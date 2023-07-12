В Медвежьегорском углу построили «Зубы дракона» и сняли «Любовь и голуби»

Дом, где снимали историю Кузякиных, не сохранился. Но на его месте энтузиаст-любитель выстроил точно такой же. Фото: Кадр из фильма

Медвежьегорск, что на севере Карелии, - рай для мальчишек. На горе Лысуха, с которой весь город как на ладони, сооружен «Замок Кархумяки», или «Зубы дракона». Так финны назвали огромный комплекс оборонительных сооружений, состоящий из дотов, дзотов, бункеров, туннелей, казарм, которые раскинулись под землей. Вернее, вырублены в скалах.

СИЛАМИ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

Как и почти вся Карелия, Медвежьегорск был захвачен союзниками Гитлера в декабре 1941 года. А с 1942-го по 1944-й на стратегически важном перешейке между Онежским озером и Сег-озером финны начали строительство оборонительной Масельской линии, главным узлом которой и стал укрепрайон Кархумяки. Титаническая работа была проделана силами советских военнопленных. Каменную породу долбили кирками, валили лес, строили дороги - выполняли самую тяжелую работу. На секретных объектах, где возводились оборонительные сооружения, финны трудились сами. Сюда были направлены специальные инженерные войска. В июне 1942 года сюда лично приезжал и одобрил стройку Маннергейм (до революции был русским генералом, позже главнокомандующим финской армией в Зимней войне с СССР 1939 - 1940 гг., затем - союзником Гитлера, с 1944 по 1946 г. - президентом Финляндии).

Большинство из этих сооружений при отступлении были взорваны и демонтированы. Многие засыпали позже в целях безопасности. Но все равно осталось много местечек, где полазить и что посмотреть.

В ПОИСКАХ ДОТА

Укрепрайон находится на выезде из города, добраться до него можно и по навигатору, и по указателям. Готовьтесь к тому, что придется ходить по лесу, и летом там множество комаров.

И не совершайте нашу ошибку. Мы посмотрели на прогноз погоды и рванули в укрепрайон, чтобы успеть до дождя. А правильнее сначала сходить в Медвежьегорский районный музей. Располагается он в бывшем здании Управления Беломорканала НКВД СССР. Здесь за 300 руб. взрослым и 50 руб. школьникам (а еще действуют Пушкинские карты и всевозможные льготы) вам расскажут о быте карелов, строительстве Беломорканала и о «Замке Кархумяки» - покажут на макете, каким образом располагаются оставшиеся целыми огневые точки.

Мы этой информацией не владели, поэтому искали буквально на ощупь. Сооружения идеально вписаны в карельский пейзаж, и увидеть их было непросто. Сначала нашли казарму. Подсвечивая фонариками, по узенькой лестнице спустились в просторное помещение и были поражены, что вентиляция по-прежнему работает исправно. Потом нашли уцелевшие доты. Каждый раз удивлялись тому, как удачно их построили. Сидишь в скале с пулеметом, тебя не обнаружить, а ты видишь весь город: вот под тобой вокзал, вот Онега, вот улицы. Девочки быстро потеряли интерес, а мужская часть семьи бегала между сооружениями по заросшим окопам. Что-то искали, примеряли, сравнивали…

В укрепрайоне можно облазить все фортификационные сооружения. Фото: vk.com

Полазить там можно совершенно бесплатно. И в этом есть минус. Туристы успели достаточно загадить укрепсооружения.

ДОМ КУЗЯКИНЫХ

А у нас по планам в Медвежьегорске еще одно культовое место.

«Людк, а Людк! Тьфу, деревня!» - ну, помните же?

Фильм «Любовь и голуби» снимали здесь, в Медвежьегорске. Конечно, мы наведались в дом семьи Кузякиных. Который оказался уже не тем самым домом. Тот сгорел много лет назад. А потом участок выкупил один из местных жителей, построил дом для своей семьи, но такой же, как в фильме. И голубятня во дворе есть, правда, без голубей. И мостки.

Там, где внизу текла широкая река и ее частенько было видно в кадре, теперь вырос густой лес. Воду через деревья не разглядишь.

Мопед, «как у Леньки», и транзистор - экспонаты частного музея.Мопед, «как у Леньки», и транзистор - экспонаты частного музея. Фото: vk.com

Хозяин радостно приветствует туристов, водит по двору, с удовольствием рассказывает об истории стройки. Говорит, фильм смотрел покадрово, чтобы восстановить детали. Недавно ему подарили мопед, как у Леньки, и транзистор - радостное событие. И от добровольных пожертвований хозяин не отказывается - каждую копейку, как настоящий энтузиаст, тратит на дело.

Имейте в виду, что ул. Нижняя, 12, располагается ниже основной дороги. На узенький заезд приходится буквально нырять - очень крутой спуск.

КАК ДОБРАТЬСЯ

На поезде до станции Медвежья гора. Из Москвы он идет 17 часов.

На самолете в Петрозаводск, а оттуда до Медвежьегорска примерно 126 км - на автобусе или на электричке.

На машине из Москвы ехать больше 1000 км. Остановку можно сделать в городе Волхове Ленинградской области.

Найти жилье в Медвежьегорске несложно. Мы через сайт частных объявлений нашли хороший дом. Есть и гостиницы, и гостевые дома - все зависит от вашего бюджета.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПО ПУТИ

Музей подводной лодки

Вдруг вы поедете в Медвежьегорск мимо Вытегры? Этот городок находится в Вологодской области. Не поленитесь, сходите в музей подводной лодки «Б-440». Она благополучно защищала Россию до 1998 года. Потом ее передали в утилизацию. Но лодке повезло - из нее сделали музей. Почему в Вытегре? Возможно, потому что это родина пяти адмиралов флота. По инициативе одного из них лодку и установили в этом городке.

Мужчины тут же бросились искать кнопку запуска ракет. А меня накрыло легким приступом клаустрофобии. Как можно месяцами жить в таких маленьких каютах, где даже не разогнешься в полный рост? (Говорят, что кок был ростом 190 см. И он готовил, сидя на полу.) Спальных мест на всех не хватало, матросы спали посменно. Нам показали, как работают гальюн (туалет) и душевая - все не как на земле. Проходим отсек за отсеком, видим множество аппаратуры, вообще не представляем, для чего она нужна. Но интересно.

Здесь же - экспозиция по истории подводного флота России.

Входная плата за полное посещение музея - 270 руб. для взрослых и 140 руб. - для школьников.