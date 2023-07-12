Какие произведения искусства олицетворяют русскую культуру: эксперты дали ответ

Вопрос дня: Какие произведения искусства олицетворяют для вас русскую культуру?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Салават Щербаков, скульптор, народный художник России:
- С вашего позволения, я назову сразу три выдающихся произведения из разных областей. Первое: церковь Покрова на Нерли. Второе: икона «Троица» Андрея Рублева. Третье: Дягилевские сезоны в Париже. Дягилев с его театральным проектом в начале прошлого века буквально влюбил Европу в русскую культуру и наш балет.
Мария Ревякина, гендиректор театральной премии «Золотая маска»:
- Вся русская литература - прекрасная и необъятная - ассоциируется с нашей культурой! Это и Лермонтов, и Чехов, и Стругацкие. Я не буду называть конкретные произведения, потому что не хочу принизить другие. Выдающегося так много, что и не перечислишь.
Олег Матвейчев, депутат Госдумы:
- Храм Василия Блаженного - чуть ли не самое известное за границей здание в русском стиле. Песня «Священная война» - ее хоровое исполнение до сих пор производит впечатление. Ну и роман «Братья Карамазовы» - какая ж русская культура без ее великой литературы.
Павел Лунгин, кинорежиссер:
- Боюсь, я буду не особо оригинален. В Третьяковской галерее висят сотни картин, каждая из которых - шедевр русской культуры. И Янтарная комната (даже восстановленная) - шедевр русской культуры.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка:
- Картина «Три богатыря» у меня сразу всплывает в голове, когда думаю про что-то традиционно русское. Ну и кино нельзя забывать. «Война и мир» Бондарчука - шедевр!
Ольга Кормухина, рок-певица, поэтесса:
- Опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» по одноименной трагедии Пушкина. Это самое точное и яркое музыкальное произведение по русской истории. Наверное, поэтому и трагедия.
Владимир Вишневский, поэт, сатирик:
- (Много-много перечислений.) И все, что мне читали в детстве, начиная с Чуковского и заканчивая Маршаком. А еще с русской культурой у меня ассоциируется песенка «В лесу родилась елочка», которую придумала, кстати, гувернантка Раиса Кудашева.
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