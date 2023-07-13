Гендиректором АО «Воентелеком» назначен Александр Артамонов

Решением совета директоров АО «Воентелеком» на должность гендиректора компании назначен Александр Артамонов.

Решением совета директоров АО «Воентелеком» на должность гендиректора компании назначен Александр Артамонов. На своем посту он сменил Александра Якунина, исполнявшего обязанности на этой должности с 2018 года.

Артамонов кадровый офицер. Он окончил Военную академию связи в г. Санкт-Петербург по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» после чего служил на различных должностях.

В Минобороны России сообщили, что последние годы Артамонов занимался вопросами защиты информации на объектах информатизации руководства ведомства, разрабатывал и внедрял в центральных органах военного управления программы автоматизации процессов в сфере оказания государственных услуг.

Также стало известно, что новый глава АО "Воентелеком" участвовал в разработке нескольких опытно-конструкторских работ по вопросам защиты информации, а также в работах по перспективному планированию в Российской Федерации на основе внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

СПРАВКА «КП»

Воентелеком является специализированной сервисной компанией федерального значения, деятельность которой направлена на обеспечение интересов государства в области информационной безопасности и телекоммуникаций, а также развитие отечественной науки и промышленности информационных технологий. Компания также является поставщиком услуг в интересах Минобороны России в области комплексного оснащения объектов связи современным инфокоммуникационным оборудованием, сервисного обслуживания и ремонта ИТ-инфраструктуры и военной техники связи, а также эксплуатационно-технического обслуживания линий и сооружений связи.