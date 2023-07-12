Торговая сеть запустила доставку горячего кофе

27 июня доставка кофе была запущена в пилотном режиме, к ней подключили ряд магазинов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а 4 июля она стала доступной и для москвичей. Постепенно география будет расширяться на магазины, подключенные к доставке и в которых установлены кофемашины.

При заказе горячего кофе действуют стандартные правила доставки, в том числе минимальная сумма покупки — 499 рублей. Помимо кофе и выпечки пользователи сервиса также смогут заказать продукты и другие товары.

Стоимость кофе после запуска услуги останется прежней — 89,99 руб. для латте, капучино, флэт уайт и кофе с молоком или 49,99 руб. для двойного эспрессо и американо. Также продолжат действовать акции. Как и все покупатели сети, пользователи смогут заказать горячий кофе с любимой выпечкой из пекарни при магазине за 89,99 руб. — эту акцию решено оставить на постоянной основе.

Сейчас торговая сеть — единственный ритейлер, который по итогам 2022 года вошёл в топ-5 компаний — продавцов горячего кофе. Доля компании на рынке продолжает расти. В I полугодии 2023 года покупатели выпили 11 млн стаканов кофе. Как ожидается, во второй половине года эта цифра заметно вырастет.

На данный момент кофемашинами оборудованы 2300 магазинов сети — это 12% от их общего количества. К концу года таких магазинов будет 6500 (34% всей сети), в следующем году работа по обеспечению торговых точек кофемашинами продолжится.

В топ-5 регионов по продажам кофе за 2022 год: вошли Северный Кавказ (в этом регионе больше всего магазинов, уже оборудованных кофемашинами), Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону и Центрально-Чернозёмный регион. Скорее всего, пятёрка лидеров 2023 года будет выглядеть иначе за счёт активного дооборудования магазинов и запуска доставки кофе.

Специалисты не исключают, что помимо роста объёмов продаж горячего кофе введение услуги по его доставке также повлияет на сезонную динамику и время дня, в которое покупают больше кофе. Сейчас «пиковыми» сезонами являются весна и осень, а летом наблюдается заметное снижение спроса. Основные продажи горячего кофе происходят утром и во время обеденного перерыва.

«Торговая сеть входит в тройку компаний — лидеров по продажам горячего кофе в России, а среди ритейлеров и вовсе является безоговорочным лидером, — рассказывает руководитель маркетинга сервиса «Пятёрочка Доставка» Денис Нуждин. — Поэтому мы решили предоставить пользователям возможность заказывать любимые виды этого напитка. Мы специально запустили эту услугу в пилотном режиме летом, чтобы осенью, когда спрос на кофе традиционно растёт, масштабировать её на все магазины сети, подключённые к сервису доставки и оборудованные кофемашинами».