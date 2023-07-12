Украина обречена проиграть Запорожскую битву, как Гитлер - Курскую: история ничему не научила Киев

Советские танкисты на Курской дуге изучают слабые места подбитого ими танка «Тигр». Фото: Наталья БОДЕ/РИА Новости

Многие историки считают именно Курскую битву решающей, переломившей ход Великой Отечественной. Сталин только что победил под Сталинградом, но понимал: это не выигрыш всей войны, Германия еще способна наступать. А Гитлер жаждал реванша после провала на Волге. И с самой зимы 1943-го говорил о «контрнаступе» (да, точно как Зеленский в 2023-м), рассчитывая именно под Курском разгромить СССР.

Как это было и чем закончилось, нам рассказал автор книги «Курская битва. Великий перелом», которая в эти дни выходит в Издательском доме «Комсомольская правда», писатель Евгений Матонин.

Евгений Матонин.

ЧЕГО ОПАСАЛСЯ СТАЛИН

- Почему Сталин решил на Курской дуге обороняться, а не наступать?

- Сталин колебался, как пишет маршал Василевский, - до середины мая 1943-го. Были разные точки зрения в советском командовании. Командующий Воронежским фронтом Ватутин беспокоился, что Красная Армия может упустить момент и пропустить тяжелый удар немцев. Ватутин все время и Василевскому звонил, и Сталину слал телеграммы, что можем проворонить этот удар.

- А Гитлер хотел наступать по весне?

- Манштейн, командующий группой армий «Юг», предлагал Гитлеру наступать «по окончании распутицы» на Восточном фронте. Ни в 1942 году, ни в 1943-м крупных действий в марте - апреле не велось. Все ждали, пока земля высохнет, и танки смогут пройти.

- Рейх ждал мая, но пошел вперед в июле?

- У немцев шли серьезные споры. Модель, командующий 9-й армией, доказывал Гитлеру: «Моя армия не готова к наступлению. Русские укрепили фронт». Одна из причин затягивания наступления - ждали новой бронетехники.

БРОНЯ РЕЙХА

- Но «Тигры» у вермахта появились до сражения под Прохоровкой?

- Да, тяжелые «Тигры» немцы уже имели, а «Пантеры» и самоходки «Элефанты» (САУ «Фердинанд») подвезли уже перед самой Курской битвой.

- Гитлер считал, что это чудо-оружие поможет ему победить?

- Эти немецкие бронемашины превосходили советские тяжелые и средние танки и по толщине брони, и по дальности выстрела, и по ряду других характеристик. Гитлер очень сильно на них рассчитывал.

- Насколько страшны были «Тигры»?

- Были воспоминания, как один «Тигр» расстрелял роту советских танков на марше. Наши шли колонной. И немец из-за сарая выстрелами в борт их сжег. Ну и дальность поражения цели с двух километров - она была выше, чем у наших танков.

80 лет спустя танки с крестами вновь пытаются прорваться через земли Украины на восток - этот «Леопард» подорвался на русских минах, как его предок в 1943-м. Фото: t.me

- В чем состоял план вермахта под Курском?

- Они создавали преимущество в бронетехнике на важнейших участках. И за счет танковых кулаков хотели пробить советскую оборону. План немецкой операции «Цитадель» состоял в том, чтобы с севера и с юга наступать двумя клиньями, которые, как огромные клещи, сжимаются в районе Курска. И советские войска окажутся в огромном котле. Как в 1941-м и 1942-м.

Но в 1943 году под Курском немецкий удар ждали.

ПОДГОТОВКА К УДАРУ

- Как именно ждали?

- Только траншей одних было вырыто до 10 тысяч километров! Выставили миллионы мин. Противотанковые укрепления были чуть ли не самые мощные за всю войну. С февраля - марта до июля все наши войска на Курской дуге зарывались в землю.

- Как отработала разведка?

- Это, возможно, единственный случай за время Великой Отечественной, когда наша разведка сумела получить настолько точные данные о времени и месте главного удара немцев. Первое сообщение пришло от Шандора Радо - советского разведчика, работавшего в Швейцарии под псевдонимом «Дора». Следующее пришло из Лондона, от одного из членов «Кембриджской пятерки». И была информация от знаменитого разведчика Николая Кузнецова, которому гауляйтер Украины Эрих Кох сказал: ваша часть стоит под Курском, быстрее возвращайтесь, там через 2 недели фюрер готовит большой сюрприз для русских.

Немецкий солдат после боя 12 июля 1943 года под Прохоровкой у разбитой 150-мм пехотной пушки sIG.33, расчет которой погиб. Фото: Виктор КИНЕЛОВСКИЙ/РИА Новости

УРОКИ ПРОХОРОВКИ

- В книге есть глава «Прохоровка. Кто победил?». И кто же?

- Если смотреть только результат боев 12 июля, то наша победа там выглядит неоднозначно. Не так, как было принято считать в СССР. В тот день немцев не разгромили, потери у нас были большие - до 500 танков. А точные потери немцев неизвестны до сих пор. Факт в том, что главную задачу именно 12 июля советские войска не выполнили - не обратили в бегство 2-й танковый корпус СС. Разгром мы оформили позже, к 16 - 17 июля.

- Не помогли Гитлеру новые танки?

- Много немецких танков подбитых, в том числе «Пантер», было нами захвачено. А первые «Тигры» захватили еще под Ленинградом, на полгода раньше.

- Выявили их слабые места?

- Они были, и в том числе удивительные. Например, у «Тигра» катки опорные, на которых гусеницы наматывались, располагались в шахматном порядке. И на юге России, где жирная земля, между этими катками забивался чернозем - танк глох. У «Пантер» в башне был лючок, который постоянно открывался, чтобы выбрасывать стреляные гильзы. По этому люку и били. Из засады наши умудрялись подбивать «Пантеры» даже из 45-миллиметровых орудий или из легких танков - били в этот лючок.

- В вашей книге есть пример, что наводчик Т-34 попал в основание пушки «Тигра» - и срезал ее!

- И это не единичный случай. Но, конечно, не с километра попадали, а с двух-трех сотен метров.

- А «Фердинанды»?

- Писатель Константин Симонов на Курской дуге беседовал с танкистами. Они встретили в бою «Фердинанда» и выстрелили в него. Тот уполз за пригорок, оттуда дым пошел. Наш экипаж между собой говорит: вроде мы не должны были его подбить, стреляли в лоб, а он задымил. И ночью командир танка с наводчиком поползли через этот пригорок, через немецкие укрепления, нашли тот «Фердинанд», посмотрели, куда попали и куда надо бить.

- И какой вывод делает Симонов?

- Когда Гитлер и его генералы планировали операцию, они не рассчитали минных полей, которые создали советские войска, не рассчитали прочность эшелонированной обороны. И главное - немцы не ожидали встретить таких людей, как наши танкисты. Которые рисковали жизнью, чтобы посмотреть, куда именно попали. Чтобы потом рассказать остальным - куда стрелять, чтобы подбить такого зверя, как «Фердинанд».

«Контрнаступ» рейха

Какие параллели возникают между 1943-м и 2023-м, Курской дугой и Запорожско-Донбасской, «КП» говорила с военным историком Александром Широкорадом.

Александр Широкорад.

ВЫБОР ДВУХ ФЮРЕРОВ

- И Гитлер под Курском летом 1943-го, и Зеленский в Запорожье летом 2023-го рассчитывали на коренной перелом?

- Попытки «контрнаступа» ВСУ связь с наступлением вермахта под Курском имеют прямую. Конечно, Гитлер в 1943-м был более мощной силой, чем Зеленский в 2023-м, несмотря на всю накачку Украины вооружением НАТО, в том числе немецкими танками. Но идея была одна: получив современную бронетехнику, одним решительным ударом разбить противника. Но если это не удалось фюреру Третьего рейха, почему должно удастся фюреру украинскому?

- У Гитлера, как сейчас у Зеленского, не было возможности отказаться от «контрнаступа» - пропаганда заранее полгода его рекламировала?

- И Гитлера, и Зеленского обстоятельства гнали вперед. В 1943-м вся Германия ожидала от Гитлера и вермахта большого наступления и разгрома Красной армии. Украинские патриоты и спонсоры на Западе теперь требуют разгрома российских войск. Да, информационная истерика Киева и НАТО сегодня сравнима, пожалуй, только с геббельсовской пропагандой.

АКТИВНАЯ ОБОРОНА

- Сталин в 43-м решил не рисковать и сделал ставку на оборону. Российские силы летом 2023-го тоже воюют от обороны?

- Да, от активной обороны. Сейчас больше технических возможностей для такой тактики - и беспилотники, и космическая разведка, и более дальнобойная, точная артиллерия. Благодаря этому наступающие ВСУ несут потери в значительно больших пропорциях, чем немцы летом 1943-го. Главная разница в этом. Остальное все очень похоже.

ЦАРИЦА ПОЛЕЙ

- Можно ли считать, что и на Курской дуге, и в Донбассе с Запорожьем на первое место вышли танки и артиллерия?

- «Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды» были тогда посильнее, чем наши Т-34. И потерь у нас было больше. Сейчас «Леопарды» не превосходят наши Т-90. Но на Курской же дуге танки шли плотными колоннами или шеренгами. На километре фронта могли двигаться до 50, даже до 70 бронемашин. Сейчас такое представить невозможно! Танки берегут. И самих танковых дуэлей мало, в отличие от Курска.

- Наши минные поля сыграли роковую роль и для вермахта, и для ВСУ?

- Да, большая часть подбитых танков на Курской дуге - от мин и артиллерии. Историки приводили свидетельства наших расчетов пушек-сорокапяток и «истребителей танков» с противотанковыми ружьями, которые якобы пачками били «Тигров» и «Пантер». Но почти все потери «Фердинандов» были от подрывов на минах и фугасах. Сейчас «Леопарды» и «Брэдли» также чаще рвутся на минах. Труд саперов тут трудно переоценить. Наше командование будто штудировало историю Курской битвы перед летней кампанией-2023. И это очень пригодилось.

КУДА БЕЖАТЬ?

- После Курска Гитлеру уже было не до наступлений. Он только отступал. Зеленскому тоже придется шкуру спасать после провала «контрнаступа»?

- После поражения на Курской дуге вермахт провел лишь одно большое наступление - в Арденнах в 1944-м. А на Восточном фронте против Красной армии - отступал. ВСУ сейчас в таком же положении. Если их «контрнаступ» завязнет до октября, когда пойдут дожди и начнется распутица, то дальше говорить о новых блицкригах будет уже невозможно. Запад станет перед дилеммой: заключать мир или вводить на Украину напрямую части НАТО, например, польские.

- У Гитлера после Курска еще были ресурсы, а у Зеленского?

- Надо помнить, что оружие вермахта делалось и в самом рейхе, и в странах-сателлитах Европы. Сейчас на Украину тоже работает четверть мира, но сама она мало что производит. Заводы рейха в Германии, Австрии, Чехии после поражения под Курском не прекратили выпускать танки и пушки. А при неудаче «контрнаступа» ВСУ у Запада возникает дилемма, близкая к корейской войне 1950-х. Тогда в США выбирали - начать ядерные бомбардировки советского Дальнего Востока или вести длительную позиционную войну в Корее. Выбрали второе, и через год это привело к перемирию, которое длится в Корее до сих пор. Сейчас Запад тоже вынужден будет задуматься о «перемирии», но для этого Зеленский сначала должен проиграть свою Запорожско-Донбасскую битву, как когда-то Гитлер - Курскую.