73% россиян считают, что чиновники должны получать среднюю зарплату своего региона Фото: Евгения ГУСЕВА

Вячеслав Володин предложил пересадить госслужащих на «Лады» и «Москвичи». А особо заслуженных – на Aurus. До этого в стране также обсуждалась возможность запрета чиновникам пользоваться гаджетами с иностранными операционными системами. Однако россияне пошли дальше и перечислили, в чем еще чиновники могли бы показать народу пример.

Согласно результатам опроса сайта KP.RU, 73% россиян считают, что чиновники должны получать среднюю зарплату своего региона. Тогда они станут ближе к народу, а заодно начнут стремиться к тому, чтобы уровень благосостояния всего общества рос активнее.

Еще 60% россиян добавили, что чиновникам следовало бы отдать своих детей в обычные школы и отечественные вузы, а не отправлять за границу, тогда уровень образования в стране резко вырастет. Также кроме обучения, дети чиновников должны проходить службу в армии РФ и подавать этим пример всему народу, считают респонденты.

43% россиян уверены, что чиновники должны большую часть времени проживать в том регионе, который представляют, а не стремиться сбежать в столицу или другой мегаполис.

Треть опрошенных (33%) добавили, что и отдыхать чиновники должны в России, а не ездить по заграничным курортам. Тогда, наверняка, им захочется быстрее облагородить родные курорты.

22% россиян считают, что чиновники должны лично помогать сиротам, старикам и неимущим.

16% опрошенных уверены, что госслужащие могли бы проявить свой патриотизм и начать носить отечественную одежду, часы. 14% добавили, что и питаться чиновникам следовало бы отечественными продуктами, а еще 14% - пользоваться отечественными гаджетами.

Россияне рассказали, в чем чиновники должны подавать людям пример

И только 4% опрошенных считают, что ничего чиновники никому не должны, главное, чтобы они хорошо выполняли свою работу, а в остальном, пусть живут, как им нравится.

«Да ничего не надо. Лишь бы людьми были, выполняли свои обязанности и вели себя порядочно», — говорит участник исследования.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 11,5 тысячи человек.