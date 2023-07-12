Экс-«татушка» Лена Катина родила сына онкобольному мужу-миллионеру

Лена Катина с супругом Дмитрием Спиридоновым. Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Лена Катина стала мамой во второй раз. Экс-«татушка» родила сына своему мужу, миллионеру Дмитрию Спиридонову. Об этом счастливые супруги сообщили в соцсетях. Они дали мальчику редкое имя - Демьян.

Предприниматель поделился на своей странице первой фотографией из роддома. На фото миллионер в медицинской форме нежно держит сына на руках.

«В 9 часов 19 минут я стал батей. Спасибо моей Лене. Люблю вас! Демьяну спасибо, что выбрал меня», - написал счастливый отец.

Дмитрий с сыном. Фото: соцсети.

Дмитрий - сооснователь и генеральный директор CloudPayments - процессингового центра для обработки платежей. Несколько лет назад у него обнаружили рак щитовидной железы. Бизнесмен прошел через химиотерапию, лечение было долгим и изматывающим.

В июне 2021 года у Дмитрия случился рецидив. Он признавался, что уже почти сдался, поскольку устал бороться. Но тут он встретил Лену Катину. Они познакомились на вечеринке в честь его дня рождения. Друзья пригласили экс-«татушку» исполнить несколько хитов. Их роман разгорелся стремительно, однако они не торопились строить планы на будущее, поскольку у обоих за плечами уже бы горький опыт развода. А через год влюбленные поженились. Молодожены не стали устраивать пышную церемонию и расписались в МФЦ в день рождения Дмитрия. Зато медовый месяц новоиспеченные супруги провели с размахом: они поехали в шикарный пятизвездочный отель неподалеку от турецкого города Белек.

Для 41-летнего Дмитрия новорожденный малыш стал первым ребенком, а для 38-летней Лены – вторым. Певица воспитывает сына Сашу от предыдущего брака со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Катина и Кузманович поженились в 2013 году. В 2015 году у супругов родился ребенок, однако в 2019 году пара рассталась.