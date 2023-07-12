ФСБ России задержала мигрантов за отчисление денег террористам

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Комсомольске-на-Амуре пресекли деятельность участников террористической ячейки организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Ее члены оказывали пособническую помощь находящимся в Сирии прямо из Хабаровского края.

«В результате проведенных мероприятий лица, причастные к совершению данного преступления, являющиеся выходцами из стран Центрально-Азиатского региона, задержаны», - заявили в ФСБ России.

На кадрах оперативного видео, которое распространили сотрудники спецслужбы можно увидеть лица задержанных. Они признаются, что перечислили на нужны международных террористов от 3 до 12 тысяч рублей.

На съемных квартирах подозреваемых в содействии террористической деятельности изъяты средства связи, содержащие значительное количество террористического и экстремистского контента, а также переписку в мессенджерах и социальных сетях с действующими боевиками МТО в Сирии.

Фигурантов уголовного дела ждет до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.

*Запрещенная в России террористическая организация