Открыто интернет-голосование XII конкурса «РЕВИЗОР–2023»

Директор книжных проектов медиахолдинга «Комсомольская правда» Наталья Щербаненко.

Сотрудники и книги ИД «Комсомольская правда» вошли в лонг-лист конкурса профессионального мастерства «Ревизор» 2023 года.

В номинации «Профессионал года. Руководитель компании / Топ-менеджер» - Дегтярева Ирина, заместитель генерального директора АО «ИД «Комсомольская правда».

В номинации «Главный редактор» - Щербаненко Наталья, директор книжных проектов медиахолдинга «Комсомольская правда».

В номинации «Журналист года» сразу два профессионала книжных обзора - Корсаков Денис и Фомина Оксана, корреспонденты «Комсомольской правды».

В номинации «Издательство года» - издательство «Комсомольская правда».

В номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты компаний по продвижению книги и чтения» - Тур Скотта Риттера в поддержку книги «Гонка разоружения».

Заместитель генерального директора АО «ИД «Комсомольская правда» Ирина Дегтярева.

Отдать свой голос за команду профессионалов «Комсомольская правда» можно на сайте журнала «Книжная индустрия» до 31 июля включительно. Вторым этапом отбора станет голосование Экспертного совета. По итогам интернет-голосования и голосования экспертов будут определены лауреаты и финалисты конкурса 2023 года. Награждение победителей состоится 29 августа, накануне открытия Московской международной книжной ярмарки.

Конкурс профессионального мастерства «Ревизор» 2023 года в этом году проходит по 14 номинациям и собрал 190 заявок из 26 регионов России от Калининграда до Находки.

ИД «Комсомольская правда» выпускает книги нонфикшн, которые занимают лидирующие места в рейтингах и получают высшие читательские оценки. Более 90% наши книг становятся бестселлерами. Более 60% выпущенных книг переиздается по несколько раз. Над книгами работает суперпрофессиональная команда. Среди направлений: исторические фолианты, документальные истории, кулинария, психология и саморазвитие, детство и материнство, медицина и ЗОЖ.