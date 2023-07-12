Несмотря на рост цен: четверть россиян завела домашнее животное за последний год

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Почти каждый четвертый россиянин за последний год взял домашнего питомца. Чаще всего берут кошек, на втором месте собаки, около 3% пришлось на птичек, рыбок, хорьков и прочую живность. Такие результаты принес опрос, проведенный kp.ru.

Активнее, чем обычно, обзаводиться четырехлапыми домочадцами наши люди стали с начала пандемии. Тогда на этот факт, потирая руки, обратили внимание производители собачьих и кошачьих кормов. Закупки еды для зверушек стабильно росли даже тогда, когда продажи большинства других товаров из-за снижения доходов и общей неопределенности падали. И в самом деле, в 2021 году опрос, проведенный банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь», показал: с начала пандемии 24% россиян (а в Москве и области — 37%) завели домашнее животное.

И как подтверждает опрос kp.ru, тенденция эта сохраняется. Несмотря на то, что 45% участников нашего опроса заявили, что хвостатых питомцев в этом году не взяли только потому, что они у них уже есть.

И при том, что расходы на содержание домашних зверей с каждым годом заметно растут — могу это как хозяйка собаки и кошки подтвердить.

С пандемией понятно. Многие вспомнили про свою мечту завести собаку или кошку во время коронавирусных ограничений. Если все равно большую часть времени приходится сидеть дома — то почему бы не завести себе наконец лохматого друга.

Но сейчас-то что? Снимаем накопившийся за последние годы стресс с помощью котиков?

- Конечно, общение со своей собакой или кошкой после тяжелого дня помогает снять стресс. Но на мой взгляд, есть еще один момент, даже более важный, - прокомментировал «КП» ситуацию психолог-консультант Максим Свиридов. - Нам в принципе все больше не хватает живого общения. С людьми оно все активнее уходит в онлайн, и как раз с пандемии эти процессы усилились. Но нам по-прежнему хочется прямого контакта. В том числе прикоснуться, погладить. А кошка или собака — это именно живое общение, а не через мессенджер. Они прибегают, ластятся, радостно встречают.

Кстати, обращает внимание, что большинство российских любителей домашней живности остаются кошатниками. Вот и за последний год, как выходит из опроса kp.ru, процент тех, кто взял киску, вдвое выше, чем тех, кто завел собаку. Конечно, тому есть чисто практическое обоснование: работающему и постоянно занятому человеку держать кошку проще. С ней хотя бы гулять не надо, да и затраты на кормление гораздо меньше в сравнении с 20-40-килограммовым псом.

- Но есть и психологические моменты, опять-таки связанные с тем, чего именно не хватает человеку, - утверждает Максим Свиридов.

Как говорит эксперт, собак обычно заводят люди более экстравертные, которым хочется активного общения. Вплоть до «чтоб можно было поговорить». Собаки действительно умеют создавать ощущение, что они твои душевные излияния очень внимательно слушают — редкий человек будет сидеть напротив со столь преданным взглядом.

Кошек же чаще заводят те, кому нужно, чтобы просто кто-то рядом присутствовал. Спит по соседству с компьютером, свернувшись клубочком, иногда уютно мурчит — и отлично. Уже и не одиноко. В отличие от собак, кошки более «сами по себе» - но для людей интровертного склада такой вариант комфортнее.