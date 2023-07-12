Разгадай рисунок-детектив: На горнолыжном курорте

На горнолыжном курорте Фото: Сергей СОКОЛОВ

На горнолыжном курорте к капитану Правдолюбову подбежала кассир магазина. Она сообщила, что только что магазин ограбил мужчина в спортивном костюме. Угрожая пистолетом, он забрал все деньги из кассы и дорогие лыжи с витрины. Лица она не увидела из-за маски. Капитан огляделся вокруг и успокоил кассира: «Не переживайте, далеко он не уйдет». «Почему?» - спросила кассир.

А вы догадались, кто преступник и почему ему будет трудно скрыться?

Ответ

Преступник - мужчина, который стоит крайним справа. Его выдают лыжи без крепления. Далеко на них не уедешь!