Сергей Хабаров: «Всего за несколько дней у нас раскупили всю коллекцию женской одежды, которую я планировал продавать весь летний сезон»

Также Сергей активно готовит к запуску образовательный курс GLAMTOP FASHION ACADEMY, предназначенный помочь покупателям и поклонникам бренда женской одежды GLAMTOP разобраться в мире моды.

- Сергей, сегодня вы занимаетесь операционным управлением и развитием нескольких бизнесов. Расскажите, в чем особенность каждого из ваших проектов?

- Я развиваю сразу три бренда: GLAMTOP - бренд женской одежды, HAIRSON – производство стайлеров для волос и JAZZER – бренд игрушек для взрослых.

В рамках бренда женской одежды GLAMTOP мы являемся и производителем, и ритейлером. Наша розничная модель продаж строится на основе сотрудничества с популярными маркетплейсами, в рамках которого платформы в первую очередь выступают для нас удобным и эффективным логистическим партнером, помогающим дотянуться до любого самого удаленного покупателя, живущего даже в небольшом городе или поселке.

В рамках бренда HAIRSON я планирую производить фены и стайлеры для волос, базируясь на партнерских производственных мощностях Китая. Однако эти приборы будут производиться строго по нашим инженерным схемам с уникальным современным дизайном. В России проектируются прототипы и пилотные образцы, а после успешных испытаний серийный заказ размещается на заводах в Китае.

И третье направление - это производство товаров для взрослых под брендом JAZZER. Наша изначальная задача была изменить представление о секс-игрушках и показать, что можно выпускать инновационные продукты высокого качества, которых раньше не было, став законодателем трендов в этой категории товаров, по доступной цене. Каждый новый продукт досконально прорабатывается от дизайна до используемых материалов и электронной начинки. Все опытные образцы производятся в России, более того, каждая модель является уникальной разработкой и поэтому все изделия патентуются. После первичного тестирования, доработок и улучшений, как и в случае с HAIRSON, заказ на серийное производство размещается в Китае, но с организацией контроля качества на местах, что позволяет свести к минимуму процент брака.

В дополнение к уже сказанному, миссия нашей компании заключается в производстве продуктов, которые делают людей счастливыми — не важно, говорим ли мы о женской одежде, стайлере или вакуумном стимуляторе. Проработав вот уже несколько лет, мы получили большое количество восторженных отзывов от наших покупателей, и это в свою очередь является для нас основным индикатором того, что выбранная миссия абсолютно оправдана. Это придает мне еще больше сил и мотивации развивать бренды, придумывать новые продукты и осваивать новые рынки, в том числе и международные.

- На первый взгляд может показаться, что эти проекты из разных тематик, почему вы решили развиваться именно в этих направлениях?

- Действительно, для невооруженного взгляда связь между совершенно разными продуктовыми категориями и клиентскими сегментами может быть не очевидна, хотя, безусловно, для меня логика совершенно ясна. Здесь я опираюсь не только на объем рынков, но и принимаю во внимание накопленную экспертизу работы с маркетинговыми каналами дистрибуции наших продуктов, которые мы успешно выстраиваем через социальные медиа, тематические сообщества, трендсеттеров и инфлюенсеров. Например, если говорить про женскую одежду, то мы работаем с различными стилистами и fashion-блогерами как в России, так и за рубежом. Наши бренд-амбассадоры и инфлюенсеры являются той самой движущей силой продаж.

- Как вы нарабатывали этот опыт?

- Опыт построения сообществ и работы через трендсеттеров и бренд-амбассадоров нарабатывался последние 7 лет. С 2016 года я руководил компанией VIRALFOX. Бизнес модель заключалась в создании тематических сообществ и производстве развлекательного контента, в том числе роликов из серии DIY (сделано своими руками), различных лайфхаков, а также короткометражных анимированных роликов.

Основными платформами дистрибуции нашего контента были крупнейшие мировые социальные сети. Наши видео и в частности анимированные ролики набирали миллиарды просмотров по всему миру. В самом начале мы выбрали Латинскую Америку как основной рынок присутствия, производя контент на испанском языке, но уже через несколько месяцев после запуска, увидев достаточно быстрый прирост подписчиков, я решил расширить географию. Команда VIRALFOX начала выпускать контент на английском языке, и уже вскоре мы превратились в международную компанию, издающую контент на 15 языках. Мы научились создавать комьюнити, мы научились производить интересное содержание, но для дальнейшего развития компании я должен был решить вопрос с монетизацией бизнес модели.

Мы сотрудничали с различными рекламными агентствами, делали совместные проекты и интеграции, но этого было недостаточно для роста. Я решил протестировать некоторые гипотезы, связанные с организацией продаж товаров в наших сообществах. В процессе выбора товаров я понял, что не могу быть на 100% уверен в качестве продукта, если не произвожу его сам. Для меня было важно быстро подстраиваться под спрос, вносить корректировки в продукт на основе обратной связи. Таким образом, я начал свой новый путь, связанный с производством товаров.

- А как вы решили производить именно товары для женщин?

- Я заметил, что женщины более активны в сети: они лайкают, шерят, выражают эмоции, делятся с подругами. Поэтому категория женской одежды показалась наиболее привлекательной.

- Сегодня рынок женской одежды достаточно насыщенный, как вам удается удерживать конкурентоспособность бренда?

- В отличие от многих других брендов одежды мы не стремимся поддерживать большой ассортимент, наша ключевая ценность заключается в производстве ограниченного набора моделей, но тех моделей, которые выполнены безукоризненно, под чутким руководством профессиональных стилистов и дизайнеров. В целом роль взаимодействия бренда GLAMTOP со стилистами является ключевой. Современные стилисты - это не только эксперты в мире моды, но и фэшн-блогеры, которые имеют большое количество подписчиков, активно интересующихся модой.

За насколько лет работы бренду GLAMTOP удалось построить по-настоящему тесные и дружеские отношения со многими стилистами и экспертами fashion-рынка. Перед тем как наши модели размещаются в серийное производство и становятся доступными для покупателя, свои комментарии и замечания, позволяющие улучшить модели, дают стилисты, с которыми мы работаем на постоянной основе. Наши стилисты - это «early adopters». Early adopters, или так называемые ранние последователи, - это пользователи или покупатели, для которых характерна эмоциональная вовлеченность в новый продукт. Так вот, в процессе участия в создании новых моделей, предоставления обратной связи, безусловно появляется та самая эмоциональная вовлеченность и причастность к нашему общему творческому процессу. Fashion-блогеры появляются в наших моделях одежды в общественных местах, проводят съемки, выкладывают в социальных сетях фотографии и делятся со своими подписчиками, что в результате дает ощутимый эффект в продажах наших коллекций.

Есть и обратная сторона у подобного вида рекомендаций и рекламы - не всегда получается правильно спрогнозировать продажи, сбалансировать их с производственным планом. На моей памяти был эпизод, когда после рекомендации фэшн-блогера всего за несколько дней у нас раскупили всю коллекцию женской одежды, которую я планировал продавать весь летний сезон.

- Как можно купить вашу одежду?

- Мы используем маркетплейсы как удобную логистическую платформу. Покупателю удобнее использовать единое окно для всех его покупок, а потому маркетплейсы набирают все большую популярность в России.

- Как планируете развиваться далее?

- Мне нравятся амбициозные задачи, на данном этапе я занимаюсь созданием образовательного проекта GLAMTOP FASHION ACADEMY, который будет полезен миллионам женщин в России. Этот курс поможет развить вкус и чувство стиля, а также проработать собственный индивидуальный образ с использованием уникальных приемов и техник, чтобы выглядеть модно в любых обстоятельствах. Для некоторых он может стать успешным началом карьеры в мире fashion-стайлинга.

Также я активно работаю над выводом наших российских брендов на международные рынки. И все задачи, связанные с этими процессами, для меня невероятно интересные.