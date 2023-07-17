Дмитрий Кутузов: «Клиентоориентированность - самый главный тренд современности»

Что необходимо сегодня предпринимателю, чтобы создать успешную компанию? На эти вопросы ответил Дмитрий Кутузов, предприниматель и управляющий двух крупных организаций в городе Тверь: ООО “КомплексСнаб” и ООО “Металлосервисный холдинг”. Также Дмитрий является основателем и генеральным директором компаний ООО “СантехМетиз” и ООО “КрепСантех”.

— Дмитрий, расскажите, как вы начинали свою карьеру?

— Свой профессиональный путь я начал с получения профильных знаний, на сегодняшний день я получил два высших образования: в Тверской государственной сельскохозяйственной академии и в Региональном Финансово-Экономическом Институте. Во время прохождения обучения я всегда старался взять максимум от предлагаемых форматов образования, стремился любую полученную теорию закрепить на практике, поэтому активно принимал участие в различных конференциях и исследовательских проектах, участвовал в государственной программе “Российские интеллектуальные ресурсы”. В 2008 году был награждён сертификатом Тверской государственной сельскохозяйственной академии и по итогам обучения включен в справочник “Лучшие выпускники заведений высшего, средне-специального и начального образования Тверского региона - 2008”.

Можно сказать, что на пути к собственному делу и управляющим должностям в крупных организациях я прошел все этапы карьерного роста, так как в качестве специалиста в сфере продаж, экономики и менеджмента я начал развиваться с 2009 года с позиции помощника продавца в магазине у частного предпринимателя в городе Тверь. Постепенно я совершенствовал свои навыки, изучал теорию и применял различные методы в своей работе, благодаря чему складывалось мое профессиональное развитие. Прекрасный и богатый опыт я получил, работая в качестве продавца, менеджера по закупкам, экономиста и торгового представителя в период с 2009 по 2014 годы.

— Чтобы эффективно вести свой бизнес, предпринимателям требуются комплексные навыки в управлении, организации, технических и финансовых вопросах. Как вы приобрели эти навыки и пришли к созданию своего собственного дела?

— Основной профессиональный рост, обусловленный крупными и масштабными проектами, большим количеством ответственных задач, а также возможностями применить все мои знания и сформировать необходимые для управленца компетенции, я получил за годы работы в организации “КомплексСнаб”. В компанию я поступил летом 2014 года на должность менеджера по продажам. Благодаря своим навыкам, постоянной ориентации на результат, стремлению решить задачи как можно качественнее и получить новые знания в профессиональной области в этой компании я прошел путь до заместителя генерального директора, в данной позиции нахожусь с 2017 года. Также в 2018 году я был принят на должность заместителя генерального директора компании “Металлосервисный холдинг” в рамках работы по совместительству. Данные компании имеют схожий вектор профессиональной деятельности, занимаются комплексным снабжением различных организаций промышленными товарами. Но в рамках узкой специализации “КомплексСнаб” занимается преимущественно поставками электротехнического, резинотехнического, асбестотехнического оборудования и других позиций данного спектра, а “Металлосервисный холдинг” - поставками металлопроката. Поэтому совмещать работу в данных предприятиях для меня оказалось и возможным ввиду понимания основных бизнес-процессов и технологий, а также интересным с точки зрения работы с новым для меня рынком.

Параллельно в 2018 году было принято решение об открытии собственного бизнеса в сфере торговли бытовой и инженерной сантехникой. Мной был проанализирован рынок, а понимание строения и развития предприятий, опыт в сфере торговли позволили мне основать успешную компанию. Начали с оптовой торговли, этим занимается наша компания “СантехМетиз”, а в 2021 году мы решили дополнительно развиваться в направлении розничной торговли, открыв организацию “КрепСантех”.

— Какие профессиональные навыки, полученные за время карьеры, помогли вам открыть свою компанию?

— Это достаточно большой комплекс навыков и знаний, который, можно сказать, начал формироваться у меня еще во время учебы в институте, так как в тот период появилась необходимость активно развивать многозадачность и умение быстро находить, анализировать и структурировать информацию, что является очень важным в современном мире. Предприниматель должен уметь оперативно реагировать на изменения рынка и постоянно искать новые возможности, успевая при этом обращать внимание на текущие задачи.

Знания и практические навыки в сферах продаж, экономики и менеджмента я активно развивал во время своей трудовой деятельности, но сформировать сильные компетенции смог непосредственно во время работы в “КомплексСнаб”. Среди важнейших навыков для бизнесмена и управляющего я могу выделить предпринимательское видение, готовность принимать и анализировать риски, умение разглядеть возможности там, где многие замечают только преграды. Это очень важно не только на этапе открытия бизнеса, но и на всех стадиях его развития.

— Расскажите, что вам помогает совмещать управление крупными организациями и своими компаниями?

— Умение выстроить систему работы на каждом предприятии и делегировать задачи без ущерба эффективности результатов. Но важно понимать, что для организации таких сложных процессов необходимо в совершенстве или на очень хорошем уровне знать специфику всех компонентов деятельности компаний, а также развить важные для таких позиций способности.

Очень важно быть хорошим лидером и уметь мотивировать своих сотрудников, потому что именно команда дает самый главный результат, только совместная деятельность приводит к успеху. Особенно организационные способности важны, когда предприниматель активно делегирует рутинные задачи. Но основа всего - это стратегическое мышление и финансовая грамотность. Умение увидеть перспективу и разработать долгосрочный план, который оставляет возможности для маневров критически важно для управленца и предпринимателя, а понимание финансовых аспектов компании - это просто вопрос выживания на конкурентном рынке.

— Дмитрий, как вы оцениваете свой вклад в успехи компании?

— На управляющих должностях мне удалось качественно и эффективно развить многие бизнес-процессы компаний как во внутренних структурах, так и в рамках взаимодействия и сотрудничества с контрагентами. За время моей работы даже с учетом кризисных периодов компании демонстрируют постоянный и стабильный рост финансовых показателей: только за 2021 год годовая выручка “КомплексСнаб” увеличилась практически на 90%, а “Металлосервисный холдинг” стабильно демонстрирует ежегодный рост на 25-30%, что является прекрасным показателем для такой крупной компании.

— Расскажите, какими своими решениями в рамках развития бизнеса вы гордитесь больше всего?

— С учетом активного развития современных технологий и постепенного, но непрерывного перехода торговли в онлайн, одним из важнейших решений, как я считаю, было создание интернет-магазина. С его помощью нам удалось не только привлечь новых клиентов, но и укрепить лояльность уже существующих, предоставив им высокий уровень сервиса. Более того, система доставки, организованная нами, позволяет нашим клиентам приобрести товары в нашем интернет-магазине с доставкой по России и даже странам СНГ. В рамках офлайн торговли, отличным решением было развитие розничной сети: в структуре компании “КрепСантех” у нас уже успешно открыто 3 магазина в Твери, а также планируется открытие новой точки в городе Ржев, в Тверской области. Мы активно работаем на местном рынке и масштабируем нашу розничную сеть, хотя компания открыта только в 2021 году.

— Как вы считаете, в чем ваше самое главное конкурентное преимущество?

— Кроме качественно организованной системы доставки и предоставления возможности приобрести товары и сделать заказ через наш интернет-магазин мы предоставляем нашим клиентам очень широкий ассортимент товаров, включающий уникальную продукцию под заказ, которую достаточно сложно найти сегодня на рынке. Так как, помимо розничной торговли, мы занимаемся еще оптовой реализацией товаров, мы имеем возможность предоставлять продукцию по конкурентным ценам, наиболее интересным и выгодным для наших покупателей.

— Дмитрий, с вашей профессиональной точки зрения, какие тенденции сложились на рынке ритейла за последние годы?

— Конечно, рынок очень изменился, он меняется в первую очередь посредством развития технологий. Раньше можно было представить какой-то один новый товар, и это уже привлекло бы новых клиентов. Сегодня рынок более конкурентный, необходимо постоянно улучшать уровень сервиса, создавать дополнительные стимулы для покупателей, развивать уникальность бренда. Клиентоориентированность - самый главный тренд современности.