

Выходец из обедневшего дворянского рода, Гавриил Романович стал «одним из первых людей империи»

Выставка подготовлена Российским военно-историческим обществом совместно с Главным управлением Министерства юстиции РФ и Департаментом культуры столицы.

Почти все знают пушкинские строчки из «Евгения Онегина»: «Старик Державин нас заметил

И, в гроб сходя, благословил»...

Но кто такой Державин? С чего он вдруг благословил первые успехи поэта, когда Пушкин еще в садах Лицея безмятежно расцветал?…

На эти и другие вопросы можно найти ответы на выставке, где не только портреты Гавриила Романовича Державина работы знаменитых художников, но и интересные факты из его биографии, строчки из стихов и цитаты.

- Он сам себя поэтом не считал, он считал себя государственным деятелем. И очень символично, что сейчас юбилей Державина празднуется под эгидой Министерства юстиции, поскольку Державин не просто первый Министр юстиции – это поразительный человек Ломоносовского масштаба, - сказал на открытии выставки помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. - Если Ломоносов – это поэт и учёный, то Державин, по сути, поэт того же порядка, только он еще и государственный деятель. Он работал археологом, гвардейским офицером, военным контрразведчиком, сотрудником Сената, личным статс-секретарем, как бы сейчас сказали «руководителем аппарата» императрицы Екатерины II, дважды губернатором, ну и, наконец, первым Министром юстиции. В той ранней александровской России Министерство юстиции – это было громадное ведомство, которое сегодня объединяло бы Минюст, Верховный суд, Генеральную прокуратуру и много чего еще. И это все – Державин!

Выходец из обедневшего дворянского рода, Гавриил Романович стал «одним из первых людей империи».

- Это был очень талантливый человек, который выполнял огромную просветительскую работу. Он – родоначальник русской поэзии эпохи Просвещения. Большую роль он сыграл в становлении русской литературы. Благодарю Российское военно-историческое общество за сохранение и популяризацию наследия этого выдающего государственного деятеля, – подчеркнул Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко. Он отметил, что центральные события празднования 280-летия со Дня рождения Державина пройдут в Новгородской области 14 июля. – Мы планируем посетить место упокоения Гавриила Романовича. Мы провели большую работу по восстановлению его надгробия. Откроем очень красивый памятник в Великом Новгороде на площади Державина и дадим старт нашему проекту по формированию и будущему строительству Дома юстиции, который будет носить имя выдающегося государственного деятеля.

Уникальность выставке придаёт то обстоятельство, что материалы для её создания предоставили более 20 ведомств и организаций, среди которых управления Минюста по нескольким связанным с судьбой Державина регионам, музеи, архивы, библиотеки. Выставка под открытым небом будет работать до конца июля.

КультураКАРТИНА ДНЯ