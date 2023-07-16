Последний прыжок кошки-манула, защищавшей своих детей, и ухаживания тупика: Удивительные фото дикой природы

Фото: Donglin ZHOU/BigPicture 2023

Этот конкурс проводится Калифорнийской академией наук (да-да, есть и такая - и весьма серьезная организация, работающая аж с 1853 года). Фотосостязание впервые прошло 10 лет назад и сразу высоко задрало планку качества. Пожалуй, все известные фотографы дикой природы так или иначе отметились в «Мире природной фотографии».

В этом году задача поставлена такая: показать живую природу во всем ее широком разнообразии - от жестокой охоты до сладких мимими. Показать и призвать защищать. Ибо она ценна во всех проявлениях.

Гран-при в этом году получил Кори Арнольд из США с великолепным фоторепортажем «Одичавшие города». Проект посвящен сосуществованию диких животных и людей на окраинах мегаполисов - медведей, появляющихся на заднем дворе, енотов, голосующих у дороги, лис, разоряющих мусорные бачки...

Что отрадно, этот конкурс не поддался модному течению отмены всего русского. В финале отметился наш земляк - известный российский фотограф-анималист Михаил Коростелев. Вы его тоже знаете - он неоднократно приходил в гости в совместную программу Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» (FM.KP.RU).

Для вас мы специально отобрали самые запоминающиеся снимки конкурса.

Донглин Чжоу (Китай) «Борьба за выживание».

Категория «Земная дикая природа» - 1-е место

Сначала это фото вызывает улыбку. Ведь первое, что приходит на ум, - снежный барс играет со своим котенком в догонялки. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это перегонки со смертью. Ибо это не игра, а самая настоящая кровавая охота.

Голодный ирбис напал на самку манула, не оставив ей ни единого шанса...

Еще больше красок в картину трагедии добавляет факт, что у манула остались котята, которым она вышла искать пропитание. Однако у этой грустной истории не такой плохой финал. Фотограф вместе с лесничими три недели охранял и кормил малышей, пока они не подросли и не начали самостоятельно охотиться.

Природа, конечно, невероятно жестока. Но она же и максимально честна. И всем дает свой шанс на выживание.

Михаил Коростелев (Россия) «Тайная жизнь гиппопотамов».

Категория «Водная жизнь» - финалист

Фото: Mike KOROSTELEV/BigPicture 2023

Чтобы сделать это снимок, понадобились недели подготовки. Пусть вас не вводят в заблуждение внешняя неуклюжесть и некоторая застенчивость занырнувших бегемотов. В этой стихии они чувствуют себя как рыбы в воде. И они гораздо быстрее, агрессивнее и опаснее, чем кажутся. Гиппопотамы убивают в год больше людей, чем акулы. Потому их подводная съемка - дело ох какое опасное.

Шейн Калин (Канада) «Презент от тупика».

Категория «Крылатая жизнь» - финалист

Фото: Shane KALYN/BigPicture 2023

Точнее было бы назвать это фото «Жених». Потому что тупик не просто так держит в клюве перо. Это подарок для самки - первый «кирпичик» в строительство семейного гнездышка. И, кстати, эти птицы создают пару на всю жизнь.

Рене Капоццола (Полинезия) «Луциановый закат».

Категория «Водная жизнь» - финалист

Фото: Renee CAPOZZOLA/BigPicture 2023

Одно из прекраснейших зрелищ на земле - безмятежное плавание горбатых луцианов в крупнейшем атолле на островах Туамоту. В одном кадре сошлись сразу три стихии - вода, земля и воздух.

Даниэль Вальверде (Малайзия) «Братские объятия».

Категория «Наземная дикая природа» - финалист

Фото: Daniel VALVERDE/BigPicture 2023

Обезьяна носач действительно обнимает своего собрата. И это не игра, а проявление благодарности за то, что одна обезьяна не дала другой упасть с дерева. Эти эндемичные для джунглей Борнео животные очень похожи на людей. Вероятно, потому и находятся на грани вымирания.

Кори Арнольд (США) «Друг на заднем дворе».

Гран-при

Фото: Corey ARNOLD/BigPicture 2023

Это всего лишь один из снимков серии «Одичавшие города». Молодой гризли повадился заходить в гости к чете пенсионеров, живущих на окраине городка в Северной Каролине.

Пока американский потапыч ведет себя дружелюбно. Однако добром такие визиты обычно не заканчиваются - рано или поздно зверю становится тесновато рядом с человеком.

Размывание границ между природой и цивилизацией идет слишком активно по всему миру: леса уменьшаются, кормовая база испаряется, и звери начинают искать пропитание в каменных джунглях...