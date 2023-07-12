SHAMAN и Шурик - наше всё: какие песни и фильмы ассоциируются у молодежи с русским наследием

Лидером среди песен стала «Я русский» SHAMAN Фото: Даниил ОПАРИН

Что мы знаем о своей культуре, с какими песнями и фильмами ее ассоциируем? Такой вопрос ученые Челябинского госуниверситета задали молодежи в возрасте от 15 лет до 21 года.

«Испытали» 4 тысячи человек. Изучив результаты, пришли к выводу, что сейчас у молодежи вырос интерес к эстетике советского и постсоветского времени.

Лидером среди песен стали «Катюша», «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Я русский» SHAMAN.

Часто назывались народные «Калинка-малинка», «Ой, мороз, мороз», «Во поле береза стояла», песни 80 - 90-х из репертуара Юрия Шатунова, Виктора Цоя.

Среди фильмов в первых строчках оказались «Брат» и советские киноленты - «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы...», «Операция «Ы»...», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «Москва слезам не верит».

Среди современных фильмов были названы «Чебурашка», «Движение вверх», «Т-34», сериал «Бригада».