Лучший фосфогипс для самых красивых коров

Фото: Вячеслав Плацында

В фирменном павильоне компании гости выставки знакомились с широким ассортиментом экоэффективной агрохимической продукции Группы, включающим и совершенно новые разработки. В частности, инновационный биопрепарат, стимулятор роста ApaSil - адаптоген с высоким содержанием биологически активного кремния. Он способен ускорять развитие растений и формировать их стрессоустойчивость к различным внешним и биогенным факторам, например, фитопатогенам. ApaSil придает сельскохозяйственной продукции особые свойства, например, стекловидность твёрдым сортам пшеницы, которые невозможно достичь другими средствами.

– Российский АПК – приоритетный потребитель ФосАгро, во многом определяющий наши планы развития на годы вперёд, – отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. – Полное самообеспечение России минеральными удобрениями и мелиорантами – неотъемлемый элемент продовольственной безопасности и суверенитета национального АПК. Сегодня в линейке ФосАгро – 57 марок минеральных удобрений, мы планируем в ближайшие 2-3 года расширить её за счет биологизированных и биологических удобрений. Кроме того, совместно с партнерами мы ведём разработки продукции для российских животноводов и, надеемся, что представим их уже на следующем Всероссийском дне поля.

Особое место в экспозиции текущего года занимал фосфогипс, производимый Балаковским филиалом АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). Этот материал уже широко используется в сельском хозяйстве в качестве мелиоранта. В этой роли растёт его популярность не только в Саратовской, но и в Пензенской, Самарской, Астраханской областях. Ведь при внесении фосфогипса на поля улучшаются не только химический состав, но и физические свойства почвы. Она становится «дышащей».

Его применяют также при строительстве оснований дорог по специально разработанной по инициативе компании «ФосАгро» технологии, зарегистрированной в федеральном агентстве «Росавтодор».

А совсем недавно фосфогипс стали включать в состав подстилки, используемой на животноводческих и птицеводческих фермах. Опытным путём доказано, что при применении подстилки с содержанием фосфогипса, например, у кур, индюков и других птиц перестают выпадать перья, исчезают болезни лапок, и отмечается прирост живой массы. А у коров становятся более здоровыми копыта и снижается вероятность мастита. Содержание фосфогипса при этом в подстилке для птиц и КРС составляет от 10 до 30 процентов.

– Наша продукция традиционно вызывает живой интерес у фермеров из разных регионов, – рассказала менеджер отдела по реализации фосфогипса Балаковского филиала АО «Апатит» Леся Лифанова. – Это касается и фосфогипса. Аграрии интересуются закупками для внесения его в качестве мелиоранта. А на выставке в Татарстане многие заходили в наш павильон за информацией о применении его именно в животноводстве. Радует, что за сравнительно небольшой срок наш фосфогипс уже обрёл значительную популярность в этом качестве. Хотя ничего удивительного в том нет. Земля полнится слухами, и данные об успешном применении фосфогипса в животноводстве стремительно распространяются. Например, фермеры Башкирии, Татарстана и даже Узбекистана интересовались им. «Мордовский бекон», «КОМОС ГРУПП», например. Это крупнейшие агрохолдинги страны. Им для увеличения удоев молока нужно обеспечить здоровье коровок. А фосфогипс снижает влажность подстилки, содержание аммиака в воздухе ферм. Всё это естественным образом сказывается на здоровье животных, улучшает качество их жизни и способствует росту удоев.

Фото: Вячеслав Плацында

Если бы коровки могли говорить, то они бы обязательно высказали своё позитивное мнение о фосфогипсе. А так на Всероссийском дне поля они только жевали траву и готовились к конкурсу красоты. Да-да, среди бурёнок они тоже возможны. На подиум форума вышли 80 коров-первотелок голштинской породы из 52 хозяйств Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Ульяновской области и районов республики Татарстан. 23 безрогих красавицы были отобраны в полуфинал. Жюри сначала оценивало внешние параметры парнокопытных, а затем брало в расчёт главные цифры. И если на конкурсах девичьей красоты учитывается близость к заветным 90-60-90, то у коров иная «триада привлекательности» - жирность, содержание белка и молоке и продуктивность. В среднем это соотношение у голштинских таково: 3,8% - 3,4% - более 20 литров в сутки.

– Конкурс красоты среди коров – увлекательное действо, – рассказала Леся Лифанова. – В ходе соревнований хозяйства демонстрировали свои селекционные достижения, делились опытом. Это состязание - возможность показать результаты их многолетнего труда. И мы надеемся, что в том числе с помощью нашего фосфогипса, а также кормового монокальцийфосфата, выпускаемого «ФосАгро», мы поможем отечественным животноводам добиться ещё более высоких результатов.