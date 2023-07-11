От поэта до руководителя аппарата Императрицы - открылась выставка, посвященная Гавриилу Державину

Выходец из обедневшего дворянского рода, Гавриил Романович стал «одним из первых людей империи»

Выставка подготовлена Российским военно-историческим обществом совместно с Главным управлением Министерства юстиции РФ и Департаментом культуры столицы.

Почти все знают пушкинские строчки из «Евгения Онегина»: «Старик Державин нас заметил

И, в гроб сходя, благословил»...

Но кто такой Державин? С чего он вдруг благословил первые успехи поэта, когда Пушкин еще в садах Лицея безмятежно расцветал?…

На эти и другие вопросы можно найти ответы на выставке, где не только портреты Гавриила Романовича Державина работы знаменитых художников, но и интересные факты из его биографии, строчки из стихов и цитаты.

- Он сам себя поэтом не считал, он считал себя государственным деятелем. И очень символично, что сейчас юбилей Державина празднуется под эгидой Министерства юстиции, поскольку Державин не просто первый Министр юстиции – это поразительный человек Ломоносовского масштаба, - сказал на открытии выставки помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. - Если Ломоносов – это поэт и учёный, то Державин, по сути, поэт того же порядка, только он еще и государственный деятель. Он работал археологом, гвардейским офицером, военным контрразведчиком, сотрудником Сената, личным статс-секретарем, как бы сейчас сказали «руководителем аппарата» императрицы Екатерины II, дважды губернатором, ну и, наконец, первым Министром юстиции. В той ранней александровской России Министерство юстиции – это было громадное ведомство, которое сегодня объединяло бы Минюст, Верховный суд, Генеральную прокуратуру и много чего еще. И это все – Державин!

Выходец из обедневшего дворянского рода, Гавриил Романович стал «одним из первых людей империи».

- Это был очень талантливый человек, который выполнял огромную просветительскую работу. Он – родоначальник русской поэзии эпохи Просвещения. Большую роль он сыграл в становлении русской литературы. Благодарю Российское военно-историческое общество за сохранение и популяризацию наследия этого выдающего государственного деятеля, – подчеркнул Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко. Он отметил, что центральные события празднования 280-летия со Дня рождения Державина пройдут в Новгородской области 14 июля. – Мы планируем посетить место упокоения Гавриила Романовича. Мы провели большую работу по восстановлению его надгробия. Откроем очень красивый памятник в Великом Новгороде на площади Державина и дадим старт нашему проекту по формированию и будущему строительству Дома юстиции, который будет носить имя выдающегося государственного деятеля.

Уникальность выставке придаёт то обстоятельство, что материалы для её создания предоставили более 20 ведомств и организаций, среди которых управления Минюста по нескольким связанным с судьбой Державина регионам, музеи, архивы, библиотеки. Выставка под открытым небом будет работать до конца июля.