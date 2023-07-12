Совкомбанк заявил, что успешно справился с последствиями западных санкций

Фото: пресс-служба Совкомбанка

Чистая прибыль Совкомбанка с января по март 2023 года составила 23 миллиарда рублей. По словам представителей банка, последние три квартала складывались удачно, что позволило кредитной организации успешно справиться с негативными последствиями западных санкций. Полученная прибыль компенсировала основные потери, а гибкий подход к новым обстоятельствам обеспечили дальнейшее развитие бизнеса. Напомним, западные санкции против Совкомбанка были введены 25 февраля 2022 года.

«За счет регулярной прибыли и разовых доходов банк вдвое превысил результат 2021 года, адаптировался к текущей среде и сфокусирован на наиболее прибыльных нишах. Мы использовали период поддерживающих мер ЦБ, чтобы абсорбировать убытки за рубежом и вырасти по основным показателям», - рассказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Фото: пресс-служба Совкомбанка

С начала 2023 года активы банка увеличились до 2,3 триллионов рублей, капитал вырос на 12% до 214 миллиардов рублей. Розничный кредитный портфель за первые три месяца этого года увеличился на 5% и составил 611 миллиардов рублей, позитивную динамику в основном обеспечили рост портфеля карт рассрочки «Халва» и развитие залогового кредитования. Общее восстановление российской экономики сказалось на портфеле корпоративных кредитов: с января по март он вырос на 4% до 828 миллиардов рублей.

В апреле 2023 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка как «стабильный».

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