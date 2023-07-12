Зачем Сергей Лавров привез в Джакарту нестандартную матрешку

Сергей Лавров и глава МИД Индонезии Ретно Марсуди. Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Индонезию. На ближайшие три дня в его рабочем графике значится почти два десятка встреч. Еще минимум столько же, видимо, состоятся «на ногах» в промежутках между тремя основными мероприятиями визита нашей делегации в индонезийскую столицу Джакарту.

Протокольщики еле успевали менять флаги

Из аэропорта Лавров сразу отправился в местный МИД, где прошли переговоры в формате РИК-2 (Россия-Индонезия-Китай). Затем стартовал настоящий дипломатический «марафон», к которому главе МИД РФ не привыкать. Собеседники сменялись один за другим. Протокольщики только успевали менять флаги и начинался следующий раунд переговоров.

- Мы всегда поддерживаем АСЕАН, мы поддерживаем Индонезию как председателя в продвижении базовых принципов АСЕАН в контексте Азиатско-Тихоокеанского развития. В первую очередь, в контексте региональной архитектуры, которая, мы все в этом согласны, должна быть асеаноцентрична, - заметил Лавров, приветствуя главу МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Какие задачи поставила перед собой Россия в Юго-Восточной Азии?

Сергей Лавров перед началом переговоров в Джакарте. Фото: REUTERS

В четверг Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел в формате «Россия-АСЕАН», а на пятницу с участием главы МИД РФ по линии АСЕАН запланировано еще два ключевых мероприятия в форматах Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

- Наша задача – не допустить превращения асеаноцентричных площадок в арену геополитического противоборства. Россия выступает за их укрепление как эффективных механизмов инклюзивного, равноправного и конструктивного диалога, продвигает на них неполитизированную прикладную повестку дня, - сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подарок Лаврова с каждым годом становится все больше по размеру

На одной из сегодняшних встреч в Джакарте в руках Лаврова вдруг появилась нестандартная матрешка. Ее он подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну, который тут же заулыбался, увидев, что изображен на презенте он сам.

- Все предыдущие генеральные секретари получали такую матрешку. Это символы нашей кооперации. Но с каждым генеральным секретарем их делают все больше по размеру, - заметил Лавров. Таким образом он поздравил генсека АСЕАН со вступлением в должность.