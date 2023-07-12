Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Культура и спорт должны быть доступны и жителям городов, и небольших сел

Кузбасс в 2023 году вновь признали самым спортивным регионом России. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кемерове в прошлом году открылся самый крупный в Сибири спортивный комплекс – «Кузбасс-Арена». На его площадках одновременно могут заниматься 24 видами спорта до 2,5 тысяч человек в сутки. Новый стадион уже стал гордостью жителей города, которые приезжают сюда на тренировки целыми семьями, вместе с детьми.

«Кузбасс-Арена» - масштабный, но далеко не единственный спортивный проект, реализованный в регионе. Местные власти последовательно строят новые объекты, благодаря которым спорт становится ближе и доступнее для каждого жителя. Недаром Кузбасс в этом году вновь признали самым спортивным регионом России: область получила престижную всероссийскую премию Sport Facilities - 2022-2023.

Поездку по новым спортивным и культурным объектам организовали для юных журналистов и блогеров. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Современные стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы появляются и в крупных городах, и в небольших поселках. Особенно важно вовлечь в спорт молодежь, решили в правительстве региона. И организовали поездку по новым спортивным и культурным объектам для юных журналистов и блогеров - представителей детских медиацентров, регионального отделения Российского движения детей и молодежи, бойцов студенческих отрядов Кузбасса и медиаактивистов Движения Первых.

оящийся ледовый дворец в поселке Металлплощадка. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«Занятия спортом, привлечение к культурной жизни - необходимые условия разностороннего развития человека, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев. - Поэтому мы в Кузбассе активно строим культурные и спортивные объекты. Важно, чтобы они были доступны жителям и городов, и небольших сел. Также они становятся площадками для проведения мероприятий самого разного уровня».

Один из таких объектов - строящийся ледовый дворец в поселке Металлплощадка Кемеровского муниципального округа. Губернатор Сергей Цивилев в 2018 году во время рабочей поездки поручил рассмотреть вопрос о строительстве здесь спортивного комплекса. В августе 2022 года на площадке закипела стройка, на которую областные власти выделили более 800 миллионов рублей. Строительство началось в преддверии Дня шахтера, столицей празднования которого в этом году станет Кемеровский округ.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург» в Белове. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

По проекту новый ледовый дворец будет двухэтажным. В нем оборудую ледовую арену с трибунами на 230 человек, раздевалки, тренажерный зал, помещение для тренировок и пункт проката. Благодаря открытию нового комплекса в поселке будут созданы новые рабочие места, в том числе для тренеров.

Еще одни спортивный объект уже открыл свои двери для посетителей. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург» в Белове начал работу в канун Дня шахтера в 2020 году. В нем уже прошли чемпионат России по регби на колясках, первенство страны по футболу и волейболу, Международный форум «Россия - спортивная держава».

Многофункциональный этнокультурный центр в селе Заречное открылся в январе этого года. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Современное здание вмещает одновременно до 1100 атлетов и зрителей и предлагает занятия 50 видами спорта. Комплекс полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. В четырехэтажном здании оборудован 25-метровый бассейн на 6 дорожек, здесь же располагаются трибуны для зрителей, рассчитанные на 150 человек. Всего в комплексе действует пять спортивных залов, есть гостиница для спортсменов, вместительный конференц-зал, игровые залы для проведения соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу и единоборствам. В одном из спортивных залов оборудованы трибуны для 500 зрителей.

На территории комплекса разместился стадион с прорезиненными беговыми дорожками, площадками с уличными тренажерами, зона воркаута, арены для мини-футбола, баскетбола, волейбола, тенниса, экстремальных видов спорта, велосипедная дорожка, футбольные поля с искусственным и газонным покрытиями.

Кроме того, юные медиаактивисты побывали в многофункциональном этнокультурном центре в селе Заречное. Он открылся в январе этого года в рамках нацпроекта «Культура». На его строительство из бюджетов разных уровней было выделено 29 миллионов рублей. В Заречном живут 140 представителей коренного малочисленного народа Кузбасса - телеутов. Почти десять лет они мечтали об открытии такого центра. В новом здании есть зрительный зал на 50 мест, библиотека, работают студия национальных ремесел и студия изучения телеутского языка. Кроме того, на территории центра создали этническую площадку «Смородиновый край». Уникальный проект рассказывает о жизни телеутского народа. В центре площадки – уютная юрта, в которой представлен быт телеутов: утварь, мебель, музыкальные инструменты, национальные куклы и многое другое.