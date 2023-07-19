Кавказские Минеральные Воды: Чем порадует курортников высокий сезон - 2023

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Регион Кавказских Минеральных Вод вот уже 220 лет остается главной здравницей России. Необычайно мягкий климат, горный воздух, живописные ландшафты, целебные грязи и живительные источники - сама природа собрала в одном месте все, что дарует молодость и долголетие, а люди позаботились о сервисе, комфорте и досуге.

Официально в состав КМВ входит семь городов, но только четыре из них считаются курортными: Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск.

Главные врата региона - город Минеральные Воды. Здесь находятся международный аэропорт, узловая станция железной дороги и два автовокзала. В Минводы прибывают курортники из России и других стран, чтобы отправиться к месту отдыха в один из четырех городов-курортов. Между городами КМВ можно передвигаться на автобусах и электричках, которые регулярно отходят с местных железнодорожных и автовокзалов. Расстояние между пунктами небольшое - дорога из одного в другой займет не более получаса, поэтому у гостей есть возможность не только посмотреть главные достопримечательности и побывать в знаковых местах, но и прочувствовать атмосферу и энергетику каждой из здравниц.

Железноводск: самый «умный» город с альпийским климатом и естественным парком

На севере КМВ расположился Железноводск. Этот город считается самым уютным и самым маленьким по числу местных жителей. Он расположился в Железноводской долине между горами Бештау и Железная, а климат его схож с альпийским, поэтому здесь комфортно отдыхать в любое время года. Железноводский парк - единственный среди ставропольских курортов парк естественного происхождения. Те, кто бывал в Железноводске, зовут его маленькой Швейцарией из-за ухоженных улочек, обилия башенок, фонарей и гармоничного сочетания архитектурных стилей. А еще этот маленький городок считается самым «умным» на КМВ. В его туристической части установлены интерактивные панели, и чтобы, к примеру, узнать, какие мероприятия пройдут в ближайшие дни, достаточно просто прикоснуться к экрану.

Летом туристам непременно нужно посетить Славяновский и Смирновский бюветы с горячей кальциевой минеральной водой. Эти архитектурные сооружения невероятно красивы и относятся к памятникам истории. Кстати, пару лет назад у Смирновского бювета был открыт необычный фонтан в виде гигантских кружек-бюветниц - символа Железноводска. Из достопримечательностей, которые ежегодно привлекают десятки тысяч курортников, - Дворец эмира Бухарского, 16-тонный камень, скатившийся с горы Железной в 1892 году, а также пещера вечной мерзлоты на горе Развалка, где даже в самый жаркий день температура не поднимается выше +2 градусов.

Железноводскую минералку используют при лечении заболеваний органов пищеварения, почек и мочевыводящих путей нетуберкулезного характера, а также при нарушении обмена веществ. При этом целебные воды курорта используются не только для питья, но и для минеральных ванн. Также в лечебных целях применяется иловая грязь озера Тамбукан. В Железноводске широко распространена дозированная ходьба - в парке и окрестностях города-курорта оборудованы разнообразные терренкуры.

Историческая реконструкция в Железноводске. Фото: t.me/Evgeniye_bakulin

Ессентуки: молодой курорт с крупнейшей грязелечебницей и всемирно известной минералкой

Ессентуки - самый молодой курорт Кавказских Минеральных Вод и единственная из четырех здравниц, которая расположилась на ровной местности. Одна из легенд гласит, что название города произошло от имени древнего воина Эссена, племянника самого Чингисхана. Город основали неподалеку от мест, где был построен мавзолей Эссен-тук, остатки которого до сих пор привлекают археологов.

Большая часть города - тихая курортная зона с тенистыми аллеями, парками, фонтанами, беседками и, безусловно, галереями с самой знаменитой в стране минеральной водой. Сюда едут те, кто любит неспешные прогулки по дорожкам в тени массивных деревьев и в целом предпочитает тишину, спокойствие и уединение.

Главная достопримечательность Ессентуков - парк Лечебный или, по-другому, Курортный парк. Здесь еще в начале ХIХ века были открыты целебные источники, вода из которых стала самой популярной сначала в стране, а потом и во всем мире. По парку проложено несколько маршрутов, сориентироваться на местности и не заблудиться гостям помогают указатели.

Помимо бюветов, в парке находится Цандеровский институт механотерапии. В нем собраны десятки уникальных тренажеров, созданных более века назад. Почти все «экспонаты» в рабочем состоянии и до сих пор применяются в оздоровлении гостей курорта. Кстати, именно в Институте механотерапии были сняты некоторые сцены знаменитого советского фильма «Любовь и голуби».

Есть в парке и «Плачущие пещеры» - гроты со сталактитами, с которых, как слезы, капает минеральная вода.

В глубине Лечебного парка - Верхние Николаевские ванны. Купальни были возведены в конце XIX столетия к визиту императора Николая II. Сейчас их может посетить любой желающий - с экскурсией или по назначению лечащего врача. А одна из главных точек притяжения курортных Ессентуков - самое фотографируемое курортниками место «Случайные встречи» - это беседка на небольшой возвышенности с Цветочными часами.

Ессентуки считаются главным курортом по оздоровлению отдыхающих с желудочно-кишечными заболеваниями, заболеваниями печени, желчевыводящих путей, а также с нарушениями обмена веществ. Особая гордость курорта - соляно-щелочные минеральные воды «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17», благодаря которым город приобрел статус самого популярного питьевого курорта.

Также в лечебных целях используется сульфидная иловая грязь Тамбуканского озера. В Ессентуках располагается одна из крупнейших грязелечебниц Европы, где оказывают эффективную помощь пациентам с заболеваниями не только органов ЖКТ, но и опорно-двигательного аппарата, нервной системы, женской и мужской половой сферы, а также после различных травм. За оздоровлением сюда приезжают страдающие болезнями ЛОР-органов, различными видами аллергии и бронхиальной астмой.

К услугам отдыхающих: грязелечебница, бальнеолечебница - Верхние ванны, ингаляторий, питьевые галереи с минеральными источниками и Цандеровский институт врачебной гимнастики.

Театр-парк в Ессентуках был главной сценой с начала ХХ века. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пятигорск: природный музей минеральных вод

Пятигорск получил свое название от горы Бештау, что на тюркском означает «пять гор». Пятигорск - столица Северо-Кавказского федерального округа и старейший бальнеологический и грязевой курорт всероссийского значения.

Этот курортный город можно смело назвать самым развитым из городов КМВ. Именно здесь первыми появились интернет-кафе, ночные клубы и другие модные заведения. Его курортная зона постоянно обновляется, открываются новые отели, магазины и другие точки притяжения.

Одно из самых популярных мест прогулок - бульвар Цветник, где «вот уже шесть дней не ел» Киса Воробьянинов из романа «Двенадцать стульев». Здесь же пятигорская Нарзанная галерея с питьевыми фонтанчиками. Сюда подведены почти все натуральные минеральные источники города - более 40 видов целебной воды, разделенных по химическому составу на сульфидные, углекислые, радоновые, серные, бромные.

По бульвару можно подняться к действующему Пятигорскому театру оперетты. Слева от бульвара - склон горы Горячей, где находится знаменитая скульптура Орла. Чуть выше располагается Китайская беседка, где часто фотографируются туристы. Отсюда открывается прекрасный вид на Пятигорск и на заснеженные вершины Эльбруса. По склону Горячей можно попасть в Академическую галерею с источниками, а оттуда - на склон Машука с беседкой «Эолова арфа», где всегда звучит умиротворяющая музыка.

На вершину Машука можно добраться на канатке. А еще непременно нужно посетить домик-музей Лермонтова, где он провел последние дни жизни, а также знаменитое пещерное озеро Провал, Бесстыжие ванны и два обновленных сквера с множеством чудесных цветов, кустарников и деревьев - Лазаревский и Льва Толстого.

Основной профиль санаторно-курортных учреждений Пятигорска - заболевания органов пищеварения, костно-мышечной и нервной системы, гинекологические и урологические заболевания, а также заболевания ЛОР-органов.

Орел в Пятигорске - символ лечебной силы местных вод. Фото: t.me/voroshilov_dm

Кисловодск: город солнца и фестивалей

Курортный Кисловодск - самый южный город Кавказских Минеральных Вод, где солнце светит 295 дней в году. Он расположился в уютной и живописной долине, окруженной склонами Кавказских гор. Долину образовали ущелья двух рек - Ольховки и Берёзовки, которые сливаются и впадают в Подкумок.

Кисловодск - один из крупнейших в России бальнеологических и горноклиматических курортов государственного значения. Его лечебная база и инфраструктура постоянно модернизируются, а сервис совершенствуется.

Здесь находится крупнейший парк страны - Курортный, считающийся национальным достоянием. Он занимает более 965 гектаров и делится на зоны: Нижний, Средний и Горный парк. От Нижнего до Горного можно добраться по канатной дороге протяженностью около 1,5 километра. Для пеших прогулок по парку проложены разнообразные маршруты дистанциями от 600 метров до 6 километров. Курортный парк - заповедник, куда еще в XIX столетии из разных уголков страны привозили семена редких растений.

Курортникам будет интересна историческая Нарзанная галерея с источниками кисловатой на вкус минеральной воды, которая и дала название городу. Рядом с галереей - Цветочный календарь, излюбленное место для фото. Еще одно из популярных мест среди гостей курорта - Долина роз, где на площади в два гектара высажены разнообразные сорта роз, цветущих с мая по октябрь. Главная аллея долины ведет к подножию скалы, на вершине которой находится «Храм воздуха». Отсюда по канатной дороге можно добраться до горы Малое Седло с панорамными видами на весь Курортный парк и окрестности Кисловодска.

В городе-курорте в свое время любили проводить время знаменитые артисты и выдающиеся личности, среди которых Федор Шаляпин и Матильда Кшесинская. В особняке, где отдыхал артист со своей семьей, сейчас находится музей «Дача Шаляпина», тут каждый год проходят «Шаляпинские сезоны» - концерты, в которых принимают участие артисты со всей страны. А в 2021 году началось обустройство пешеходной зоны на проспекте Ленина, которая удобным образом связывает исторические районы города. В Кисловодске также находится Музей Солженицына с постоянной экспозицией, посвященной писателю.

Кисловодск и сегодня остается самым оживленным курортом Кавказских Минеральных Вод. Здесь ежегодно проводятся крупнейшие фестивали, концерты, соревнования и конкурсы.

Специализация санаторно-курортного комплекса Кисловодска - заболевания сердца, сосудов и дыхательной системы, а также болезни нервной системы. Минеральные воды курортного города применяются в основном при лечении патологий нервной системы и гипертонии, а также для профилактики болезней ЖКТ.

Курортный бульвар - излюбленное место отдыха гостей Кисловодска. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Миллионы влюбленных сердец

Туристический поток в регион Кавказских Минеральных Вод растет из года в год. Лечебно-оздоровительный ресурс, динамичное развитие городов-курортов, конкурентный выбор мест размещения, разнообразная кухня, яркие и масштабные мероприятия - отдых на КМВ ежегодно выбирают миллионы туристов.

По данным министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, в I квартале 2023 года турпоток значительно вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За этот период край посетили порядка 1,7 млн туристов. Как отмечают специалисты регионального минтуризма, на сегодняшний день загрузка здравниц на Кавминводах составляет 99,4% с глубиной бронирования по октябрь.

- В этом году Кавминводам 220 лет. История курорта связана с главными вехами в истории страны. Здесь отдыхали и жили наши знаменитые соотечественники. Здесь восстанавливали здоровье бойцы Великой Отечественной войны.

В наши дни курорты переживают новый расцвет. Они востребованы людьми и нужны для реабилитации участников СВО. Уверен, главные события в истории Кавминвод еще впереди, - считает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Инвестиции в будущее

Ресурсы Кавминвод стабильно обеспечивают Ставрополью лидирующие позиции на рынке санаторно-курортных и оздоровительных услуг в России. Регион КМВ привлекателен как для туристов, так и для инвесторов, готовых вкладываться в развитие курортов.

Число санаториев, гостиниц растет с каждым годом вместе с интересом к ставропольским курортам. Инвесторы видят в Кавминводах потенциал и вкладывают средства - за 5 лет здесь реализовано 113 проектов на 4,7 тысячи мест размещения. Построены новые санатории и гостиницы, улучшены действующие - во всех городах-курортах без исключения. Работу благодаря этим проектам получили почти 2,2 тысячи человек, отмечает глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Реализация масштабных проектов ведется и в этом году. В планах на 2023-й - 15 инвестиционных проектов санаторно-курортного и гостиничного назначения. Объем инвестиций составит более 12 млрд рублей, что позволит создать до 2 тысяч новых койко-мест и 1,8 тысячи рабочих мест.

Так, в числе крупных проектов этого года: реставрация и реконструкция корпуса санатория «Кисловодск», строительство пансионата семейного типа, строительство санатория «Русель» и санатория «Стеклянная струя» в Кисловодске; завершение строительства семейных апартаментов «Машук Аква-Терм» и пансионата ООО «Созидание» в поселке Иноземцево в Железноводске; строительство пятизвездочного гостиничного комплекса в Ессентуках, а также ввод в эксплуатацию лечебно-диагностического и спального корпусов санатория «Пятигорский нарзан» в Пятигорске.

Заряд на 220!

Проведение крупных событийных мероприятий - одно из приоритетных направлений развития внутреннего туризма на Ставрополье. Развивающаяся курортная инфраструктура региона становится современной площадкой для проведения фестивалей, реконструкций событий, спортивных и других ярких культурных мероприятий.

Благодаря усилию краевых властей Ставропольский край вошел в число победителей федерального конкурса на получение субсидий на поддержку и продвижение событийных мероприятий 2023 года.

- Наш край получил 36,8 млн рублей господдержки на проведение фестиваля «КМВ - заряд на 220!». Конкурс проводился в России впервые в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», - рассказывают специалисты минтуризма Ставропольского края.

Фестиваль «КМВ - заряд на 220!» пройдет в июле - августе этого года в трех городах-курортах Кавказских Минеральных Вод и станет самым крупным событием нового курортного сезона.

Так, в рамках масштабного фестиваля в Железноводске запланировано проведение исторической реконструкции высокого сезона XIX века «История курортного романа», в Кисловодске состоится мультимедийный фестиваль с элементами 3D mapping-шоу «КислоVольт-220», а жители и гости Ессентуков станут участниками яркого мероприятия «Друзья и встречи на курорте», в программе которого этногастрономический фестиваль и концерт с приглашенным артистом.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Самолетом до аэропорта в Минеральных Водах, откуда до любого из городов-курортов можно доехать на автобусе или маршрутке. Путь займет от 30 до 45 минут в зависимости от пункта назначения.

Поездом можно доехать до Ессентуков, Пятигорска и Кисловодска. В Железноводск удобнее всего добраться на электричке из Минвод. Дорога займет около 40 минут. Впрочем, от железнодорожного вокзала Минеральных Вод на электричках можно доехать до каждого из четырех курортных городов.