Ветер оставит города без света, от жары деформируются рельсы: какие погодные катаклизмы еще грозят России в июле

В Башкортостане из-за жары уже начались пожары. Фото: ГУ МЧС РФ по Башкортостану

Природные катаклизмы в России еще не заканчиваются: в июле опасные явления еще причинят неприятностей жителям различных регионов. К чему быть готовыми рассказали специалисты ВНИИ ГОЧС.

Потопы по всей стране

Тема природных аномалий последние дни не выходит из топов. Кубань заливает: 12 июля сильнейший ливень обрушился на Туапсе – духмесячная норма осадков выпала за пару часов. В курортных поселках разрушены набережные, в металлолом превратились машины.

Это все, что осталось от дома. который унесло с тремя людьми во время потопа в Туапсинском районе. Фото: КП-Кубань

В одном из поселков поток воды унес дом, в котором находился подросток, его старшая сестра и их знакомая. Сейчас их ищут спасатели. Многих людей эвакуировали в пункты временного размещения. Трассы перекрыты. Сильный дождь днем в среду, 12 июля, пошел и в Краснодаре.

В Сочи затопило целые улицы Фото: Олег УМАРОВ

Стихия бушевала и в Абхазии – здесь размыло дороги, горные реки превратились в разрушительные потоки, которые смывали людей на пути.

На Кубани под водой скрываются машины Фото: с личной страницы в соцсети.

А вот в Крыму дожди, хоть и прошли, но оказались не так разрушительны. Тропические ливни были кратковременны, но на курорте испортилась погода и море сейчас становится холоднее из-за низового течения.

Ливни нанесли вред и Нижнему Новгороду. Город затапливало три дня, машины и автобусы застревали в огромных лужах. Добровольцам пришлось вытаскивать даже утонувшую скорую помощь.

Как отмечают эксперты ВНИИ ГОЧС, на этом проблемы не закончатся. Подтопления возможны в Иркутской области, в районе Читы. На юге этого региона могут сойти селевые потоки. Уровень воды в реках Кубани также продолжит расти. Могут возникнуть проблемы и с трассой на участке Покровск-Якутск-Кангалассы в республике Саха – здесь может возникнуть подтопление низкопойменных мест. Пока известно, что в Иркутской области из-за паводка размыло грунтовую дорогу – из-за ЧП сотни туристов не могут добраться домой.

В регионах ПФО изнывали от жары, а теперь ждут ливней, грозу и ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жара, деформация железной дороги и пожары

В это время на Урале и в Приволжье – жара. Правда в ряде регионов в среду, 12 июля, температура снизилась, но пока еще далеко не везде. В другие же дни столбики термометров поднимались в Самаре, Перми, Оренбурге, Уфе до 40 градусов.

Жара уже привела к ряду ЧП. В Челябинске из-за аномально жаркой погоды на стройке небоскреба в центре областной столицы умер крановщик. Врачи же сообщают, что во всех регионах выросла смертность от сердечно-сосудистой недостаточности.

Тяжело переживает жару и техника: в Самаре прямо на ходу загорелся трамвай с пассажирами.

В институте предупредили, что жара в регионах Урали и Приволжья может привести к тому, что на железной дороге может деформироваться железнодорожное полотно. Как пояснил эксперт – инженер-технолог Андрей Анисимов, такой риск на самом деле не слишком велик, так как для того, чтобы изменения реально стали заметны, температура должна быть долгое время выше 50 градусов. В РЖД также пояснили, что рельсы и полотно проходит постоянное техослуживание, так как деформация может проходить в течение года из-за разницы температур. Все вовремя приводят в норму, так что пассажирам бояться нечего.

В Челябинске заглох автобус на трассе из-за жары. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Эксперты ВНИИ также предупредили об опасности крупных промышленников: из-за жары может выходить из строя оборудование: холодильные установки, системы кондиционирования воздуха, могут перегреваться трансформаторные подстанции.

Пока же еще одна, самая очевидная опасность – это природные пожары из-за последствий жары. В Башкортостане загорелся лес в Белорецком районе, здесь ввели режим ЧС.

«Из-за усиления ветра до 25 метров с секунду пожар начал активное распространение в противоположную сторону, в направлении [деревень] Азнагулово (7 км [от возгорания]) и Катарыш (5 км). Локально пожар перешёл в верховой», - рассказали о случившемся в МЧС.

В Свердловской области по данным ведомства много локальных очагов возгорания, периодически смог из-за них достигает крупных городов. По прогнозам экспертов, пожароопасная ситуация сейчас и на Дальнем Востоке: виноват дефицит осадков и усиление ветра.

На турбазе в Иркутской области остались 237 проживающих. Фото: Екатерина Милюшис.

Ветер в Сибири

Также эксперты института подчеркнули, что во второй декаде июля опасные явления ждут города Сибири.

« Из-за порывов ветра до 25 м/сек и выпадения до 35 мм осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории Сахалинской и Иркутской областей, Республики Бурятия, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв»,- говорится в сообщении.

Пока же сильный ветер доставляет неприятности регионам Урала и Поволжья. В Челябинске штормовой ветер выгнал людей с пляжа, разметав их вещи, на реке поднялись огромные волны.

После жары ливни и град пришли в Удмуртию. В республике ветер повалил деревья, но пока угрозы основным службам жизнеобеспечения нет.

В Волгограде из-за ветра мужчина и вовсе попал в больницу – ему в голову прилетела доска, сорванная сильным порывом.