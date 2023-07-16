Что стало с супермоделями 90-х: Истории об утраченной красоте и перерождении

Клаудия Шиффер в 2020-е… Фото: Wiktor SZYMANOWICZ/Global Look Press

Мир моды жесток уже хотя бы потому, что многим своим лицам он обеспечивает короткий век. Кроме красоты и нужных пропорций, главное слагаемое успеха любой топ-модели - молодость. А она, как известно, быстро проходит. Хотя память о самых красивых женщинах своего времени может пережить их самих.

«Комсомолка» рассказывает, как сложилась жизнь главных действующих лиц «золотой эпохи» супермоделей - 90-х годов прошлого века.

Клаудия Шиффер:

С высоко поднятой головой

В 1990-е Шиффер была самой высокооплачиваемой моделью в мире. Вообще-то она никогда и не планировала становиться моделью, мечтая об адвокатской практике, и уже даже начала подрабатывать в отцовской юридической фирме. Но на одной из вечеринок на стройную блондинку обратил внимание директор одного из модельных агентств. Мишель Леватон позднее уверял, что интуитивно почувствовал, что именно эта немка-провинциалка станет звездой модельного бизнеса.

Леватон не прогадал: почти сразу же Клаудия получила выгоднейший контракт, став затем на долгие годы музой Карла Лагерфельда.

... и она же в 1990-е. Согласитесь, отличий не так уж и много. Фото: Michel ARNAUD/Getty Images

Огромные суммы ей предлагали не только за участие в показах и съемках в рекламе. Восточные шейхи и нувориши из Нового Света обещали ей целые состояния только за то, чтобы она провела с ними вечер-другой. Но Шиффер, как писали о ней журналисты, «шла по подиуму и по жизни без падений и в прямом, и в переносном смысле». Сама Клаудия неоднократно говорила, что ей всегда было важным, чтобы она «могла идти по улице с высоко поднятой головой».

В личном плане она не позволяла себе ни интрижек, ни романов, но все равно не смогла устроить свою семейную жизнь с первой попытки. Сначала долгих шесть лет она считалась официальной подругой американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Позднее выяснилось, что это был способ заработка, а «романтические отношения» являлись частью контракта. Впрочем, про помолвку в контракте не было ни слова, но она состоялась. Позднее Шиффер рассказала, что деловые отношения постепенно переросли в любовные, но умолчала, почему же все-таки помолвка была расторгнута.

В 2001 году Клаудия Шиффер стала графиней: она вышла замуж за режиссера и продюсера Мэттью Фона, носящего дворянский титул. Пара тщательно скрывает свою личную жизнь, но известно, что у счастливых супругов за годы брака появились на свет трое детей - сын и две дочери.

Сейчас Шиффер чаще всего появляется в новостной хронике в качестве куратора различных выставок. Так, в ее родном Дюссельдорфе недавно открылась выставка фотографий; среди экспонатов и работы, снятые самой Клаудией.

Кейт Мосс:

Бунтарка в стиле унисекс

Ее до сих пор считают главной бунтаркой мира моды, в который она попала в 14-летнем возрасте.

Свой первый миллион Кейт заработала в 20 лет, став символом андрогинности - размытости различий во внешнем виде мужчин и женщин. Именно благодаря ей и Кельвину Кляйну мир полюбил стиль унисекс, лицом которого стала худая и длинноволосая Кейт. Затем пришла пора моды на бледность и круги под глазами: богема вовсю сидела на героине, и Мосс снова была на пике славы.

Идут годы, даже десятилетия, а любовь Кейт Мосс к ярким, вызывающим образам никуда не уходит. Фото: John RAINFORD/Global Look Press

Невероятную популярность Кейт дизайнеры объясняли противоречиями. «Она противоречит всему тому, чем она должна бы быть. Она маленькая, у нее жесткий взгляд и лицо неправильной формы. И в этом ее преимущество, потому что люди видят в ней себя», - писали критики.

Мода на героиновый шик ударила и по самой Кейт: она стала наркоманкой. Узнав об этом, модные дома быстро прекратили с ней сотрудничество, но топ-модель избавилась от зависимости и вернула себе утерянную было популярность.

Фото: Pierre VAUTHEY/Getty Images

Личная жизнь Мосс всегда была бурной: в разное время она состояла в отношениях с модным фотографом Марио Соррени, актером Джонни Деппом, музыкантом Питом Доэрти. Родила дочь от редактора журнала Dazed & Confused Джефферсона Хэка. Сейчас ее бойфрендом является немецкий аристократ Николай фон Бисмарк, с которым Кейт недавно засняли во время отдыха в Сен-Тропе. Увы, бывшую икону стиля узнать сложно: Кейт заметно растолстела.

Надя Ауэрманн:

Самые длинные ноги

Красавица приехала из Германии покорять Париж и быстро завоевала расположение ведущей столицы мировой моды. Дизайнер Валентино Гаравани, впервые увидев Надю, сказал, что «она невероятно похожа на Марлен Дитрих».

У нордической блондинки Нади Ауэрманн нашлась серьезная предпринимательская хватка. Фото: dpa/Global Look Press

После первого модного показа, в котором Надя приняла участие, к ней в гримерку нагрянули представители Книги рекордов Гиннесса. Они подтвердили, что Надя - манекенщица с самыми длинными ногами в мире (длина ее ног от поясницы до пяток составляет 112 см), что и было зафиксировано в Книге рекордов.

Фирменным стилем Нади и на подиуме, и в кадре стал образ недоступной, холодной красавицы, этакой Снежной королевы, что очень дорого обходилось ведущим мировым брендам, жаждущим заполучить Ауэрманн в качестве модели.

Фото: Pierre VAUTHEY/Getty Images

Расчетливая немка понимала, что не сможет вечно получать миллионы, и подготовила целый бизнес-план, позволивший ей безбедно существовать по сию пору: Надя написала и издала автобиографию, выпустила собственный парфюм, дважды удачно сходила замуж и переехала в Дрезден, где живет и сейчас. В восточной части Германии, по ее признанию, жизнь дешевле.

Линда Евангелиста:

Стала жертвой процедуры красоты

На пике карьеры Линда получала миллионы долларов за один выход. Канадка мечтала стать топ-моделью с детства и уже в 15-летнем возрасте победила в конкурсе красоты, после чего подписала свой первый контракт с модельным агентством. Слава не пришла к ней сразу, тем более что в те времена короткие стрижки не были трендом, а Евангелиста упорно стригла волосы коротко, превратив это в визитную карточку. Она вообще сделала прическу способом быстрой смены имиджа.

Сегодня Евангелиста живет затворницей. Она очень жалеет, что шесть лет назад сделала криолиполиз. Фото: Dennis Van TINE/Global Look Press

Ее первый брак распался из-за того, что она не хотела детей. Линда тогда считала, что даже небольшой перерыв в карьере недопустим. Так что с Джеральдом Мари, директором европейского отделения модельного агентства Elite, ставшим ее мужем, пришлось расстаться. Она заводила много романов, но под венец так и не пошла. Миллиардер Франсуа-Анри Пино, которого модель полюбила, узнав о ее беременности, сбежал. И впоследствии женился на актрисе Сальме Хайек. А Линда плюнула на условности и в 42-летнем возрасте стала матерью-одиночкой.

Когда-то Линда Евангелиста ввела на подиуме моду на мальчишеские прически. Фото: Getty Images

Сейчас 58-летняя Евангелиста живет затворницей и почти не появляется на публике. Шесть лет назад она решила сделать криолиполиз - косметологическую процедуру, благодаря которой можно похудеть без спорта и ограничений в питании. Но вместо желанной стройности модель начала стремительно набирать вес. У нее развился редчайший побочный эффект: жировые клетки вместо того, чтобы разрушиться под действием холода, стали стремительно разрастаться. Производители аппаратов для криолиполиза уверяют, что такой результат проявляется лишь у одного из 4 тысяч пациентов. Линде не повезло – она оказалась именно тем самым редким случаем.

Модель сделала две корректирующие пластические операции, но они не помогли. Линда подала в суд на клинику, в которой ей была проведена неудачная операция. Евангелиста говорит, это помогло ей «двигаться вперед, избавиться от стыда и рассказать о себе».

Татьяна Патитц:

Гордилась тем, как стареет

Татьяна умерла в начале этого года. Неулыбчивую красавицу с синими глазами называли символом европейского шика.

Патитц до последних дней оставалась в превосходной форме, продолжала выходить на подиум и сниматься для ведущих глянцевых журналов. Ее смерть стала шоком для всех. Татьяна долгие годы боролась с раком молочной железы.

Из-за тяжелой болезни Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет. Фото: VISTAPRESS/Global Look Press

Родилась она в Гамбурге в семье эстонки и немца. Позже вместе с семьей переехала в Стокгольм, где в одном из супермаркетов ее заметил агент и предложил контракт. Так началась карьера.

Она работала с Жан-Полем Готье и Шанель, сыграла в четырех фильмах и телесериалах. «Я никогда не продавала свою душу. Я не хочу ничего делать ради славы, денег, гламура или чего-то подобного», - заявила в одном из интервью красавица.

Фото: Thierry ORBAN/Getty Images

В 2000-е годы Татьяна жила с неким директором по маркетингу, от которого в 2004 году родила сына Джона. Они поселились в Малибу. Модель не раз говорила, что ребенок стал ее главным источником счастья.

Татьяна делилась своей философией старения в индустрии красоты, моды и развлечений: «Я горжусь своими морщинами. Стареть - это прекрасно».