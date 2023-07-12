Банки обязали проверять все переводы россиян на мошенничество: как новый закон защитит от аферистов

Банки обязаны будут в полном объеме возмещать похищенное, если проморгают явно мошеннический денежный перевод Фото: Даниил ОПАРИН

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла важнейший закон, который защитит нас от банковских мошенников — всех этих «сотрудников службы безопасности банка», «дознавателей» и «следователей», которые названивают гражданам в надежде одурачить и выманить кругленькую сумму. Теперь банки обязаны будут в полном объеме возмещать похищенное, если проморгают явно мошеннический денежный перевод. Например, если деньги направлялись на счет, который уже засветился в базе данных Банка России, в которой содержатся данные о случаях и попытках проведения операций без согласия клиента.

- Если банк, видя, что средства переводятся на счет, который используется злоумышленниками, все же осуществит перевод, то будет обязан возместить эти средства в полном объеме, - пояснили KP.RU в Центробанке. - Средства должны быть возмещены в течение 30 дней после получения заявления клиента, а при трансграничном переводе — в течение 60 дней.

Кредитные организации обязаны будут проверять все переводы между физлицами на мошенничество и получат право на два дня блокировать подозрительные операции, даже если отправитель денег делает перевод добровольно. Депутаты рассудили, что двух дней хватит, чтобы обманутый опомнился и понял, что он натворил. Обязанность проверять на мошенничество будет не только у банка-отправителя, но и у банка-получателя денег.

Новый закон обяжет теснее взаимодействовать правоохранителей и банки. Так, полицейские должны будут сообщать в Центробанк информацию о возбужденных делах, связанном с мошенничеством и вымогательством, либо о наличии соответствующей записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. А ЦБ будет доводить эту информацию до кредитных организаций.

- Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод, — прокомментировал нововведение председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Особенно уязвимы люди старшего возраста. Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последнее: продают имущество, берут кредиты. Это необходимо пресечь.

Изменения в законодательство защитят не только от банковских мошенников, но и от других жуликов — например, псевдо-докторов, которые за несколько сотен тысяч рублей продают доверчивым пенсионерам какую-то бурду под видом лекарства от всех болезней, да и вообще от любых вымогателей.

Интересная деталь: если до спецоперации на Украине совершалось 8 тысяч мошеннических звонков в день, то после ее начала их число упало в два раза, об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Официальное название законопроекта - «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе», он внесен председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. После Госдумы документ должен быть утвержден в Совете Федерации, а затем подписан президентом страны.

Под подозрением могут оказаться обычные платежи и переводы

Все это хорошо, но наверняка возникнут случаи, когда под подозрением и блокировкой окажутся вполне себе житейские платежи, которые совершают пенсионеры. Корреспондент KP.RU и сам как-то оказался в похожей ситуации, когда один из крупнейших банков заблокировал оплату установки перил к дачному домику.

Деньги переводились не на счет фирмы, а на счет менеджера. Банковская программа сработала на то, что совершается перевод физлицу, с которым ранее не было финансовых отношений. Некоторые банки и до принятия закона по собственной инициативе как могут, противостоят мошенникам. Пришлось лично беседовать с сотрудником службы безопасности (настоящим), даже фото эскиза отправил и адрес фирмы. Ну, ничего, в течение рабочего дня разобрались и назавтра платеж пропустили. Перила, кстати, удались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России принят закон о цифровом рубле: что стоит знать о нем обычным людям

Не торопитесь беспокоиться: поначалу цифровая нацвалюта будет использоваться лишь в пилотных проектах (подробнее)

Телефонные мошенники украли у россиян на 30% больше денег, чем в прошлом году: три новых способа обмана

Эксперт по инфобезопасности Батранков перечислил способы защиты от мошенников (подробнее)