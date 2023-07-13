На ИННОПРОМе презентовали первую в России систему кибербезопасности для транспортных средств

Фото: Дмитрий Дружкин/ФГУП «НАМИ»

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2023 в Екатеринбурге представили первую в России платформу кибербезопасности для транспортных средств. Это совместная разработка АО «ГЛОНАСС», ФГУП «НАМИ», «Лаборатории Касперского», а также екатеринбургского научно-производственного предприятия «Гамма». В презентации отечественного решения приняли участие председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министры Республики Беларусь Роман Головченко и Казахстана Алихан Смаилов, а также вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Компании на ИННОПРОМ подписали соглашение о развитии и масштабировании такой платформы.

О преимуществах такого решения в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПЕРЕХВАТ УПРАВЛЕНИЯ

— Сегодня каждое современное транспортное средство и каждый автомобиль – это компьютер на колесах. Чем больше появляется подключенных и высокоавтоматизированных транспортных средств, тем больше возникает потребность в том, чтобы защитить водителей и производителей авто от кибератак, целью которых зачастую является перехват управления транспортным средством, что может приводить к блокировке дорог. Такой риск реален и может привести к ущербу для граждан, бизнеса и государства в целом, - считает Алексей Райкевич.

Специальная платформа, которая создается на базе инфраструктуры госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и защищенной сети связи АО «ГЛОНАСС», способна выявлять кибератаки, противостоять им и бороться с их последствиями. Такое решение предоставляет мониторинг бесконтрольного на сегодняшний день трансграничного обмена данными подключенных транспортных средств и позволяет защитить данные владельцев личных и коммерческих автомобилей в России, повысить безопасность пассажирского и грузового транспорта за счет своевременного обнаружения кибератак и исключения таких существующих угроз для современных машин, как удаленная блокировка транспортных средств, перехват управления во время движения, подмена информации и обновление программного обеспечения без уведомления водителей.

— Наш проект способен решить еще одну уязвимость – трансграничную передачу данных от автомобилей. Сегодня для передачи информации от машин используются сети связи иностранных операторов, данные хранятся и обрабатываются за рубежом. Благодаря создаваемой платформе и нашей сети связи мы получим гарантированное хранение и обработку данных авто на территории России, - поясняет Алексей Райкевич.

По мнению руководителя АО «ГЛОНАСС», запуск платформы кибербезопасности транспортных средств будет иметь положительный экономический эффект для российского автопрома, будет снижен ущерб от киберинцидентов с автомобилями, сформированы новые высокотехнологичные рабочие места.

При этом конфиденциальность информации российских автопроизводителей не будет нарушена. Для этого будет создана локальная версия, когда все данные хранятся и обрабатываются в их контуре, передаются только данные об инцидентах, по аналогии с архитектурой аналогичных систем в финансовом секторе.

— Мы используем лучше мировые практики, в первую очередь опыт Китая, где еще в 2021 году введено регулирование, запрещающее передачу за границу любой информации, собираемой от подключенных транспортных средств без разрешения органов государственной власти, - заключил Райкевич.

Основным направлением кибератак для миллионов автомобилей являются телематические сервисы (35%), позволяющие удаленно проводить мониторинг транспортных средств. Далее следуют системы безключевого доступа (21%), электронный блок управления (14%), API-интерфейсы (12%), менее уязвимы – мультимедиа системы, мобильные приложения, зарядная инфраструктура (8%, 6% и 4% соответственно).

Фото: Дмитрий Дружкин/ФГУП «НАМИ»

Справка

Минтранс России при эффективном межведомственном взаимодействии проводит системную работу по разработке платформы кибербезопасности транспортных средств на основе импортоопережающих российских технологий. Об этом рассказал заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов. «Наша задача – обеспечить информационную безопасность автомобилей и платформ управления телематическими данными подключенных машин, в том числе общественного транспорта, такси, каршеринга, грузовых автомобилей», - сообщил замминистра. По словам Дмитрия Баканова, актуальность решения обусловлена фактом того, что при высоких темпах цифровой трансформации транспортной отрасли возрастает и количество киберугроз. Использование инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС», защищённой сети связи и доверенной телематической платформы нейтрализует возможность кибератак на миллионы подключённых к сервисам АО «ГЛОНАСС» транспортных средств, добавил замглавы Минтранса. Формирование платформы на основе этой госинформсистемы позволит оперативно тестировать и разрабатывать механизмы противодействия существующим и перспективным киберугрозам, что особенно важно при дальнейшем масштабировании беспилотных транспортных средств.

«СПАСАЕМ ТЫСЯЧИ ЖИЗНЕЙ»

«ЭРА-ГЛОНАСС» на протяжении восьми лет эффективно выполняет важнейшие для безопасности каждого россиянина государственные функции.

— Первая задача, которую мы решаем – это аварийное оповещение на автотранспорте. Почти за восемь лет функционирования «ЭРА-ГЛОНАСС» в службы спасения передано более 300 тысяч вызовов автомобилистов. 80 процентов из которых – это вызовы в автоматическом режиме, когда водители или пассажиры не могли самостоятельно вызвать помощь в случае тяжелых аварий. Система позволяет оказывать помощь в течение «золотого часа» в медицине катастроф, что значительно повышает шансы на спасение пострадавших и сохранение здоровья людей. Фактически, ежегодно «ЭРА-ГЛОНАСС» помогает спасти тысячи жителей России, - рассказывает генеральный директор АО «ГЛОНАСС».

Также на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» компания создала российский сервис мониторинга транспорта «Мониторинг ЭРА», и за счет этого реализует еще одну государственную задачу – передачу данных о движении всего пассажирского транспорта и машин, перевозящих опасные грузы, в Ространснадзор. Это повышают эффективность управления движением и уровень безопасности перевозок пассажиров и опасных грузов. Помимо Федеральной службы по надзору в сфере транспорта информация передается в более чем в 600 различных региональных, муниципальных и коммерческих систем. Фактически «ЭРА-ГЛОНАСС» становится поставщиком «больших данных» в каждом регионе, что упрощает и ускоряет доступ каждого пассажира к онлайн-данным о движении всего общественного транспорта.

— Для граждан помимо безопасности это еще и дополнительные удобства, ведь они в реальном времени могут планировать свой маршрут. Если раньше подобные сервисы могли позволить себе только крупные города, то теперь отображение информации на умных остановках, в приложения Яндекс.Карты, 2ГИС может запустить любой город и без больших капвложений. Сейчас мы мониторим свыше 160 тысяч единиц общественного транспорта, - рассказывает Алексей Райкевич.

Справка

Сейчас к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено 9,6 млн автомобилей – это все новые произведенные с 2017 года и ввозимые в Россию машины. Прогнозно, по итогам 2023 года количество подключённых к «ЭРА-ГЛОНАСС» машин превысит 10,5 млн. В этом году завершили интеграцию системы со всеми 85 действующими региональными службами спасения «112». В девяти из 10 случаев вызовы через «ЭРА-ГЛОНАСС» не дублировались из других источников - с мобильных телефонов свидетелей, что еще раз доказывает полезность системы. При этом более половины сообщений в целом по стране поступили с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов более чем на 30 км. Среднее время передачи вызова у нас 19 секунд, и служба спасения получает точные координаты, тогда как сами участники ДТП часто не могут объяснить, где они находятся, находясь в состоянии шока. По экспертным расчетам, за основу которых взята только четверть таких вызовов, система позволила предотвратить ущерб для экономики России на полтриллиона рублей.

Помимо вызовов, когда необходимы экстренные службы, «ЭРА-ГЛОНАСС» принимает различные запросы водителей. Автовладельцам доступен сервис «Помощь на дороге», они могут заказать через партнеров АО «ГЛОНАСС» эвакуатор и техпомощь. Водители, которые становятся очевидцами происшествий или хотят помочь другим автовладельцам, прохожим, также нажимают кнопку SOS.

Фото: Дмитрий Дружкин/ФГУП «НАМИ»

МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ И БЕСПИЛОТНИКОВ

В планах компании развитие «ЭРА-ГЛОНАСС» еще в нескольких сферах, в том числе подключения к системе мониторинга малой авиации и авиабеспилотников, а также электросамокатов, над которыми во всем мире и во многих регионах России навис риск полного запрета. Москва станет примером для других городов России и первой столицей в мире, где внедряется такой комплексный подход: подключённые к «ЭРА-ГЛОНАСС» самокаты будут автоматически снижать скорость в установленных «медленных зонах» и соблюдать уже установленные правила дорожного движения. Максимальная скорость средств индивидуальной мобильности не будет превышать 25 км/ч, а в парках и местах скопления пешеходов или повышенного трафика, пешеходных переходах замедляться до 5-10 км/ч. Такое решение существенно снизит риски возникновения тяжелых ДТП.

— Пилотный проект охватывает сотни геозон в Москве с различными скоростными режимами. Самокаты, подключённые к «ЭРА-ГЛОНАСС, ежедневно курсируют в разных частях города. И мы сейчас прорабатываем решение по подключению к нашей системе искусственного интеллекта. Представьте, что скоростные режимы в установленных медленных зонах будут динамичными. На основе видеонаблюдения тысяч камер система будет анализировать поток пешеходов, трафик на самых загруженных участках и автоматически подстраиваться, снижать или наоборот увеличивать скоростные лимиты на часы или даже на несколько минут. Такой подход дополнительно позволит повысить безопасность на основе фактических данные в онлайн режиме, - анонсирует новшество Алексей Райкевич.

Справка

С 2022 года ещё один сервис компании «Авиационный мониторинг» используется в качестве единственной возможности продолжения полетов почти 200 самолетов при обработке сельхозземель на юге страны. Он обеспечивает передачу юридически значимой информации в некорреткируемом виде государственным ведомствам и собственникам воздушных судов. Помимо этого, пару месяцев назад АО «ГЛОНАСС» успешно протестировало систему аварийного оповещения для малой авиации. Эксперимент подтвердил эффективность, высокую скорость передачи данных с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» и точность позиционирования воздушных судов в неконтролируемом воздушном пространстве. Решение позволяет за секунды передавать в единую систему авиационно-космического поиска и спасания информацию об авиапроисшествии с указанием местоположения самолета и тем самым сокращать время поисковых операций, которые ранее занимали от нескольких дней до недель, соответственно спасать жизни экипажей и пассажиров малой авиации. Готовая инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС», которая является сертифицированной доверенной средой для органов государственной власти, и наши компетенции, накопленные при реализации сервисов для малой авиации, позволяют максимально быстро запустить мониторинг беспилотных летательных аппаратов, обеспечить повышение безопасности их применения в различных сферах экономики и на всей территории страны. Решение позволит упростить и, соответственно, расширить возможности использования авиадронов, оцифрует взаимодействие собственников беспилотников с надзорными ведомствами при подтверждении и согласовании их маршрутов.